वेटिंग लिस्ट की झंझट खत्म! MP में रेलवे चला रही 100 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें; देखें रुट
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2899841
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

वेटिंग लिस्ट की झंझट खत्म! MP में रेलवे चला रही 100 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें; देखें रुट

MP News: मध्य प्रदेश में 100 से अधिक स्पेशल ट्रनों का संचालन किया जाएगा. इन ट्रेनों का संचालन दिवाली, छठ और दशहरा पर किया जाएगा. ट्रेन रीवा और डॉ. आंबेडकर नगर के बीच चलाई जाएगी.

 

Written By  Zee News Desk|Edited By: Shubham Kumar Tiwari|Last Updated: Aug 28, 2025, 01:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

100 festive Special Train to run in MP: त्योहारों का सीजन चालू है ऐसे में यात्री अपने-अपने घर जाने के लिए के लिए महीने दो महीने से टिकट की खोज में परेशान है. टिकट मिल भी रही तो वेटिंग लिस्ट इतनी लंबी कि कंफर्म होने का सवाल नहीं. ऐसे में 
भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है. रेलवे की तरफ से मध्य प्रदेश में 100 स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाएगा. ये स्पेशल ट्रेन दिवाली,छठऔर दशहरा के लिए चलाई जा रही है. 

100 स्पेशल ट्रेनों का संचालन
यात्रियों की सुविधा को देखते हुए और त्योहारों के समय लोगों की धक्कामुक्की को नियंत्रित रखते हुए रेलवे ने 100 स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है. दशहरा, दिवाली और छठ पूजा के दैरान यात्रियों की भीड़ को कंट्रोल में करने के लिए ये निर्णय लिया गया है. रेलवे की इस फैसले से यूपी बिहार की ओर जाने वाली भीड़ भी नियंत्रित की जा सकेगी.

यहां से यहां के लिए चलेगी ट्रेन
भोपाल रेल मंडल के तहत रेलवे प्रशासन ने रीवा और डॉ. आंबेडकर नगर के बीच ट्रेनों के संचालन का फैसला किया है. ट्रेन 01704-01703 रीवा-डॉ. अंबेडकर नगर-रीवा का संचालन किया जाएगा. ट्रेनों का संचालन 27 सितंबर से 25 अक्टूबर तक हर शनिवार और रविवार को किया जाएगा. इस दौरान कुल पांच-पांच फेरे लगवाए जाएंगे. 

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रेन का ये है शेड्यूल
ट्रेन 01704 रीवा से रात 10.20 बजे रवाना होगी जो इटारसी सुबह 6 बजे, नर्मदापुरम सुबह 06.33 बजे, रानी कमलापति सुबह 08.40 बजे, भोपाल सुबह 9 बजे और संत हिरदाराम नगर सुबह 09.33 बजे पहुंचेगी. इन रुट्स से होते हुए ये ट्रेन अगले दिन दोपहर 3.05 बजे डॉ. आंबेडकर नगर पहुंचेगी.

वहीं ट्रेन 01703 डॉ. आंबेडकर नगर से रात 9.20 बजे रवाना होगी जो संत हिरदाराम नगर रात 02.45 बजे, भोपाल रात 03.35 बजे, रानी कमलापति रात 03.52 बजे, नर्मदापुरम सुबह 05.18 बजे, इटारसी सुबह 05.40 बजे होते हुए उसी दिन दोपहर 1.30 बजे रीवा पहुंच जाएगी.  वहीं भारतीय रेलवे की ओर से ये भी ऐलान किया गया है कि त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए पूरे देश में 2हजार से अधिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. रीवा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

mp newsall trains Indian Railways

Trending news

MP smart meter news
MP News: स्मार्ट मीटर वालों की बल्ले-बल्ले, सुबह से शाम तक 20% सस्ती मिलेगी बिजली
Bilaspur News
चोरी करने दुकान में घुसे चोर की करंट लगने से मौत, पुलिस ने दुकानदार पर दर्ज किया केस
simhastha 2028
सिंहस्थ की तैयारियों पर शाह को आपत्ति! पूछा, स्थायी निर्माण क्यों? बनाओ नया प्लान
Bilaspur Bengaluru special train
नहीं होगी भीड़! रेलवे चलाएगी बिलासपुर-बेंगलुरु फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, जानें टाइमिंग
MP Top News Today
MP Top News: मध्य प्रदेश में आज कहां क्या है खास, एक क्लिक में पढ़ें सभी बड़ी खबरें
Mandsaur News
वैष्णो देवी में मंदसौर के 7 तीर्थयात्री भूस्खलन का शिकार, 2 की मौत,2 लापता और 3 घायल
OBC reservation
27% OBC आरक्षण पर नई रणनीति! CM मोहन ने बुलाई कांग्रेस-सपा और BJP की सर्वदलीय बैठक
raipur news
नहीं रहीं रायपुर की पहली महिला विधायक रजनी ताई उपासने, कुछ समय से चल रही थीं बीमार
durg news
पति बना राह का कांटा, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की हत्या, अंधे कत्ल की गुत्थी...
mp government scheme
पति के मौत के बाद MP सरकार का सहारा! खाते में भेजे जाएंगे 12 हजार, जानें प्रक्रिया
;