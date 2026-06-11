रीवा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 5 क्विंटल अवैध विस्फोटक-डेटोनेटर जब्त, चालक गिरफ्तार

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Rewa News: रीवा में देर रात पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. रायपुर कर्चुलियान थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक वाहन से करीब 5 क्विंटल अवैध विस्फोटक सामग्री और डेटोनेटर बरामद किए हैं. कार्रवाई के दौरान वाहन चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, नियमित चेकिंग के दौरान संदिग्ध वाहन को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री मिली.
फिलहाल चालक से गहन पूछताछ की जा रही है कि यह विस्फोटक सामग्री कहां से लाई जा रही थी और इसे कहां पहुंचाया जाना था. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि कहीं इसका संबंध किसी आपराधिक या अन्य संदिग्ध गतिविधि से तो नहीं है. मामले की जांच जारी है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई रायपुर कर्चुलियान थाना पुलिस द्वारा की जाएगी.
पूरे मामले की हो रही जांच
पुलिस के मुताबिक, मऊगंज जिले के सीतापुर से इस अवैध ब्लास्टिंग डेटोनेटर और पूरी सामग्री को ले जाया जा रहा था, जिसे बेला स्थित क्रेशर प्लांट में ब्लास्टिंग के उपयोग के उद्देश्य से ले जाया जाना बताया जा रहा है. पूरे मामले की जांच की जा रही है. वाहन मिर्जापुर पासिंग का बताया गया है. पकड़ा गया आरोपी कमलेश सेन अपने वाहन स्वामी शिव के कहने पर सीतापुर से बेला की ओर यह सामग्री डिलीवर करने ले जा रहा था.
आरोपियों से पूछताछ जारी
इसी दौरान हमें सूचना मिली, जिसके आधार पर चेकिंग के दौरान इस वाहन को जब्त किया गया. आरोपी से पूछताछ की जा रही है. वाहन स्वामी से भी संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है. पूरे मामले में आगे की कार्रवाई के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा और उससे पूछताछ जारी है.
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