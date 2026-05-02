Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3202156
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरीवा

मऊगंज में खूनी संघर्ष, 23 साल पुरानी जमीन की रंजिश में हत्या, 3 की हालत गंभीर

Mauganj News: मऊगंज के देवरा गांव में जमीनी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई. जबकि दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए. इनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है

 

Written By  Ajay Mishra|Edited By: Pooja|Last Updated: May 02, 2026, 11:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मऊगंज में खूनी संघर्ष, 23 साल पुरानी जमीन की रंजिश में हत्या, 3 की हालत गंभीर

Mauganj News: मऊगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत देवरा गांव में जमीनी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. विवाद इतना बढ़ गया कि एक अधेड़ व्यक्ति गिरजा प्रसाद शाहू की जान चली गई, जबकि दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए. इनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज चल रहा है. घटना खटखरी चौकी अंतर्गत देवरा गांव की है. घायल युवक प्रदीप कुमार शाहू के मुताबिक, उनके पिता ने करीब 23 साल पहले जमीन खरीदी थी और उसका सीमांकन भी कराया गया था. आरोप है कि करीब 4 साल पहले दूसरे पक्ष ने जमीन के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया था.

प्रदीप ने बताया कि उन्होंने जमीन की मेढ़ पर पेड़ लगाए थे, जिन्हें दूसरे पक्ष ने काट दिया. इस मामले की शिकायत भी पुलिस में की गई थी. इसी जमीन को लेकर आज फिर विवाद हुआ, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया. दूसरे पक्ष ने लाठी-डंडों और धारदार हथियार से हमला किया और मेरे पिता को घसीटकर ले गए, जहां उनकी हत्या कर दी गई. घायल युवक ने हमलावरों में राम नारायण शाहू, राजबहुत शाहू सहित अन्य लोगों के नाम बताए हैं, जिन पर बाहर से लोगों को बुलाकर हमला करने का आरोप है.

 पुलिस बल के साथ SP मौके पर पहुंचे
घटना की सूचना मिलते ही एसपी दिलीप सोनी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. सभी घायलों को तत्काल अस्पताल भेजा गया. कुछ का इलाज मऊगंज में ही किया गया, जबकि 3 गंभीर घायलों को रीवा रेफर किया गया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपियों की तलाश जारी है.

Add Zee News as a Preferred Source

जांच में जुटी पुलिस
पूरे मामले को लेकर मऊगंज एसडीओपी सचि पाठक का कहना है कि दो पक्षों में विवाद की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची थी सभी को उपचार के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था. कुछ लोगों की तबीयत ज्यादा बिगड़ने के चलते हैं. रीवा के संजय गांधी अस्पताल के लिए रेफर किया गया था, जिसमें से एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई है. अन्य सभी घायलों का इलाज जारी है पूरे मामले की जांच की जा रही है जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और तलाश जारी है.

ये भी पढ़ें : Bargi Dam Accident Update: 48 घंटे बाद मिले दो मासूमों के शव, अब तक 11 की मौत, 2 अभी भी लापता

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट

TAGS

murder case death

Trending news

murder case death
मऊगंज में खूनी संघर्ष, 23 साल पुरानी जमीन की रंजिश में हत्या, 3 की हालत गंभीर
morena joura firing incident
डोंगरपुर-जौरा विवाद ने पकड़ा तूल, गोलियों की तड़तडाहट से गूंजा उठा इलाक
bhind crime
नफरत की आग ने फिर लहूलुहान भिंड, लहार में अपनों ने ही अपनों पर चलाई गोलियां
khargone news
13 महीने का बच्चा निगल गया कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन,डॉक्टरों ने परिश्ता बनकर बचाई जान
Online Trading Fraud
फेसबुक वाली 'नंदनी' निकली ठग, ऑनलाइन ट्रेडिंग का झांसा देकर की लाखों की ठगी...
Panna News in Hindi
केन बेतवा के बाद अब रुंझ डैम परियोजना के विरोध में उग्र आंदोलन...
jabalpur bargi dam accident
Bargi Dam Accident Update: 48 घंटे बाद मिले दो मासूमों के शव, अब तक 11 की मौत...
jabalpur news hindi
जबलपुर हादसे में उजड़ गया पिता का संसार, मासूम की तस्वीर देख हर किसी की आंखें नम
sheopur news
Sheopur News: वैष्णो देवी से लौटते समय श्योपुर के एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत
heavy rain mp weather
अचानक बदला MP के मौसम का मिजाज, तपती गर्मी और लू के बीच जोरदार बारिश...