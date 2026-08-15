/नौकरशाही के खिलाफ BJP विधायक ने खोला मोर्चा, जनपद कार्यालय में धरने पर बैठ, अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल

हालांकि विधायक ने कैमरे के सामने धरने पर बैठने की बात को लेकर पूछे गए सवाल पर मना कर दिया. उन्होंने कहा की जनता का काम है कुछ समस्याएं हैं, उन्हीं को लेकर बैठा हूं जब तक जनता बैठी रहेगी तब तक मैं यहां बैठा हूं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देर रात अचानक रीवा कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी मुख्यालय से तकरीबन 80 किमी दूर जवा जनपद पहुंचे, जहां विधायक से घंटों बातचीत हुई और कैमरे के सामने कलेक्टर ने कहा की विधायक की चार प्रमुख मांगे हैं, जो व्यवस्थाएं बनाए जाने की बात कह रहे हैं, उन पर कार्य किया जाएगा जो अव्यवस्थाएं हैं, उन्हें सुधारा जाएगा और जो लापरवाही बरतने वाले कर्मचारी हैं उनके खिलाफ एक्शन होगा.