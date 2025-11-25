80 साल के किसान की 'जमा पूंजी' पर ताला! बेटी की शादी के लिए भटक रहा पिता, सहकारी समिति ने लौटाने से किया इनकार

MP News-मध्यप्रदेश के मऊगंज जिले के बिछरहटा स्थित सेवा सहकारी समिति एक बार फिर विवादों में है. इस बार मामला 80 वर्षीय वृद्ध किसान की जीवनभर की कमाई से जुड़ा है, जो महीनों से अपनी जमा राशि वापस पाने के लिए दर-दर भटक रहा है. कोठार मऊगंज निवासी रामछबीले तिवारी का आरोप है कि समिति उनकी लगभग 10 लाख रुपए की जमा पूंजी लौटाने के लिए तैयार नहीं है, जबकि उन्हें तत्काल बेटी की शादी के लिए इस धन की सख्त जरूरत है.

सालों की मेहनत खाते में जमा

रामछबीले तिवारी के मुताबिक, उन्होंने कई साल पहले अपनी पत्नी और बेटी के नाम संयुक्त खाते में यह राशि जमा कराई थी. उनका कहना है कि बेटी की शादी तय हो चुकी है और आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए धन की जरूरत है. लेकिन जब भी वे सेवा सहकारी समिति में पैसे निकालते जाते हैं, प्रबंधन हनुमान प्रसाद शुक्ला उन्हें बहाने बनाकर वापस भेज देते हैं. तिवारी बताते हैं कि कभी कहा जाता है कि पैसे नहीं हैं, कभी कहा जाता है कि अगले सप्ताह आ जाइए, लेकिन महीनों से उन्हें एक रुपए तक नहीं दिया गया.

बेटी की शादी में पैसों की जरूरत

अपनी व्यथा बताते हुए बुजुर्ग किसान रामछबीले तिवारी भावुक हो उठते हैं. उन्होंने कहा कि मैं 80 साल का हूं, चलना भी मुश्किल होता है. कई सालों की मेहनत की कमाई इस भरोसे पर जमा की थी कि वक्त पर पैसे मिल जाएंगे. लेकिन अब जब बेटी की शादी का समय है, मुझसे कहा जा रहा है कि बैंक में पैसों की कमी है. अपने ही पैसों के लिए भीख मांगने जैसा हाल हो गया है.

पहले भी दर्ज करा चुके हैं शिकायत

उन्होंने बताया कि समिति की अनियमितताओं को लेकर वे पहले ही जिला कलेक्टर कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज करा चुके हैं, लेकिन अब तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई. लगातार चक्कर लगाने से उनकी सेहत पर असर पड़ रहा है और वे आर्थिक के साथ मानसिक रूप से भी टूट चुके हैं. किसान ने प्रशासन ने पारदर्शी जांच की मांग की है, उनका कहना है कि उनकी जीवनभर की कमाई उन्हें तुरंत दिलाई जाएग, ताकि बेटी की शादी सम्मानपूर्वक हो सके.

