मैहर में फिर हैवानियत! 13 साल की मासूम के साथ सामूहिक दुष्कर्म, पुलिस ने दबोचे तीन दरिंदे

Maihar Minor Rape Case: मैहर जिले के पहाड़ी गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. यहां 13 साल की एक नाबालिग बच्ची के साथ खेत में सामूहिक दुष्कर्म की वारदात हुई है. बताया जा रहा है कि यह घटना गांव के पास ही स्थित खेत और तालाब के इलाके में हुई, जहां अक्सर लोग आते-जाते रहते हैं. घटना की खबर फैलते ही गांव में सनसनी फैल गई और लोग डरे हुए हैं. हर कोई यही कह रहा है कि ऐसी वारदात मानवता को शर्मसार करने वाली है.

मिली जानकारी के मुताबिक, नाबालिग किशोरी अपने प्रेमी और उसके एक दोस्त के साथ खेत की ओर गई थी. उसी समय तालाब के पास बैठे तीन युवक शराब के नशे में धुत थे. मौका देखकर उन्होंने हथियार दिखाकर किशोरी और उसके साथ मौजूद लड़कों को डरा-धमकाकर अपने कब्जे में ले लिया. इसके बाद तीनों आरोपियों ने बच्ची के साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया. आरोप है कि इस दौरान उन्होंने मोबाइल से फोटो और वीडियो भी बना लिए, जिससे पीड़िता और ज्यादा डर गई.

वीडियो वायरल करने की दी धमकी

वारदात के बाद आरोपियों ने नाबालिग को धमकी दी कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो उसके फोटो और वीडियो वायरल कर देंगे. बदनामी के डर से बच्ची काफी घबरा गई थी. लेकिन हिम्मत जुटाकर उसने घर जाकर अपने परिजनों को पूरी घटना बताई. यह सुनकर परिवार सदमे में आ गया. बिना देर किए परिजन बच्ची को लेकर मैहर कोतवाली थाना पहुंचे और वहां पूरे मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई, ताकि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो सके. वहीं शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए संबंधित धाराओं में अपराध दर्ज किया और जांच तेज करते हुए तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

रिपोर्टः नजीम सौदागर, मैहर

