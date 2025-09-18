फिर चर्चा में गोपाल भार्गव, इस बार सियासी बयान नहीं, भावनाओं ने बटोरी सुर्खियां
Gopal Bhargava: एमपी बीजेपी के सबसे सीनियर विधायक गोपाल भार्गव एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कोई सियासी बयान नहीं दिया है, बल्कि वह फिर अपने अलग अंदाज में दिखे हैं.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 18, 2025, 04:24 PM IST
Gopal Bhargava Sang Song: मध्य प्रदेश में बीजेपी के सबसे सीनियर विधायक गोपाल भार्गव इस बार अपने अलग अंदाज के लिए चर्चा में हैं. लेकिन इस बार उन्होंने कोई सियासी बयान नहीं दिया और न ही यह कोई राजनीतिक मामला है. बल्कि वह अपनी भावनाओं की वजह से सुर्खियां बटोर रहे हैं. उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने बुजुर्ग मित्र के साथ गाना गाते हुए नजर आ रहे हैं इस दौरान उन्होंने बुजुर्ग से जो संवाद किया वह चर्चा में बना हुआ है. हालांकि गोपाल भार्गव से जुड़ी जब भी कोई खबर आती है तो वह सियासत में चर्चा का विषय बन जाती है, ऐसे में गोपाल भार्गव का यह अंदाज भी वायरल हो रहा है. 

गोपाल भार्गव का अंदाज 

गोपाल भार्गव अपने गृहनगर गढ़ाकोटा स्थित कार्यालय में एक बुजुर्ग मित्र के साथ बेहद भावुक अंदाज में मशहूर गीत 'एक प्यार का नगमा है.' गाते नजर आ रहे हैं, गीत की पंक्तियों को दोहराते हुए भार्गव कहते हैं 'ऊपर मिलेंगे और फिर ये गीत साथ में गाएंगे, तुम हमको यह गीत सुनाना और हम तुमकों यह गीत सुनाएंगे.' उनके इस संवाद ने वहां मौजूद लोगों को भावुक कर दिया, खुद वह बुजुर्ग भी, जिनसे भार्गव यह कह रहे थे, आंखों में आंसू लिए भार्गव का हाथ चूमते दिखाई दिए, वहीं जवाब में बुजुर्ग ने भी एक और भावुक गीत गाया 'जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला.' जिससे दोनों के संवाद का यह वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है. 

ये भी पढ़ेंः संपत्ति ₹10,76,62,214, LLB की डिग्री, वाइफ LIC एजेंट... BJP MLA का ऐसा है साम्राज्य

आम तौर पर बेबाकी और निडरता के लिए जाने जाने वाले गोपाल भार्गव इससे पहले भी अपने अलग अंदाज के लिए सुर्खियों बटोर चुके हैं, कई बार उनके बयान केवल सुर्खियों में नहीं रहते बल्कि सियासी हलचल भी पैदा कर जाते हैं. वह बीजेपी की सरकारों में लंबे समय तक मंत्री रहे हैं और वर्तमान में बीजेपी के सबसे सीनियर विधायक हैं. हालांकि इस बार उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया है. लेकिन जिस तरह से वह जनता के साथ संवाद करते हुए उससे चर्चा में जरूर आते हैं, यही वजह है कि गोपाल भार्गव फिर से चर्चा है. 

9 बार से लगातार जीत रहे हैं गोपाल भार्गव 

गोपाल भार्गव राजनीति में हर चुनाव में विजयी रहे हैं, जिससे उन्हें सियासी तौर पर आपराजेय योद्धा भी कहा जाता हैं, वह 1980 में पहली बार गढ़ाकोटा नगर पालिका के अध्यक्ष बने थे और 1985 में पहली बार विधायक बने थे. वह 1985 से 2023 तक लगातार 9 विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं, गोपाल भार्गव 2003 से 2013 तक लगातार 15 साल रिकॉर्ड एमपी सरकार में अलग-अलग विभागों के मंत्री रह चुके हैं, 2018 में वह एमपी के नेता प्रतिपक्ष बने थे, जबकि बीजेपी सरकार की वापसी में फिर सीनियर मंत्री बने थे. अपने अलग अंदाज के लिए वह चर्चा में रहते हैं. 

सागर से महेंद्र दुबे की रिपोर्ट

ये भी पढ़ेंः सबका DNA हिंदू है... BJP विधायक का विवादित बयान, बोले-नवरात्रि में घर वापसी अभियान

