रीवा पुलिस का बड़ा एक्शन: लग्जरी वाहन से नशीली कफ सिरप बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार

लग्जरी वाहन से नशीली कफ सिरप बरामद

पुलिस ने बताया कि अवैध नशीले पदार्थों के कारोबार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक लग्ज़री गाड़ी से 1,052 cc प्रतिबंधित नशीला कफ सिरप जब्त किया. चोरहटा पुलिस को देर रात सूचना मिली थी कि करहिया की तरफ से एक संदिग्ध गाड़ी आ रही है जिसमें अवैध नशीले पदार्थों की खेप है. इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने शर्किन इलाके में नाकाबंदी की और गाड़ी को रोका. तलाशी लेने पर बोरियों में छिपाकर रखा गया भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप मिला. मौके से करहिया निवासी उपेंद्र द्विवेदी को गिरफ़्तार किया गया. शुरुआती जांच से पता चला है कि यह खेप अवैध वितरण के लिए ले जाई जा रही थी. पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है ताकि इस नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की पहचान की जा सके और यह पता लगाया जा सके कि कफ सिरप की सप्लाई कहां की जानी थी.