Add Zee Business As A Preferred Source
App

रीवा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 5 क्विंटल अवैध विस्फोटक-डेटोनेटर जब्त, चालक गिरफ्तार

Rewa Police News: रीवा के रायपुर कर्चुलियान थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक वाहन से करीब 5 क्विंटल अवैध विस्फोटक सामग्री और डेटोनेटर बरामद किए हैं. पुलिस ने वाहन चालक कमलेश सेन को गिरफ्तार कर लिया है. मामले की जांच जारी है.

Published: Jun 11, 2026, 03:09 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 03:09 PM IST
रीवा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 5 क्विंटल अवैध विस्फोटक-डेटोनेटर जब्त, चालक गिरफ्तार
Image Credit: Rewa Police News

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो

No trending data available.