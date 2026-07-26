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लकड़ी से भरा ट्रक छोड़ने के लिए 2 लाख मांग रहा था वनपाल, घूस लेते कर्मचारी के हाथ हुए लाल, रीवा में लोकायुक्त का बड़ा एक्शन

रीवा में लोकायुक्त पुलिस ने वनपाल दिनेश कुमार को 78 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. आरोपी पर ट्रक छोड़ने के बदले 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है.

Written ByAjay MishraEdited ByPooja
Published: Jul 26, 2026, 11:13 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 11:13 AM IST
लकड़ी से भरा ट्रक छोड़ने के लिए 2 लाख मांग रहा था वनपाल, घूस लेते कर्मचारी के हाथ हुए लाल, रीवा में लोकायुक्त का बड़ा एक्शन

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