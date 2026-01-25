Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3085568
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरीवा

36 साल की उम्र में 36 अपराध, कुख्यात बदमाश मनीष सिंह सेंगर के आतंक का अंत! लगा NSA; फिल्मी तरीके से हुई गिरफ्तारी

Rewa Crime News: मऊगंज थाना पुलिस ने 36 आपराधिक मामलों में वांछित 36 साल के कुख्यात अपराधी मनीष सिंह सेंगर को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत भी कार्रवाई की है.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 25, 2026, 11:02 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

36 साल की उम्र में 36 अपराध, कुख्यात बदमाश मनीष सिंह सेंगर के आतंक का अंत! लगा NSA; फिल्मी तरीके से हुई गिरफ्तारी

Rewa Crime News: 36 साल की उम्र में 36 अपराध दर्ज होना किसी फिल्मी कहानी जैसा लग सकता है, लेकिन यह हकीकत है. आरोपी के खिलाफ मारपीट, एनडीपीएस एक्ट, शासकीय सेवकों से मारपीट सहित अन्य गंभीर धाराओं में कई मामले अलग-अलग थाने में दर्ज हैं. मामल रीवा के मऊगंज थाना क्षेत्र का है. मऊगंज सहित जिले के विभिन्न थानों में 36 आपराधिक मामलों में वांछित 36 वर्षीय कुख्यात अपराधी मनीष सिंह सेंगर को मऊगंज थाना पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है.

मऊगंज पुलिस को मुखबिर से आरोपी के ठिकाने के बारे में जानकारी मिली. इसके बाद टीम ने इलाके को घेर लिया और साइबर टेक्नीक का इस्तेमाल करके, फिल्मी स्टाइल में छापा मारकर आरोपी को गिरफ्तार किया. इस कार्रवाई को लेकर मऊगंज थाना प्रभारी संदीप भारती ने साफ शब्दों में कहा अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, कानून से बच नहीं सकता. मऊगंज पुलिस अपराध और अपराधियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई जारी रखेगी.

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की गई कार्रवाई 
इस गिरफ्तारी के बाद क्षेत्र में अपराधियों में हड़कंप मच गया है, वहीं आम नागरिकों ने पुलिस की इस कार्रवाई को सराहनीय बताया है. आरोपी की आपराधिक पृष्ठभूमि और बढ़ते अपराधओं को देखते हुए प्रशासन ने उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत भी कार्रवाई की है. गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही इलाके अपराधियों में खलबली मच गई, जबकि स्थानीय लोगों ने राहत सहसूस कर रहे हैं. नागरिकों ने पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र की कानून-व्यवस्था मजबूत होगी और गंभीर अपराधों पर रोक लगेगी. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिले में आपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है. आरोपी और उसके नेटवर्क पर पहले से ही पुलिस की कड़ी निगरानी है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: अब होमगार्ड जवान संभालेंगे महाकाल मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा, 488 जवानों की होगी भर्ती, जल्द शुरू होगी चयन प्रक्रिया

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Mauganj policerewa crime news

Trending news

Mauganj police
36 साल की उम्र में 36 अपराध, कुख्यात बदमाश मनीष सिंह सेंगर के आतंक का अंत!
rewa news
MP में रूह कांपने वाली क्रूरता: बुजुर्ग को बाइक से बांधकर घसीटा, शरीर का मांस निकला
chhattisgarh news
अश्लील सीडी कांड में भूपेश बघेल को बड़ा झटका, सेशन कोर्ट ने पलटा CBI कोर्ट का फैसला
mp news
एमपी STF की बड़ी कार्रवाई, अवैध हथियारों पर शिकंजा, 5 पिस्तौल के साथ 2 लोग गिरफ्तार
Sir
मऊगंज में कांग्रेस समर्थकों के नाम काटने का आरोप, SIR सर्वे पर उठाए सवाल
narmada jayanti 2026
दमोह में मां नर्मदा को चढ़ाई गई खास चुनरी, ओंकारेश्वर से लेकर अमरकंटक तक भव्य आयोजन
Ujjain Mahakal tempel
अब होमगार्ड जवान संभालेंगे महाकाल मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा, 488 पदों की होगी भर्ती
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: आज से तीन दिन के लिए आमजनों के लिए खुलेगा लोकभवन, पढ़ें 25 जनवरी की खबरें
Shivpuri News
फर्जी मैट्रीमोनियल कॉल सेंटर का भंडाफोड़, शादी का सपना दिखाकर लूट रहे थे पैसे
bhojshala dhar news
भोजशाला में ड्यूटी के बाद सैंकड़ों पुलिसकर्मियों ने फिल्मी गाने पर किया डांस