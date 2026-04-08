पति ने पत्नी पर चाकू से किए ताबड़तोड़ वार, गर्दन, चेहरे और पेट पर मारे खंजर; मासूम बेटी के सामने घटा ये खौफनाक मंजर

mp news: रीवा में एक पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या की है. हत्या की वजह पारिवारिक कलह बताया जा रहा है जिससे तंग आकर पति ने अपनी पत्नी पर ताबड़तोड़ चाकू से वार किए जिससे इलाज के दौरान पीड़िता की मौत हो गई है
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rewa crime news: मध्य प्रदेश के रीवा से दर्दनाक मामला सामने आया है. यहां एक पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या की है. हत्या की वजह पारिवारिक कलह बताया जा रहा है जिससे तंग आकर पति ने अपनी पत्नी पर ताबड़तोड़ चाकू से वार किए जिससे इलाज के दौरान पीड़िता की मौत हो गई है. आरोपी पति ने ये वारदात अपनी मासूम बेटी के सामने किया था.
बेटी के सामने हैवान बना पिता
मामला रीवा के सगरा थाना क्षेत्र का है जहां शराब के नशे में धूत एक पति ने अपनी पत्नी पर धारदार चाकू से एक के बाद एक वार किए. पिता ने ये हैवानियत अपनी मासूम बेटी के सामने की थी जिसके बाद बेटी ने रोते बिलखते ये सारा वाख्या अपने मामा को फोन कर बताया था. बेटी ने कहा कि पापा ने मम्मी को मार दिया है. इतना सब कुछ करने के बाद आरोपी घर से फरार हो गया.
इस बात को लेकर हुआ था विवाद
जानकारी के अनुसार, वारदात वाले दिन पति-पत्नी के बीच फोन के पासवर्ड को लेकर विवाद हुआ था. पति दीपक ने शिखा से उसके फोन का पासवर्ड मांगा था जिसपर शीखा ने इंकार करते हुए दीपक से उसके फोन का पासवर्ड मांग लिया. इतनी सी बात फिर भयंकर विवाद में तब्दील हो गई. गुस्से में तिलमिलाते हुए दीपक ने चाकू उठया और शीखा पर ताबड़तोड़ वार किए. चाकू के वार से शिखा के चेहरे, गर्दन और पेट में गंभीर चोट लगी है. इससे पहले भी दोनों के बीच कई बार किसी न किसी बात को लेकर विवाद हुआ है.
बड़ी बेटी ने रोते हुए बताई सच्चाई
इस घटना में सबसे दर्दनाक वाक्या ये रहा कि ये पूरा वारदात बड़ी बेटी के सामने हुआ थी. कपल की 3 बेटियां हैं और दोनों की शादी 10 साल पहले हुई थी. बड़ी बेटी ने रोते हुए मामा के पास फोन मिलाया और कहा कि पापा ने मम्मी को मार दिया है. इस सूचना के बाद शिखा के घरवालें घटनास्थल पर पहुंचे और फिर पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल शिखा को अस्पताल भेजा जहां इलाज के कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो गई.पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश कर रही है.