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नौकरशाही के खिलाफ BJP विधायक ने खोला मोर्चा, जनपद कार्यालय में धरने पर बैठ, अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल

रीवा में प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर भाजपा विधायक दिव्यराज सिंह ने मोर्चा खोल दिया. सिरमौर विधायक जवा जनपद कार्यालय में धरने पर बैठ गए और कलेक्टर से मौके पर पहुंकर व्यवस्थाओं का जायजा लेने की मांग की.

Written ByAjay MishraEdited ByPooja
Published: Aug 15, 2026, 09:58 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 09:58 AM IST
नौकरशाही के खिलाफ BJP विधायक ने खोला मोर्चा, जनपद कार्यालय में धरने पर बैठ, अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल

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