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रीवा में न्याय सत्याग्रह के बीच जीतू पटवारी का बड़ा हमला, कल्पना मिश्रा केस में सरकार पर गंभीर आरोप

रीवा में कल्पना मिश्रा मामले में कांग्रेस का न्याय सत्याग्रह चौथे दिन भी जारी रहा. जीतू पटवारी ने परिजनों से मुलाकात कर स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए. कांग्रेस ने विधानसभा और राज्यपाल के सामने मामला उठाने की बात कही है.

Written ByAjay Mishra
Published: Sep 10, 2026, 10:33 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 10:33 PM IST
रीवा में न्याय सत्याग्रह के बीच जीतू पटवारी का बड़ा हमला, कल्पना मिश्रा केस में सरकार पर गंभीर आरोप
Image Credit: ZEE MEDIA

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