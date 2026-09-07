कल्पना मिश्रा केस में नया मोड़! 8 सितंबर को 3 घंटे बंद रहेंगे रीवा के ऑटो, दी चेतावनी

ऑटो यूनियन के जिला अध्यक्ष महेंद्र पांडे ने बताया कि कल्पना मिश्रा मौत मामले में अभी तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने से ऑटो चालक भी नाराज हैं. उन्होंने कहा कि मंगलवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक शहर में ऑटो का संचालन बंद रखा जाएगा. यूनियन का कहना है कि यह हड़ताल परिवार को न्याय दिलाने की मांग के समर्थन में की जा रही है. महेंद्र पांडे ने स्पष्ट किया कि अगर 8 सितंबर को कार्रवाई नहीं होती है, तो इसके बाद आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा. इससे शहर की यातायात व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना है.



अनिश्चितकालीन हड़ताल की दी चेतावनी

महेंद्र पांडे ने कहा कि अगर 8 सितंबर की हड़ताल के बाद भी मामले में कार्रवाई नहीं होती है, तो परसों से ऑटो चालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि ऑटो यूनियन कल्पना मिश्रा के परिवार के साथ खड़ा है और न्याय की मांग का समर्थन करता रहेगा. यूनियन के इस ऐलान के बाद अब प्रशासन के सामने भी चुनौती बढ़ गई है. एक तरफ मामले को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ऑटो चालकों के आंदोलन में शामिल होने से इसका असर आम लोगों पर भी पड़ सकता है.