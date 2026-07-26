/लकड़ी से भरा ट्रक छोड़ने के लिए 2 लाख मांग रहा था वनपाल, घूस लेते कर्मचारी के हाथ हुए लाल, रीवा में लोकायुक्त का बड़ा एक्शन

2 लाख रुपए की मांग की थी

शिकायतकर्ता नीरज यादव जो 34 साल के हैं, रामकेवल यादव के बेटे हैं और सीतापुर जिले (यूपी) के धनीपुर गांव के रहने वाले हैं. ट्रक नंबर UP 15 DT 0614 के ड्राइवर हैं. उन्होंने 10 जुलाई 2026 को रीवा में लोकायुक्त कार्यालय में पुलिस अधीक्षक (SP) को एक औपचारिक शिकायत सौंपी. आवेदक का आरोप है कि 7 जून 2026 को वह लकड़ी से भरा ट्रक लेकर मुरादाबाद जा रहा था, तभी वन विभाग के कर्मचारियों ने ट्योंथर वन चौकी (सिरमौर रेंज) पर उसकी गाड़ी रोक ली और उसे छोड़ा नहीं है. जब उसने गाड़ी छुड़ाने के लिए कार्यवाहक फॉरेस्टर दिनेश कुमार से संपर्क किया, तो आरोपी ने ट्रक छोड़ने और जुर्माना कम करने के बदले 2 लाख की रिश्वत मांगी.