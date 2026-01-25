36 साल की उम्र में 36 अपराध, कुख्यात बदमाश मनीष सिंह सेंगर के आतंक का अंत! लगा NSA; फिल्मी तरीके से हुई गिरफ्तारी

Rewa Crime News: 36 साल की उम्र में 36 अपराध दर्ज होना किसी फिल्मी कहानी जैसा लग सकता है, लेकिन यह हकीकत है. आरोपी के खिलाफ मारपीट, एनडीपीएस एक्ट, शासकीय सेवकों से मारपीट सहित अन्य गंभीर धाराओं में कई मामले अलग-अलग थाने में दर्ज हैं. मामल रीवा के मऊगंज थाना क्षेत्र का है. मऊगंज सहित जिले के विभिन्न थानों में 36 आपराधिक मामलों में वांछित 36 वर्षीय कुख्यात अपराधी मनीष सिंह सेंगर को मऊगंज थाना पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है.

मऊगंज पुलिस को मुखबिर से आरोपी के ठिकाने के बारे में जानकारी मिली. इसके बाद टीम ने इलाके को घेर लिया और साइबर टेक्नीक का इस्तेमाल करके, फिल्मी स्टाइल में छापा मारकर आरोपी को गिरफ्तार किया. इस कार्रवाई को लेकर मऊगंज थाना प्रभारी संदीप भारती ने साफ शब्दों में कहा अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, कानून से बच नहीं सकता. मऊगंज पुलिस अपराध और अपराधियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई जारी रखेगी.

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की गई कार्रवाई

इस गिरफ्तारी के बाद क्षेत्र में अपराधियों में हड़कंप मच गया है, वहीं आम नागरिकों ने पुलिस की इस कार्रवाई को सराहनीय बताया है. आरोपी की आपराधिक पृष्ठभूमि और बढ़ते अपराधओं को देखते हुए प्रशासन ने उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत भी कार्रवाई की है. गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही इलाके अपराधियों में खलबली मच गई, जबकि स्थानीय लोगों ने राहत सहसूस कर रहे हैं. नागरिकों ने पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र की कानून-व्यवस्था मजबूत होगी और गंभीर अपराधों पर रोक लगेगी. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिले में आपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है. आरोपी और उसके नेटवर्क पर पहले से ही पुलिस की कड़ी निगरानी है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: अब होमगार्ड जवान संभालेंगे महाकाल मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा, 488 जवानों की होगी भर्ती, जल्द शुरू होगी चयन प्रक्रिया

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!