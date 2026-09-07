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कल्पना मिश्रा केस में नया मोड़! 8 सितंबर को 3 घंटे बंद रहेंगे रीवा के ऑटो, दी चेतावनी

Rewa News: रीवा में कल्पना मिश्रा मौत मामले को लेकर ऑटो यूनियन ने आंदोलन के समर्थन में कल सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक ऑटो बंद रखने का ऐलान किया है. जिला अध्यक्ष महेंद्र पांडे ने कार्रवाई नहीं होने पर परसों से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है.

Written ByAjay MishraEdited ByManish kushawah
Published: Sep 07, 2026, 09:47 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 09:47 PM IST
कल्पना मिश्रा केस में नया मोड़! 8 सितंबर को 3 घंटे बंद रहेंगे रीवा के ऑटो, दी चेतावनी
Image Credit: ZEE MEDIA

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