/लकड़ी से भरा ट्रक छोड़ने के लिए 2 लाख मांग रहा था वनपाल, घूस लेते कर्मचारी के हाथ हुए लाल, रीवा में लोकायुक्त का बड़ा एक्शन

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रीवा जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. सिरमौर वन परिक्षेत्र में पदस्थ वनपाल दिनेश कुमार को 78 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. आरोप है कि वनपाल ने लकड़ी से लदे ट्रक को छोड़ने के एवज में ट्रक चालक से पहले 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी.
उत्तर प्रदेश के सीतापुर निवासी ट्रक चालक नीरज यादव की शिकायत पर लोकायुक्त ने मामले का सत्यापन कराया, जिसमें रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई. इसके बाद सुनियोजित ट्रैप कार्रवाई के तहत शिकायतकर्ता को पूर्वा फॉल के पास एक ढाबे पर 78 हजार रुपए लेकर बुलाया गया. जैसे ही आरोपी वनपाल ने रिश्वत की रकम ली, पहले से सादे कपड़ों में तैनात लोकायुक्त टीम ने उसे रंगे हाथ दबोच लिया और पूरी रिश्वत राशि बरामद कर ली. लोकायुक्त निरीक्षक संदीप सिंह भदौरिया ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. यह कार्रवाई जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त की बड़ी सफलता मानी जा रही है.
2 लाख रुपए की मांग की थी
शिकायतकर्ता नीरज यादव जो 34 साल के हैं, रामकेवल यादव के बेटे हैं और सीतापुर जिले (यूपी) के धनीपुर गांव के रहने वाले हैं. ट्रक नंबर UP 15 DT 0614 के ड्राइवर हैं. उन्होंने 10 जुलाई 2026 को रीवा में लोकायुक्त कार्यालय में पुलिस अधीक्षक (SP) को एक औपचारिक शिकायत सौंपी. आवेदक का आरोप है कि 7 जून 2026 को वह लकड़ी से भरा ट्रक लेकर मुरादाबाद जा रहा था, तभी वन विभाग के कर्मचारियों ने ट्योंथर वन चौकी (सिरमौर रेंज) पर उसकी गाड़ी रोक ली और उसे छोड़ा नहीं है. जब उसने गाड़ी छुड़ाने के लिए कार्यवाहक फॉरेस्टर दिनेश कुमार से संपर्क किया, तो आरोपी ने ट्रक छोड़ने और जुर्माना कम करने के बदले 2 लाख की रिश्वत मांगी.
वनपाल रिश्वत लेते गिरफ्तार
शिकायत मिलने पर रीवा लोकायुक्त ने इसकी जांच-पड़ताल की. शिकायत सही पाए जाने के बाद SP योगेश्वर शर्मा के निर्देश पर 25 जुलाई को एक ट्रैप टीम बनाई गई. तय सौदे के अनुसार, आरोपी ने पहली किश्त के तौर पर 78,000 की मांग की. लोकायुक्त टीम ने आरोपी को तब रंगे हाथों पकड़ा जब वह रीवा-सेमरिया रोड पर पूर्वा फॉल्स के पास (स्वर्णलोक ढाबा पर) रिश्वत की रकम ले रहा था.
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