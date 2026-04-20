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रीवा में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, लग्जरी कार में छिपाकर लाई जा रही थी नशीली दवाएं, 749 कफ सिरप जब्त

Rewa News: रीवा के सिविल लाइंस पुलिस ने अवैध नशीले पदार्थों के व्यापार के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी सफलता हासिल की है. एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने कबाड़ी मोहल्ला इलाके में छापा मारा और नशीली कफ सिरप की 749 बोतलें बरामद कीं.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Apr 20, 2026, 06:59 AM IST
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रीवा में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, लग्जरी कार में छिपाकर लाई जा रही थी नशीली दवाएं, 749 कफ सिरप जब्त

Rewa News: मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने अवैध नशीले पदार्थों के व्यापार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले कबाड़ी मोहल्ला इलाके में छापा मारा और नशे वाली कफ सिरप की 749 बोतलें, साथ ही एक लग्ज़री कार जब्त की. बताया जा रहा है कि इस कफ सिरप का इस्तेमाल नशे के तौर पर किया जा रहा था और इसकी अवैध रूप से सप्लाई की जा रही थी.

रीवा में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई
छापेमारी के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से नशीली कफ सिरप की 749 बोतलें बरामद कीं, जिनकी बाजार में कीमत काफी ज्यादा होने का अनुमान है. इसके अलावा पुलिस ने एक लग्जरी कार भी जब्त की है, जिसका इस्तेमाल तस्करी के लिए किया जा रहा था. पुलिस की मौजूदगी का पता चलते ही, तस्कर गाड़ी और नशीला सामान दोनों छोड़कर भागने में कामयाब हो गया. अब पुलिस उसे पकड़ने के लिए उसके संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है.

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फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस
पुलिस अधिकारियों के अनुसार सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए पुलिस ने 749 बोतल नशीली कफ सिरप और एक लग्जरी कार बरामद की. बताया जा रहा है कि इस कफ सिरप का इस्तेमाल नशे के रूप में किया जा रहा था और इसे अवैध रूप से सप्लाई किया जा रहा था.

सिविल लाइंस पुलिस ने इस मामले के संबंध में एक अज्ञात और फरार आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और तलाशी अभियान शुरू कर दिया है. जांच का मुख्य उद्देश्य इस खेप के स्रोत का पता लगाना और शहर के भीतर इसके मुख्य खरीदारों की पहचान करना है. पुलिस का दावा है कि मुख्य तस्कर को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिससे यह पूरा गिरोह खत्म हो जाएगा. यह कार्रवाई इस क्षेत्र में सक्रिय अवैध नशीले पदार्थों के तस्करों के लिए एक कड़ा संदेश है.

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