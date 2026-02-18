Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरीवा

रीवा में बड़ा एक्शन: 300 से ज्यादा लोगों पर FIR, 3 घंटे तक शहर जाम; जानिए पूरा मामला

Rewa News: रीवा में कलेक्टर ऑफिस के सामने प्रदर्शन करने वाले 300 से 400 अज्ञात लोगों के खिलाफ सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है. DJ के साथ आए प्रदर्शनकारियों ने करीब साढ़े तीन घंटे तक मेन रोड को जाम कर दिया, जिससे शहर का ट्रैफिक सिस्टम पूरी तरह से ठप हो गया.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Feb 18, 2026, 06:19 AM IST
रीवा में बड़ा एक्शन: 300 से ज्यादा लोगों पर FIR, 3 घंटे तक शहर जाम; जानिए पूरा मामला

Rewa News: मध्य प्रदेश के रीवा जिले में कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. कलेक्टर ऑफिस के मेन गेट पर भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे ट्रैफिक और सरकारी काम में रुकावट आई. सिविल लाइंस पुलिस ने करीब 300 से 400 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है.

एक साथ 300 से ज्यादा लोगों पर हुई FIR
दरअसल, रीवा में UGC के समर्थन में SC, ST और OBC संगठनों का धरना सोमवार को हिंसक हो गया. प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट और मेन रोड पर बैठ गए, जिससे करीब तीन घंटे तक ट्रैफिक जाम रहा.जानकारी के मुताबिक, विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोग DJ लेकर जमा हुए और मेन रोड को जाम कर दिया. जोरदार नारे लगाए गए और मौके पर मौजूद सरकारी कर्मचारियों को काम करने से रोका गया. शहर में करीब 3 घंटे 30 मिनट तक ट्रैफिक पूरी तरह से बाधित रहा, जिससे स्कूली बच्चों, मरीजों और आने-जाने वालों को काफी परेशानी हुई. जिसके बाद पुलिस ने एक साथ 300 से ज्यादा लोगों पर FIR दर्ज की है.

वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान
प्रशासन का कहना है कि पूरी घटना का वीडियो बनाया गया है और फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है. पुलिस ने साफ किया है कि कानून-व्यवस्था में रुकावट डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने जोरदार और आपत्तिजनक नारे लगाए, मौके पर मौजूद सरकारी कर्मचारियों को जबरदस्ती रोका और शहर में करीब 3 घंटे 30 मिनट तक ट्रैफिक जाम कर दिया.

बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारी कलेक्टर से सीधे बातचीत करने पर अड़े रहे. अपर कलेक्टर और SDM ने ज्ञापन लेने के लिए घंटों इंतज़ार किया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव समझाने के बाद भी प्रदर्शनकारी सड़क से हटने को तैयार नहीं हुए. मौके पर सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद थे, सिवाय कलेक्टर के, जो कमिश्नर ऑफिस में एक ज़रूरी मीटिंग में बिज़ी थे.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "रीवा" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

 

