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रीवा पुलिस का बड़ा एक्शन: लग्जरी वाहन से नशीली कफ सिरप बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार

अवैध नशीले पदार्थों के कारोबार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में रीवा पुलिस ने एक लग्जरी गाड़ी से 1,052 सीसी प्रतिबंधित कफ सिरप जब्त किया है. पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है और पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है.

Written ByAjay MishraEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jul 20, 2026, 12:59 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 12:59 PM IST
रीवा पुलिस का बड़ा एक्शन: लग्जरी वाहन से नशीली कफ सिरप बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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