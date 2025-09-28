Advertisement
किसान का कॉलर पकड़ना पड़ा महंगा! मऊगंज तहसीलदार पर गिरी गाज, सीएम के आदेश पर सस्पेंड

Mauganj Tehsildar Suspended: मऊगंज के गनिगमा गांव में किसान की कॉलर पकड़ने वाले तहसीलदार बीके पटेल को रीवा कमिश्नर बीएस जामोद ने सस्पेंड कर दिया. मामला वीडियो वायरल होने के बाद तूल पकड़ा, मुख्यमंत्री के निर्देश पर जांच शुरू हुई.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Sep 28, 2025, 03:25 PM IST
किसान का कॉलर पकड़ना पड़ा महंगा!
Mauganj Farmer Case:  किसान की कॉलर पकड़ने के मामले में मऊगंज के तहसीलदार बीके पटेल को रीवा कमिश्नर बीएस जामोद ने सस्पेंड कर दिया है. यह कार्रवाई मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर हुई. दरअसल, 25 सितंबर को उप तहसील देवतालाब के गनिगमा गांव में जमीन विवाद के दौरान तहसीलदार का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे किसान की कॉलर पकड़ते नजर आ रहे थे. शनिवार को वीडियो सामने आने के बाद मामला तूल पकड़ गया.

कलेक्टर संजय कुमार ने बताया कि तहसीलदार का कहना है कि वहां स्थिति तनावपूर्ण थी और कुछ लोगों ने लोहे की सब्बल निकालकर धमकाया. ऐसे में उन्होंने कानून-व्यवस्था बिगड़ने से रोकने के लिए कार्रवाई की. कलेक्टर ने इस पूरे मामले की जांच एडीएम को सौंपी है और रिपोर्ट रविवार तक मांगी गई है. तहसीलदार पटेल का यह भी दावा है कि वीडियो एडिटेड है और सोशल मीडिया पर गलत तरीके से प्रसारित किया गया है.

दो परिवारों में था जमीन विवाद
मिली जानकारी के अनुसार, गनिगमा गांव में दो प्रजापति परिवारों के बीच जमीन का विवाद चल रहा था. कोर्ट के आदेश पर प्रशासन कब्जा दिलाने पहुंचा था. इसी दौरान तहसीलदार पटेल ने किसान सुषमेश पांडे की कॉलर पकड़ ली और कथित रूप से अभद्रता की. वहीं, एक अन्य किसान कौशलेश प्रजापति ने भी तहसीलदार पर गाली देने के आरोप लगाए. मौके पर मौजूद नायब तहसीलदार उमाकांत मिश्रा ने बताया कि विपक्षी पक्ष ने दस्तावेज नहीं दिए और शासकीय कार्य में बाधा डाली.

स्थानीय लोगों ने लगाए आरोप
स्थानीय लोगों का आरोप है कि तहसीलदार बीके पटेल का गृह जिला मऊगंज ही है, जबकि नियमों के अनुसार गृह जिले में पदस्थापना नहीं होनी चाहिए. बताया जाता है कि वे पहले भी विवादों में रहे हैं. वकीलों से अभद्र व्यवहार और आरटीआई में गलत जवाब देने जैसे आरोप पहले भी लग चुके हैं, इस वजह से प्रशासन ने गंभीरता से मामला लेते हुए तत्काल निलंबन की कार्रवाई की है.  (रिपोर्टः अजय मिश्रा, मऊगंज)

mauganj tehsildar suspendedMauganj news

