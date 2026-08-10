रीवा में युवक पर पिस्टल से फायरिंग कर हत्या की कोशिश, मास्टरमाइंड समेत 3 आरोपी गिरफ्तार

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Rewa Firing Case: रीवा जिले के मनगवां थाना क्षेत्र में युवक पर पिस्टल से फायर कर हत्या के प्रयास के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मास्टरमाइंड समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त पिस्टल, मैगजीन, कारतूस, बिना नंबर की मोटरसाइकिल, पिट्ठू बैग और काला मास्क बरामद किया है.
दरअसल, 28 जुलाई की रात करीब 10:50 बजे मनगवां बस्ती के वार्ड क्रमांक 5 निवासी 26 वर्षीय संदीप कुमार गुप्ता अपने घर के बाहर चबूतरे पर बैठा था. इसी दौरान बाइक सवार दो युवक वहां पहुंचे और रास्ता पूछने के बहाने संदीप से बातचीत करने लगे. इसी दौरान बाइक पर पीछे बैठे युवक ने पिस्टल से संदीप पर फायर कर दिया. गोली संदीप की बाईं आंख और नाक के बीच लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर गिर पड़ा. परिजनों ने उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज आईसीयू में चल रहा है.
पुलिस ने मामला किया दर्ज
मामले में मनगवां थाने में अपराध क्रमांक 431/26 के तहत बीएनएस की संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई. पुलिस अधीक्षक डॉ. गुरकरण सिंह के निर्देशन में विशेष टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई. पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों और टोल प्लाजा के फुटेज खंगाले. जांच के दौरान एक नाबालिग को पकड़कर पूछताछ की गई, जिसके बाद पुलिस को पूरी वारदात की कड़ी मिली.
हत्या की रची थी साजिश
पुलिस जांच में सामने आया कि पीड़ित का पड़ोसी सत्यप्रकाश गुप्ता उर्फ मोन्टी, उम्र 27 वर्ष, इस वारदात का मास्टरमाइंड था. बताया गया कि पुरानी रंजिश के चलते उसने दो नाबालिग साथियों के साथ मिलकर संदीप की हत्या की साजिश रची थी. साजिश के तहत दोनों युवक बाइक से संदीप के पास पहुंचे और रास्ता पूछने के बहाने बातचीत करते हुए उस पर फायर कर दिया.
तीन आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों के कब्जे से बिना नंबर की हीरो मोटरसाइकिल, एक पिस्टल, मैगजीन, एक कारतूस, पिट्ठू बैग और काला मास्क बरामद किया गया है. पुलिस अब पूरे मामले में आरोपियों से पूछताछ कर वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है.
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