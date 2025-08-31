फिर बदलेगा MP का नक्शा? इन दो जिलों को लेकर हलचल तेज; 6 गांव पर छिड़ी बहस

Rewa and Maihar Villages: मध्य प्रदेश के जिला रीवा और मैहर में इन दिनों हलचल सी दिखाई दे रही है. मामला है रीवा-मैहर जिलों के पुनर्गठन का. दरअसल, एमपी में संभाग, जिलें और तहसीलों के पुनर्गठन पर काम चल रहा है. इसके लिए बकायदा परिसीमन आयोग गठित किया गया है. वर्तमान में मैहर के कुछ गांवों को रीवा में जोड़ने की योजना बनाई जा रही है.

क्या है पूरा मामला

परिसीमन आयोग गठित करने से प्रदेशभर में नई प्रशासनिक इकाइयां बनाने के साथ-साथ गांवों, शहरों और कस्बे को नए जिलों में जोड़ने की योजना है. फिलहाल रीवा और मैहर इन दो जिलों में गांवों को इधर-उधर करने का काम तेज है. जिलों के पुनर्गठन से इन दोनों जिलों के नक्शे बदल जाएंगे.

इन गांवों को किया जाएगा रीवा में शामिल

दरअसल, परिसीमन आयोग मैहर जिले के कुछ गांवों को रीवा में शामिल करने की योजना बना रहा है. इसके लिए मैहर प्रशासन से रिपोर्ट भी मांगी गई है. मैहर के गांवों को रीवा में जोड़ने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है मुकुंदपुर में व्हाइट टाइगर सफारी. मुकुंदपुर सहित 6 गांव, आनंदगढ़, आमिन, धोबहट, परसिया और पपरा को रीवा में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है. इसके लिए सीएम कार्यालय से उनकी राय भी मांगी गई है.

क्यों जताया जा राह विरोध

हालांकि इस प्रस्ताव पर भारी विरोध भी देखा जा रहा है. रीवा में मौजूद सुविधाओं को देखते हुए गांवों के कई लोग इस प्रस्ताव से खुश है वहीं कुछ ग्रामीण इस फैसले का खंडन कर रहे हैं. सतना सांसद और मैहर विधायक ने भी प्रस्ताव पर विरोध जताया है.

वहीं मैहर प्रशासन की ओर से गांवों की भौगोलिक, सामाजिक, प्रशासनिक और आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर तैयार रिपोर्ट के आधार पर ही अंतिम फैसला लिया जाएगा.