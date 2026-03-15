Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3141703
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरीवा

एमपी का सबसे बड़ा नशीली कफ सिरप कांड! 700 करोड़ के सिंडिकेट का पर्दाफाश, 12 राज्यों में फैला था जाल

Mauganj Cough Syrup Smuggling Case: मऊगंज पुलिस ने नशीली कफ सिरप मामले में बड़ी कार्यवाही करते हुए 700 करोड़ के अंतरराज्यीय सिंडिकेट का बड़ा खुलासा कर दिया है. फर्जी फर्मों के जरिए 12 राज्यों में अवैध कारोबार चल रहा था.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Mar 15, 2026, 03:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mauganj Police News
Mauganj Police News

Mauganj Police News: मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. मऊगंज पुलिस ने नशीली कफ सिरप के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. जहां करोड़ों रुपये के अंतरराज्यीय ड्रग सिंडिकेट का खुलासा किया है. पुलिस ने ₹10,000 के इनामी तस्कर सुमित केसरी की गिरफ्तारी के बाद इस पूरे नेटवर्क के मास्टरमाइंड विनोद अग्रवाल को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. जांच में सामने आया है कि यह गिरोह 12 राज्यों में फैले नेटवर्क के जरिए सैकड़ों करोड़ रुपये का अवैध कारोबार चला रहा था.

बता दें कि इस मामले की शुरुआत 28 मार्च 2025 को हुई, जब मऊगंज थाना पुलिस ने गाडा मोड़ के पास एक बिना नंबर की ब्रेजा कार को घेराबंदी कर पकड़ा था. कार से 2160 शीशी नशीली ऑनरेक्स कफ सिरप बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब ₹4.21 लाख बताई गई. मौके से अमित सिंह, अमोल तिवारी और आशीष पटेल को गिरफ्तार कर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया. इसी कार्रवाई से अंतरराज्यीय तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश होना शुरू हुआ.

नशीली सिरप सप्लाई कांड
जांच में वाराणसी निवासी सुमित केसरी उर्फ अमित का नाम सामने आया, जो ‘नीलकंठ’ और ‘बालाजी’ नाम की फर्जी फर्मों के माध्यम से नशीली सिरप की सप्लाई करता था. यूपी के ड्रग इंस्पेक्टर्स की जांच में पता चला कि ये सभी फर्में केवल कागजों में मौजूद थीं. पूछताछ में सुमित ने बताया कि यह पूरा नेटवर्क कानपुर के विनोद अग्रवाल के निर्देश पर चलाया जा रहा था.

Add Zee News as a Preferred Source

कितनी बोतलें की गई जब्त
पुलिस जांच में सामने आया कि गिरोह का सरगना विनोद अग्रवाल और उसका बेटा शिवम अग्रवाल दवा लाइसेंस की आड़ में दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की कंपनियों से कोडीन युक्त कफ सिरप मंगाते थे. इसके बाद 65 से अधिक फर्जी कंपनियों के जरिए फर्जी बिलिंग कर पूरे देश में सप्लाई की जाती थी. उत्तर प्रदेश के एफएसडीए की जांच में इस नेटवर्क का टर्नओवर करीब ₹704 करोड़ सामने आया है. कार्रवाई के दौरान करीब 89 लाख बोतलें जब्त की गईं, जिनकी कीमत 100 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई.

मामले में 78 लोग गिरफ्तार
रीवा जोन के आईजी के निर्देशन में मऊगंज पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बनारस, कानपुर, मिर्जापुर और प्रयागराज में कई दबिश दीं. इस ऑपरेशन में 50 से अधिक पुलिसकर्मी शामिल रहे. अब तक 79 केस दर्ज कर 225 आरोपियों को नामजद किया गया है, जिनमें से 78 को गिरफ्तार किया जा चुका है. साथ ही 134 दवा फर्मों पर छापे मारे गए हैं. विनोद अग्रवाल पर ₹50,000 का इनाम घोषित था और उसकी करीब ₹10 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है.

जांच में हुआ बड़ा खुलासा
जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि गिरोह युवाओं और खेल से जुड़े खिलाड़ियों को लालच देकर तस्करी में इस्तेमाल करता था. वॉलीबॉल खिलाड़ियों और अन्य युवाओं के जरिए नशीली सिरप रीवा, मऊगंज, सतना, सीधी और सिंगरौली तक पहुंचाई जाती थी. इस नेटवर्क में शुभम जायसवाल और सीधी निवासी राहुल द्विवेदी की भी अहम भूमिका सामने आई है. मुख्य आरोपी विनोद अग्रवाल को हरियाणा के महेंद्रगढ़ से गिरफ्तार कर कानपुर जेल भेजा गया था. मऊगंज पुलिस ने 9 मार्च 2026 को उसे पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू की है. पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में इस अंतरराज्यीय ड्रग नेटवर्क से जुड़े कई और बड़े नाम सामने आ सकते हैं.

रिपोर्टः अजय मिश्रा, रीवा

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

Mauganj news

Trending news

Chaitra Navratri
MP के इस जिले में मांस-मछली और अंडे की बिक्री पर रोक, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
sagar news
सागर में बोरवेल से पानी की जगह निकली गैस! कई फीट ऊंची उठी लपटें, देखने पहुंचे लोग
Religious Conversion
धर्मांतरण रोकने के लिए उज्जैन में खुलेगा विश्वविद्यालय, रवींद्र पुरी का बड़ा ऐलान
Betul news
मुलताई में भीषण आग, किसान की मेहनत पर फिरा पानी, 8 एकड़ गेहूं की फसल खाक
raipur news
रायपुर में तीन दिन मांस-मटन बिक्री पर रोक, निगम ने जारी किया आदेश, जानिए वजह
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: नेपानगर में जनजातीय सम्मेलन में शामिल हुए सीएम मोहन, एमपी में मौसम ने ली करवट, पढ़ें 15 मार्च की खबरें
bhopal news
LPG की किल्लत के बीच राहत, भोपाल में रविवार को भी खुली रहेंगी गैस एजेंसी
chhatarpur news
मसूरी में क्रिकेटर कुलदीप यादव की शादी में पहुंचे बाबा बागेश्वर, दिया आशीर्वाद
indore news
तीन इमली बस स्टैंड पर भीषण आग, 3 बसें जलकर खाक; पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी फुटेज
Raipur Gondia route
रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी! फिर से शुरू हुईं निरस्त 13 मेमू ट्रेनें...