रीवा में युवक पर पिस्टल से फायरिंग कर हत्या की कोशिश, मास्टरमाइंड समेत 3 आरोपी गिरफ्तार

दरअसल, 28 जुलाई की रात करीब 10:50 बजे मनगवां बस्ती के वार्ड क्रमांक 5 निवासी 26 वर्षीय संदीप कुमार गुप्ता अपने घर के बाहर चबूतरे पर बैठा था. इसी दौरान बाइक सवार दो युवक वहां पहुंचे और रास्ता पूछने के बहाने संदीप से बातचीत करने लगे. इसी दौरान बाइक पर पीछे बैठे युवक ने पिस्टल से संदीप पर फायर कर दिया. गोली संदीप की बाईं आंख और नाक के बीच लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर गिर पड़ा. परिजनों ने उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज आईसीयू में चल रहा है.