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रीवा में युवक पर पिस्टल से फायरिंग कर हत्या की कोशिश, मास्टरमाइंड समेत 3 आरोपी गिरफ्तार

Rewa Crime News: रीवा के मनगवां में युवक पर पिस्टल से फायर कर हत्या के प्रयास के मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने पिस्टल, मैगजीन, कारतूस, बाइक, बैग और मास्क बरामद किया है.

Written ByAjay Mishra
Published: Aug 10, 2026, 06:46 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 06:46 PM IST
रीवा में युवक पर पिस्टल से फायरिंग कर हत्या की कोशिश, मास्टरमाइंड समेत 3 आरोपी गिरफ्तार
Image Credit: ZEE MEDIA

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