वेटिंग लिस्ट की झंझट खत्म! MP में रेलवे चला रही 100 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें; देखें रुट

100 festive Special Train to run in MP: त्योहारों का सीजन चालू है ऐसे में यात्री अपने-अपने घर जाने के लिए के लिए महीने दो महीने से टिकट की खोज में परेशान है. टिकट मिल भी रही तो वेटिंग लिस्ट इतनी लंबी कि कंफर्म होने का सवाल नहीं. ऐसे में

भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है. रेलवे की तरफ से मध्य प्रदेश में 100 स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाएगा. ये स्पेशल ट्रेन दिवाली,छठऔर दशहरा के लिए चलाई जा रही है.

100 स्पेशल ट्रेनों का संचालन

यात्रियों की सुविधा को देखते हुए और त्योहारों के समय लोगों की धक्कामुक्की को नियंत्रित रखते हुए रेलवे ने 100 स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है. दशहरा, दिवाली और छठ पूजा के दैरान यात्रियों की भीड़ को कंट्रोल में करने के लिए ये निर्णय लिया गया है. रेलवे की इस फैसले से यूपी बिहार की ओर जाने वाली भीड़ भी नियंत्रित की जा सकेगी.

यहां से यहां के लिए चलेगी ट्रेन

भोपाल रेल मंडल के तहत रेलवे प्रशासन ने रीवा और डॉ. आंबेडकर नगर के बीच ट्रेनों के संचालन का फैसला किया है. ट्रेन 01704-01703 रीवा-डॉ. अंबेडकर नगर-रीवा का संचालन किया जाएगा. ट्रेनों का संचालन 27 सितंबर से 25 अक्टूबर तक हर शनिवार और रविवार को किया जाएगा. इस दौरान कुल पांच-पांच फेरे लगवाए जाएंगे.

ट्रेन का ये है शेड्यूल

ट्रेन 01704 रीवा से रात 10.20 बजे रवाना होगी जो इटारसी सुबह 6 बजे, नर्मदापुरम सुबह 06.33 बजे, रानी कमलापति सुबह 08.40 बजे, भोपाल सुबह 9 बजे और संत हिरदाराम नगर सुबह 09.33 बजे पहुंचेगी. इन रुट्स से होते हुए ये ट्रेन अगले दिन दोपहर 3.05 बजे डॉ. आंबेडकर नगर पहुंचेगी.

वहीं ट्रेन 01703 डॉ. आंबेडकर नगर से रात 9.20 बजे रवाना होगी जो संत हिरदाराम नगर रात 02.45 बजे, भोपाल रात 03.35 बजे, रानी कमलापति रात 03.52 बजे, नर्मदापुरम सुबह 05.18 बजे, इटारसी सुबह 05.40 बजे होते हुए उसी दिन दोपहर 1.30 बजे रीवा पहुंच जाएगी. वहीं भारतीय रेलवे की ओर से ये भी ऐलान किया गया है कि त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए पूरे देश में 2हजार से अधिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा.

