कल्पना मिश्रा केस में नया मोड़! 8 सितंबर को 3 घंटे बंद रहेंगे रीवा के ऑटो, दी चेतावनी

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Kalpana Mishra Death Case: रीवा में कल्पना मिश्रा मौत मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है. अब ऑटो यूनियन ने भी आंदोलन के समर्थन में हड़ताल का ऐलान किया है. ऑटो यूनियन से मिली जानकारी के मुताबिक, 8 सितंबर दिन मंगलवार को रीवा शहर में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक ऑटो का संचालन पूरी तरह बंद रहेगा. इस दौरान शहर में ऑटो से सफर करने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. खासकर रोजाना काम, पढ़ाई और दूसरे जरूरी कामों के लिए ऑटो पर निर्भर रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. यूनियन ने कल्पना के परिवार के साथ खड़े होने की बात कही है.
ऑटो यूनियन के जिला अध्यक्ष महेंद्र पांडे ने बताया कि कल्पना मिश्रा मौत मामले में अभी तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने से ऑटो चालक भी नाराज हैं. उन्होंने कहा कि मंगलवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक शहर में ऑटो का संचालन बंद रखा जाएगा. यूनियन का कहना है कि यह हड़ताल परिवार को न्याय दिलाने की मांग के समर्थन में की जा रही है. महेंद्र पांडे ने स्पष्ट किया कि अगर 8 सितंबर को कार्रवाई नहीं होती है, तो इसके बाद आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा. इससे शहर की यातायात व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना है.
अनिश्चितकालीन हड़ताल की दी चेतावनी
महेंद्र पांडे ने कहा कि अगर 8 सितंबर की हड़ताल के बाद भी मामले में कार्रवाई नहीं होती है, तो परसों से ऑटो चालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि ऑटो यूनियन कल्पना मिश्रा के परिवार के साथ खड़ा है और न्याय की मांग का समर्थन करता रहेगा. यूनियन के इस ऐलान के बाद अब प्रशासन के सामने भी चुनौती बढ़ गई है. एक तरफ मामले को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ऑटो चालकों के आंदोलन में शामिल होने से इसका असर आम लोगों पर भी पड़ सकता है.
दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग
वहीं कल्पना मिश्रा मौत मामले को लेकर परिवार और समर्थकों की ओर से लगातार न्याय और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है. इसी बीच ऑटो यूनियन की हड़ताल के ऐलान से मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है. कल तीन घंटे तक ऑटो बंद रहने से शहर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर असर पड़ सकता है. अब सभी की नजर प्रशासन की कार्रवाई पर है. ऑटो यूनियन ने साफ कर दिया है कि अगर उनकी मांगों और मामले में अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई, तो आंदोलन को अनिश्चितकालीन हड़ताल तक ले जाया जा सकता है. ऐसे में आने वाले दिनों में स्थिति महत्वपूर्ण रहेगी.
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