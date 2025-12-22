Advertisement
इंदौर-रीवा के बीच सीधी फ्लाइट पहले दिन ही फुल, 2 घंटे में होगा 15 घंटे का सफर, जानिए किराया

Indore Rewa Direct Flight: रीवा के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है. सोमवार से रीवा से इंदौर के बीच सीधी फ्लाइट शुरू हो गई है, जहां पहली ही फ्लाइट फुल गई है.

 

Dec 22, 2025
इंदौर से रीवा के बीच सीधी फ्लाइट सेवा शुरू
इंदौर से रीवा के बीच सीधी फ्लाइट सेवा शुरू

Rewa News: रीवा से अब इंदौर का सफर तय करने के लिए 15 घंटे नहीं बल्कि 2 घंटे सही लगेंगे. क्योंकि इंदौर से रीवा के बीच सीधी फ्लाइट सेवा शुरू हो चुकी है. सोमवार को पहली फ्लाइट चली है. ऐसे में विंध्य क्षेत्र के लोगों के लिए यह बड़ी सौगात मानी जा रही है. इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट इंदौर से रीवा के बीच चलेगी, जहां पहले ही दिन फ्लाइट पूरी तरह से बुक थी, जिससे यह माना जा रहा है कि यात्रियों यह फ्लाइट सफल रहेगी, क्योंकि रीवा से इंदौर के बीच बड़ी संख्या में लोग आते हैं, लेकिन अब तक केवल ट्रेन का ही सफर यहां था, लेकिन अब उड़ान सेवा शुरू होने से यात्रियों को बड़ी राहत मिलने वाली है. 

4700 रुपए होगा किराया 

इंदौर से रीवा के बीच सीधी फ्लाइट का किराया 4700 रुपए रखा गया है. यह विमान 70 सीटर है, जिसके लिए बुकिंग लगातार चल रही है. क्योंकि रीवा से सतना, सीधी, सिंगरौली के साथ-साथ मैहर जाना भी आसान होगा. यहां के लोग भी रीवा से आसानी से आ जा सकते हैं. रीवा से इंदौर के बीच लंबे समय से सीधी उड़ान की मांग चल रही थी, जिसे अब पूरा कर दिया गया है. अब तक प्रदेश में इंदौर से जबलपुर के बीच ही सीधी फ्लाइट चलती थी, लेकिन अब रीवा ऐसा दूसरा शहर बन गया है, जिसके लिए प्रदेश के प्रदेश में सीधी प्लाइट सेवा शुरू हो रही है. रीवा से इंदौर के बीच अगर ट्रेन से सफर होता था तो 15 घंटे लग जाता था, लेकिन प्लाइट से 1 घंटे 45 मिनट में या ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे में सफर पूरा हो जाता है.

फ्लाइट का शेड्यूल

रीवा से इंदौर के बीच चलने वाली सीधी फ्लाइट का शेड्यूल कुछ ऐसा रहेगा, जिसमें सुबह 11 बजकर 30 मिनट पर इंदौर से रीवा के लिए 6E 7363 फ्लाइट चलेगी और दोपहर 1 बजकर 15 मिनट पर रीवा पहुंच जाएगी. वहीं वापसी में रीवा से दोपहर 1 बजकर 35 मिनट पर फ्लाइट 6E 7364 इंदौर के लिए उड़ान भरेगी और 3 बजकर 25 मिनट पर इंदौर पहुंच जाएगी. 

इंदौर और रीवा के लोगों में खुशी 

इस फ्लाइट के शुरू होने से इंदौर और रीवा के लोगों में भी खुशी देखी जा रही है. क्योंकि दोनों शहर व्यापारिक तौर पर भी जुड़े हैं, जबकि दोनों शहरों में बड़ी संख्या में लगातार यात्रा करने वाले लोग रहते हैं. ऐसे में विंध्य अंचल के लिए यह बड़ी सौगात मानी जा रही है. माना जा रहा है कि यात्रियों की संख्या बढ़ने पर फ्लाइट को भी बढ़ाया जा सकता है. फिलहाल दोनों शहरों के बीच सीधी फ्लाइट सेवा शुरू होना बड़ी सौगात माना जा रहा है.

