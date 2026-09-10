/रीवा में न्याय सत्याग्रह के बीच जीतू पटवारी का बड़ा हमला, कल्पना मिश्रा केस में सरकार पर गंभीर आरोप

आंदोलन में डांस के वीडियो वायरल हुए

अभय मिश्रा ने कहा कि गरीबों को इलाज के लिए परेशान होना पड़ रहा है और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं. उन्होंने राजेंद्र शुक्ला पर तंज कसते हुए उन्हें ''मुन्ना मोबाइल'' कहा और आरोप लगाया कि आगे भी ऐसे मामले सामने आते रहेंगे. उन्होंने कहा कि जनता के मुद्दों को दबाया नहीं जा सकता. वहीं रीवा न्याय सत्याग्रह के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे. पदयात्रा और प्रदर्शन के बीच कार्यकर्ताओं के डांस के वीडियो भी सामने आए. अब सवाल है कि कल्पना मिश्रा और उनके नवजात बच्चे की मौत के मामले में कांग्रेस का आंदोलन आगे किस दिशा में जाता है और सरकार की ओर से इन आरोपों पर क्या जवाब आता है.