Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3171404
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरीवा

पति ने पत्नी पर चाकू से किए ताबड़तोड़ वार, गर्दन, चेहरे और पेट पर मारे खंजर; मासूम बेटी के सामने घटा ये खौफनाक मंजर

mp news:  रीवा में एक पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या की है. हत्या की वजह पारिवारिक कलह बताया जा रहा है जिससे तंग आकर पति ने अपनी पत्नी पर ताबड़तोड़ चाकू से वार किए जिससे इलाज के दौरान पीड़िता की मौत हो गई है

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Apr 08, 2026, 11:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

rewa crime news: मध्य प्रदेश के रीवा से दर्दनाक मामला सामने आया है. यहां एक पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या की है. हत्या की वजह पारिवारिक कलह बताया जा रहा है जिससे तंग आकर पति ने अपनी पत्नी पर ताबड़तोड़ चाकू से वार किए जिससे इलाज के दौरान पीड़िता की मौत हो गई है. आरोपी पति  ने ये वारदात अपनी मासूम बेटी के सामने किया था. 

बेटी के सामने हैवान बना पिता
मामला रीवा के सगरा थाना क्षेत्र का है जहां शराब के नशे में धूत एक पति ने अपनी पत्नी पर धारदार चाकू से एक के बाद एक वार किए. पिता ने ये हैवानियत अपनी मासूम बेटी के सामने की थी जिसके बाद बेटी ने रोते बिलखते ये सारा वाख्या अपने मामा को फोन कर बताया था. बेटी ने कहा कि पापा ने मम्मी को मार दिया है. इतना सब कुछ करने के बाद आरोपी घर से फरार हो गया. 

इस बात को लेकर हुआ था विवाद
जानकारी के अनुसार, वारदात वाले दिन पति-पत्नी के बीच फोन के पासवर्ड को लेकर विवाद हुआ था. पति दीपक ने शिखा से उसके फोन का पासवर्ड मांगा था जिसपर शीखा ने इंकार करते हुए दीपक से उसके फोन का पासवर्ड मांग लिया. इतनी सी बात फिर भयंकर विवाद में तब्दील हो गई. गुस्से में तिलमिलाते हुए दीपक ने चाकू उठया और शीखा पर ताबड़तोड़ वार किए. चाकू के वार से शिखा के चेहरे, गर्दन और पेट में गंभीर चोट लगी है. इससे पहले भी दोनों के बीच कई बार किसी न किसी बात को लेकर विवाद हुआ है. 

Add Zee News as a Preferred Source

बड़ी बेटी ने रोते हुए बताई सच्चाई 
इस घटना में सबसे दर्दनाक वाक्या ये रहा कि ये पूरा वारदात बड़ी बेटी के सामने हुआ थी. कपल की 3 बेटियां हैं और दोनों की शादी 10 साल पहले हुई थी. बड़ी बेटी ने रोते हुए मामा के पास फोन मिलाया और कहा कि पापा ने मम्मी को मार दिया है. इस सूचना के बाद शिखा के घरवालें घटनास्थल पर पहुंचे और फिर पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल शिखा को अस्पताल भेजा जहां इलाज के कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो गई.पुलिस ने मामला दर्ज कर  फरार आरोपी की तलाश कर रही है.

TAGS

rewa news hindi

Trending news

rewa news hindi
पति ने पत्नी पर चाकू से किए ताबड़तोड़ वार, मासूम बेटी के सामने घटा ये खौफनाक मंजर
Kailash Vijayvargiya
मंत्री विजयवर्गीय ने मैहर को दी सौगात, ईरान-इजराइल युद्ध पर कही बड़ी बात...
8 trains cancelled
यात्री ध्यान दें! भोपाल से होकर गुजरने वाली 8 ट्रेनें रद्द, देखें पूरी लिस्ट
Vande Mataram controversy
इंदौर नगर निगम की बैठक में वंदे मातरम पर बवाल,कांग्रेस पार्षद ने गाने से किया इंकार
earthquake
भूकंप के झटकों से कांपी MP की धरती, दहशत में लोग; निकले घरों से बाहर
satna news
सतना में भीषण अग्नि-कांड! 7 किसानों की 12 एकड़ फसल जलकर राख, भारी नुकसान
mp news hindi
स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी, MP के कॉलेजों में ही मिलेगी इंजीनियरिंग की लेटेस्ट ब्रांच
jabalpur news
फिल्मी अंदाज में पकड़ा गया चोर, पुलिस से बचने तालाब में कूदा, 5 घंटे छिपा रहा, फिर..
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: BJP तिलक लगाकर करेगी किसानों का स्वागत, भोपाल में TET के विरोध में शिक्षकों का हल्ला बोल, पढ़ें बड़ी खबरें
bhopal news
भोपाल में 8 अप्रैल को 50 इलाकों में बत्ती रहेगी गुल, इतने घंटे नहीं रहेगी बिजली