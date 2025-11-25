इंस्टाग्राम पर 'अपराधी 302' बनकर आया, पहचान छिपाकर नाबालिक को फंसाया, राज खुला तो 3 बच्चों का बाप निकला 'सलमान'

Love Jihad Case in Mauganj-मध्यप्रदेश के मऊगंज जिले के लौर थाना क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां 16 वर्षीय नाबालिग को इंस्टाग्राम पर फर्जी पहचान बनाकर प्रेम जाल में फंसाया गया और करीब 9 महीनों तक एक कमरे में बंद कर रखा गया. आरोपी सलमान उर्फ इब्राहिम ने शादी का वादा करके उसके नाबालिग का शारीरिक शोषण किया. आरोपी सलमान पहले से शादीशुदा है और तीन बच्चों का पिता है. इस मामले में पुलिस की गंभारी लापरवाही भी सामने आई है, क्योंकि परिवार की लगातार शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

इंस्टाग्राम के जरिए की दोस्ती

आरोपी सलमान उर्फ इब्राहिम ने इंस्टाग्राम पर अपराधी 302111 नाम से एक फर्जी आईडी बनाई थी. इस आईडी से उसने नाबालिग को लगातार मैसेज कर, मोटिवेशनल वीडियो भेजकर और मीठी-मीठी बातें कर अपने जाल में फंसाया. उसने खुद को कुंवारा बताया और शादी का वादा कर लड़की को विश्वास में लिया. जांच में सामने आया है कि वह कई अन्य फर्जी आईडी भी चलाता था.

स्कूल जाते समय उठाया, बुर्का पहनाकर रीवा ले गया

मार्च 2023 में, आरोपी ने स्कूल जा रही नाबालिग को पिकअप वाहन में बैठाया, उसे बुर्का पहनाया और रीवा ले गया. रीवा के पड़रा मोहल्ले में एक मुस्लिम परिवार के घर में लड़की को खुशबू निशा नाम देकर एक कमरे में रखा. नाबालिग के अनुसार, सलमान ने उसे इतना आतंकित किया कि वह महीनों कमरे से बाहर तक नहीं निकली. उसे बार-बार डराया गया कि परिजनों से बात की तो वही कानूनी मुसीबत में फंस जाएगी. इसी डर में पीड़िता 8 महीने तक बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटी रही.

झांसा देकर किया शारीरिक शोषण

नाबालिग ने बताया कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया. विरोध करने पर मारपीट भी की जाती थी. आरोपी कई बार दोस्तों को भी साथ लाता था, जो लड़की को परेशान करते थे. वहीं बच्ची के लापता होने पर परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. पिता ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की, जिसे पुलिस ने बंद कर दिया. मां ने दोबारा शिकायत की, जो L1 से L3 तक पहुंची, लेकिन 9 महीनों तक कार्रवाई नहीं हुई.

पीड़िता ने किसी तरह किया संपर्क

आठ महीने बाद जब गांव के एक आदिवासी युवक से लड़की का किसी तरह संपर्क हुआ तो उसने आपबीती बताई. लड़की ने उसे अपनी बीमारी और रीवा में बंद होने की जानकारी दी. युवक ने यह बात लड़की के परिवार को बताई. परिवार थाने पहुंचा और पुलिस को इसकी जानकारी दी. इसके बाद ही पुलिस हरकत में आई. सलमान को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जहां उसने लड़की की लोकेशन बताई, पुलिस ने तुरंत रीवा पहुंचकर नाबालिग को सुरक्षित बरामद कर लिया. पुलिस जांच में यह सामने आया है कि सलमान पहले से शादीशुदा है और तीन बच्चों का पिता है, जिसे उसने नाबालिग से छुपाए रखा था.

