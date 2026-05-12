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बड़े भाई ने छीनी छोटे भाई की सांसें, मामूली बात पर धारदार हथियार से हमला कर की हत्या, आरोपी फरार

Rewa News-रीवा के हरदुआ गांव में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है, जहां घरेलू विवाद में बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई की धारदार हथियार से हमला कर निर्मम हत्या कर दी. वारदात के बाद आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: May 12, 2026, 07:35 PM IST
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बड़े भाई ने छीनी छोटे भाई की सांसें, मामूली बात पर धारदार हथियार से हमला कर की हत्या, आरोपी फरार

MP Crime News-मध्यप्रदेश के रीवा जिले के गुढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत हरदुआ गांव से रिश्तों को लहूलुहान कर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां मामूली घरेलू विवाद इस कदर बढ़ा कि एक बड़े भाई ने अपने ही सगे छोटे भाई की धारदार हथियार से हमला कर निर्मम हत्या कर दी. हत्या की वारदात को अंजाम देने का बाद आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया. इस खूनी संघर्ष के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल है. 

विवाद के बाद किया हमला
जानकारी के अनुसार, हरदुआ निवासी 28 वर्षीय धर्मेंद्र उर्फ भिंडू कोल का अपने छोटे भाई 23 वर्षीय गोलू कोल के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. देखते ही देखते गुस्सा इस कदर हावी हुआ कि धर्मेंद्र ने गोलू पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया. इस हमले में आई गंभीर चोटों के कारण गोलू की मौके पर ही मौत हो गई. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी धर्मेंद्र अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया. 

पुलिस जांच में जुटी
ग्रामीणों की सूचना पर गुढ़ थाना प्रभारी शैल यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू की. घटनास्थल पर साक्ष्य जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया. फॉरेसिंक टीम के साक्ष्य जुटाने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा. 

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गांव में भारी पुलिस बल तैनात
फिलहाल गांव में एहतियात के तौर पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. पुलिस परिजनों और ग्रामीणों के बयान दर्ज कर रही है. वहीं फरार आरोपी धर्मेंद्र कोल की तलाश में पुलिस की अलग-अलग टीमें जुटीं हुईं हैं. थाना प्रभारी ने लोगों से अपील की है कि आरोपी के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो पुलिस को तुरंत सूचित करें, सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी.

यह भी पढ़ें-कूनो में चीतों के 4 शावकों की मौत, 1 महीने पहले ही हुआ था जन्म, मचा हड़कंप

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