/नौकरशाही के खिलाफ BJP विधायक ने खोला मोर्चा, जनपद कार्यालय में धरने पर बैठ, अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल

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रीवा में भाजपा सरकार के दौरान प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर अब भाजपा के ही विधायक ने मोर्चा खोल दिया है. सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह शुक्रवार देर शाम से जवा जनपद कार्यालय में धरने पर बैठे गए. विधायक जवा जनपद क्षेत्र की व्यवस्थाओं और अधिकारियों की कार्यप्रणाली से नाराज बताए जा रहे थे. उन्होंने मांग की है कि रीवा कलेक्टर मौके पर पहुंचकर जवा जनपद की व्यवस्थाओं का जायजा लें और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करें.
विधायक के धरने के बाद प्रशासनिक अमले में भी हलचल तेज हो गई. जिसके बाद कलेक्टर जवा जनपद के लिए रवाना हुए और विधायक से मुलाकात कर उनकी मांगों और शिकायतों पर चर्चा की. भाजपा विधायक के इस धरने को प्रशासनिक तंत्र और नौकरशाही की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
कलेक्टर ने सुनी समस्याएं
हालांकि विधायक ने कैमरे के सामने धरने पर बैठने की बात को लेकर पूछे गए सवाल पर मना कर दिया. उन्होंने कहा की जनता का काम है कुछ समस्याएं हैं, उन्हीं को लेकर बैठा हूं जब तक जनता बैठी रहेगी तब तक मैं यहां बैठा हूं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देर रात अचानक रीवा कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी मुख्यालय से तकरीबन 80 किमी दूर जवा जनपद पहुंचे, जहां विधायक से घंटों बातचीत हुई और कैमरे के सामने कलेक्टर ने कहा की विधायक की चार प्रमुख मांगे हैं, जो व्यवस्थाएं बनाए जाने की बात कह रहे हैं, उन पर कार्य किया जाएगा जो अव्यवस्थाएं हैं, उन्हें सुधारा जाएगा और जो लापरवाही बरतने वाले कर्मचारी हैं उनके खिलाफ एक्शन होगा.
धरने पर बैठ विधायक
विधायक दिव्याराज सिंह शुक्रवार को तिरंगा यात्रा के लिए जावा पहुंचे. अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने शहर के कई हिस्सों में अव्यवस्था देखी. स्थानीय लोगों ने विधायक को अपनी समस्याओं और शिकायतों से भी अवगत कराया.विधायक ने वहां मौजूद अधिकारियों से शिकायतों और उनके समाधान के बारे में जवाब मांगा. SDM और अन्य अधिकारियों के जवाबों से असंतुष्ट होकर विधायक ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर CFT बिल्डिंग में ही धरना शुरू कर दिया. उन्होंने मांग की कि जिला कलेक्टर मौके पर आएं. उन्होंने जोर दिया कि कलेक्टर खुद जावा आकर जमीनी हकीकत का जायजा लें और जरूरी कार्रवाई के लिए निर्देश दें.
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