/रीवा में न्याय सत्याग्रह के बीच जीतू पटवारी का बड़ा हमला, कल्पना मिश्रा केस में सरकार पर गंभीर आरोप

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रीवा में कल्पना मिश्रा और उनके नवजात बच्चे की मौत के मामले में न्याय की मांग को लेकर कांग्रेस का न्याय सत्याग्रह चौथे दिन भी जारी रहा. कांग्रेस ने साफ कहा है कि जब तक न्याय नहीं मिलता, आंदोलन चलता रहेगा. सत्याग्रह में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक जुटे. इसी बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी रीवा पहुंचे और कल्पना मिश्रा के परिजनों से मुलाकात की. इसके बाद उन्होंने मंच से सरकार और स्वास्थ्य व्यवस्था पर निशाना साधा. पटवारी ने डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला के जिले और विधानसभा क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए. रीवा कांग्रेस न्याय सत्याग्रह, कल्पना मिश्रा केस को लेकर इलाके में चर्चा तेज है.
रीवा में न्याय सत्याग्रह के चौथे दिन जीतू पटवारी ने संजय गांधी अस्पताल में हुई कल्पना मिश्रा और उनके नवजात बच्चे की मौत के मामले को लेकर सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि इस घटना में अभी तक जीरो पर एफआईआर तक नहीं हुई है. पटवारी ने आरोप लगाया कि धरना स्थल की लाइट काटी जा रही है, पत्थर बरसाए जा रहे हैं और आंदोलन को दबाने के लिए गुंडे भेजे जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मामले को विधानसभा में मजबूती से उठाएगी और सभी विधायक एकजुट होकर चर्चा करेंगे. साथ ही कांग्रेस राज्यपाल के पास भी जाएगी. पटवारी ने घटना को अकल्पनीय वेदना बताया.
स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठाए सवाल
जीतू पटवारी ने रीवा में संजय गांधी अस्पताल और प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर हमला बोला. उन्होंने शराब से हुई मौतों, कथित सिरप कांड और इंदौर में गंदे पानी के मुद्दे का जिक्र किया. जीतू पटवारी ने डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला के इस्तीफे की मांग की. इसी बीच कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा अपने पोस्टमार्टम कक्ष में रेप से जुड़े विवादित बयान पर सफाई देते नजर आए. अभय मिश्रा ने बताया कि करीब दो साल पहले एक व्यक्ति उनके पास आया था. उसने संजय गांधी अस्पताल में अपनी बच्ची के पोस्टमार्टम को लेकर चिंता जताई थी और डॉक्टरों से बात कर अपनी मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराने का आग्रह किया था.
पुराने बयान पर अभय मिश्रा की सफाई
अभय मिश्रा ने कहा कि कल्पना मिश्रा मामले में मंच से उन्होंने इसी पुराने घटनाक्रम का संदर्भ दिया था, लेकिन उनके पूरे भाषण की जगह एक छोटी क्लिप काटकर प्रचारित की गई. इसके बाद उनका बयान देशभर में चर्चा में आ गया. विवादित बयान को लेकर अभय मिश्रा ने माफी भी मांगी. उन्होंने कहा कि अगर उनके शब्दों से किसी की भावना आहत हुई है तो वह इसके लिए माफी मांगते हैं. उन्होंने कहा कि उनका असली मुद्दा गरीबों की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था और कल्पना मिश्रा और नवजात बच्चे को न्याय दिलाना है. अभय मिश्रा ने राजेंद्र शुक्ला पर भी निशाना साधते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए.
आंदोलन में डांस के वीडियो वायरल हुए
अभय मिश्रा ने कहा कि गरीबों को इलाज के लिए परेशान होना पड़ रहा है और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं. उन्होंने राजेंद्र शुक्ला पर तंज कसते हुए उन्हें ''मुन्ना मोबाइल'' कहा और आरोप लगाया कि आगे भी ऐसे मामले सामने आते रहेंगे. उन्होंने कहा कि जनता के मुद्दों को दबाया नहीं जा सकता. वहीं रीवा न्याय सत्याग्रह के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे. पदयात्रा और प्रदर्शन के बीच कार्यकर्ताओं के डांस के वीडियो भी सामने आए. अब सवाल है कि कल्पना मिश्रा और उनके नवजात बच्चे की मौत के मामले में कांग्रेस का आंदोलन आगे किस दिशा में जाता है और सरकार की ओर से इन आरोपों पर क्या जवाब आता है.