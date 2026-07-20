रीवा पुलिस का बड़ा एक्शन: लग्जरी वाहन से नशीली कफ सिरप बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार

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मध्य प्रदेश के रीवा जिले में अवैध नशीले पदार्थों के कारोबार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई तेज हो रही है. ऐसे में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए चोरहटा पुलिस ने एक लग्जरी गाड़ी को रोका और 1,052 सीसी नशीली कफ सिरप की खेप जब्त की. तड़के करीब 2:00 बजे पुलिस ने शर्किन के पास नाकाबंदी की और उस संदिग्ध गाड़ी को रोका जो करहिया की ओर जा रही थी. गाड़ी की तलाशी लेने पर बोरियों में छिपाकर रखी गई भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप मिली. मौके से करहिया निवासी उपेंद्र द्विवेदी को गिरफ्तार किया गया.
गैर-कानूनी तरीके से बांटने के लिए लाई जा रही थी
शुरुआती जांच में सामने आया है कि यह खेप गैर-कानूनी तरीके से बांटने के लिए लाई जा रही थी. पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और पूरे नेटवर्क का पता लगाने और इसमें शामिल अन्य लोगों की पहचान करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि जिले में ड्रग्स के कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और ऐसे तस्करों के खिलाफ अभियान भी चलता रहेगा.
लग्जरी वाहन से नशीली कफ सिरप बरामद
पुलिस ने बताया कि अवैध नशीले पदार्थों के कारोबार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक लग्ज़री गाड़ी से 1,052 cc प्रतिबंधित नशीला कफ सिरप जब्त किया. चोरहटा पुलिस को देर रात सूचना मिली थी कि करहिया की तरफ से एक संदिग्ध गाड़ी आ रही है जिसमें अवैध नशीले पदार्थों की खेप है. इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने शर्किन इलाके में नाकाबंदी की और गाड़ी को रोका. तलाशी लेने पर बोरियों में छिपाकर रखा गया भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप मिला. मौके से करहिया निवासी उपेंद्र द्विवेदी को गिरफ़्तार किया गया. शुरुआती जांच से पता चला है कि यह खेप अवैध वितरण के लिए ले जाई जा रही थी. पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है ताकि इस नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की पहचान की जा सके और यह पता लगाया जा सके कि कफ सिरप की सप्लाई कहां की जानी थी.
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