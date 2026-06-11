रीवा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 5 क्विंटल अवैध विस्फोटक-डेटोनेटर जब्त, चालक गिरफ्तार

पूरे मामले की हो रही जांच

पुलिस के मुताबिक, मऊगंज जिले के सीतापुर से इस अवैध ब्लास्टिंग डेटोनेटर और पूरी सामग्री को ले जाया जा रहा था, जिसे बेला स्थित क्रेशर प्लांट में ब्लास्टिंग के उपयोग के उद्देश्य से ले जाया जाना बताया जा रहा है. पूरे मामले की जांच की जा रही है. वाहन मिर्जापुर पासिंग का बताया गया है. पकड़ा गया आरोपी कमलेश सेन अपने वाहन स्वामी शिव के कहने पर सीतापुर से बेला की ओर यह सामग्री डिलीवर करने ले जा रहा था.