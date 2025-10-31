अमानवीयता की हद! मामूली विवाद पर मां को बीमार बच्चे सहित ICU से निकाला, इलाज के लिए हाथ जोड़ती रही मां

Inhuman Act in Rewa-मध्यप्रदेश के रीवा में संजय गांधी अस्पताल में शुक्रवार को मां और उसके दिव्यांग बीमार बेटे को आईसीयू से बाहर निकालने का मामला सामने आया है. आरोपी है कि महिला का अस्पताल के सुरक्षा गार्ड के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद अस्पताल स्टाफ ने अमानवीय व्यवहार करते हुए बच्चे का इलाज बंद कर दिया. बच्चे की मां हाथ जोड़कर अस्पताल में डॉक्टरों से गुहार लगाती रही, लेकिन वहां मौजूद स्टाफ और डॉक्टरों ने कोई मदद नहीं की.

मीडिया के दखल के बाद किया भर्ती

इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब मीडियो मौके पर पहुंची. जब दबाव बढ़ा तो बच्चे को दोबारा भर्ती किया गया. महिला का सिक्योरिटी गार्ड से विवाद हुआ, जिसके बाद उसके साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार किया गया. आईसीयू वार्ड में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे बच्चे को बाहर निकालने की इस घटना ने अस्पताल की कार्यप्रणाली और स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

मां ने लगाई गुहार

बच्चे की मां ने आरोप लगाया कि मैं हाथ जोड़कर, रो-रोकर, डॉक्टरों के पैरों में गिरकर अपने बच्चे को बचाने की भीख मांगती रही. अस्पताल के दरवाजे पर फूट-फूट कर रोती रही, अपने बच्चे को सीने से लगाकर लोगों से कहती रही कि मेरे बच्चे को बचा लो, मैं हाथ जोड़ती हूं, उसे मरने मत दो. लेकिन वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड, स्टाफ और डॉक्टर ने एक नहीं सुनी. किसी ने आगे बढ़कर मदद नहीं की.

Add Zee News as a Preferred Source

आए दिन होती हैं शिकायतें

पहले तो अधिकारियों ने इस मामले में चुप्पी साध ली. बाद में बच्चे को दोबारा अस्पताल में एडमिट कराया गया. जानकारी के अनुसार, संजय गांधी अस्पताल में यह पहला मामला नहीं है. यहां आए दिन सिक्योरिटी गार्डों की गुंडागर्दी, नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स की लापरवाही सामने आती रहती है. वहीं इस मामले को लेकर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा ने नाराजगी जताते हुए जांच के निर्देश दिए हैं.

यह भी पढ़ें-शराब के नशे में कोबरा कमांडो का आतंक! पड़ोसी के घर पर पत्थरबाजी और मारपीट, FIR दर्ज

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Rewa की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!