Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3237509
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरीवा

'दोबारा NEET देने की हिम्मत नहीं', सुसाइड नोट छोड़ छात्रा ने बयां किया दर्द, पेपर लीक के बाद से डिप्रेशन में थी छात्रा

NEET Student Suicide Case: मऊगंज जिले में  NEET की तैयारी कर करी छात्रा ने आत्महत्या कर ली. परिजनों के अनुसार डॉक्टर बनने सा सपना देखने वाली छात्रा पेपर लीक होने के बाद से डिप्रेशन में थी. घटना के बाद परिवार सहित पूरे गांव में शोक का माहौल है.

Written By  Ajay Mishra|Edited By: Pooja|Last Updated: Jun 04, 2026, 01:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'दोबारा NEET देने की हिम्मत नहीं', सुसाइड नोट छोड़ छात्रा ने बयां किया दर्द, पेपर लीक के बाद से डिप्रेशन में थी छात्रा

NEET Student Suicide Case: मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. यहां मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET की तैयारी कर रही एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली. परिवार का कहना है कि छात्रा परीक्षा को लेकर काफी मेहनत कर रही थी और उसे अच्छे अंक आने की उम्मीद थी. लेकिन पेपर लीक होने से छात्रा तनाव में थी.

परिजनों के अनुसार, छात्रा का सपना डॉक्टर बनने का था. परिवार ने उसकी पढ़ाई और कोचिंग के लिए आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद हर संभव प्रयास किया. बताया जा रहा है कि छात्रा को विश्वास था कि इस बार उसका चयन हो सकता है, लेकिन परीक्षा प्रक्रिया को लेकर पैदा हुई परिस्थितियों से वह मानसिक रूप से काफी प्रभावित हुई. घटना के बाद परिवार और गांव में शोक का माहौल है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जानकारी जुटाई जा रही है. 

पेपर लीक के बाद डिप्रेशन में थी छात्रा 
मऊगंज मगनिया गांव की रहने वाली एक छात्रा आकांक्षा चतुर्वेदी ने 20 मई को घर में लगें पंखे पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली परिजनों का आरोप है. बेटी NEET की तैयारी कर रही 650 अंक भी आने की उम्मीद थी, लेकिन पेपर लीक होने के बाद डिप्रेशन में थी वह इस तरह कदम उठा लेगी, जिसके बाद पूरा परिवार सदमे में हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

पिता ने पढ़ाई के लिए लिया था कर्ज
घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होने के बाद भी परिवार ने किसान क्रेडिट कार्ड से 3 लाख रुपए लोन लिया. उसके बाद से छात्रा नागपुर के एक निजी कोचिंग में तैयारी कर रही थी. पिता कृष्ण कुमार चतुर्वेदी किसानी करते थे, लेकिन बेटी को पढ़ाने के लिए नागपुर में कुक की नौकरी करने लगे थे और वहीं बेटी को पढ़ा रहे थे. नीट की की परीक्षा देने के बाद परिवार को भरोसा था कि इस बार चयन हो जाएगा और उनकी बेटी डॉक्टर बन जाएगी. लेकिन पेपर लीक होने के बाद ड्रिपेशन में चली गई और पूरे परिवार की खुशियां चली गई. मौके पर एक सुसाइड नोट भी मिला है. जिसमें उसने लिखा था कि 'मम्मी पापा आपको भरोसा था कि मेरी बेटी पढ़ लेंगी और डॉक्टर बनेगी पर दोबारा नीट का पेपर देने की हिम्मत नहीं हैं. मैंने आप दोनों को बर्बाद कर दिया दोबारा पेपर अच्छा जाएं कोई गारंटी नहीं है.'

fallback
 NUSI  प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात

NUSI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विपिन वानखेड़े सहित एक प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार घर पहुंचे परिवार को ढांढस बंधाया और 2.5 लाख रुपए आर्थिक मदद के रूप में लिफाफा दिया और जल्द परिवार को राहुल गांधी से बात कराने का भरोसा देकर हर संभव मदद करने का भरोसा दिया है. 

ये भी पढ़े: कुवैत एयरपोर्ट पर ईरान के हमले में MP के मंजूर अहमद की मौत, भांजी की शादी में शामिल होने आ रहे थे उज्जैन

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्‍मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मारने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्‍पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.

TAGS

Student Suicide Case

Trending news

Student Suicide Case
'दोबारा NEET देने की हिम्मत नहीं', सुसाइड नोट छोड़ छात्रा ने बयां किया दर्द...
bhopal news
भोपाल में EX गर्लफ्रेंड को चाकू से काटा, बचाने आई बहन का गाल चीरकर भागा
Iranian Attack on Kuwait Airport
कुवैत एयरपोर्ट पर ईरान के हमले में MP के मंजूर अहमद की मौत...
mp news
बहादुरी का सम्मान: MP पुलिस के 59 पुलिसकर्मियों को मिलेगा रुस्तम जी पुरस्कार
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: बरकतउल्ला विश्वविद्यालय का नाम बदलने को लेकर सियासत, कटनी में 41 पुलिस आरक्षकों की नियुक्ति, पढ़ें बड़ी खबरें
Bageshwar Dham
बागेश्वरधाम में 4 जून को ऑनलाइन हनुमान चालीसा हवन, घर बैठे जुड़ेंगे लाखों भक्त
bhopal news
बरकतउल्ला यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर होगा वाग्देवी भोजपाल विश्वविधालय, मिली मंजूरी
Mohan Yadav
मोदी सरकार की MP को बड़ी सौगात! इन 4 जिलों की बदलेगी सूरत; मोहन यादव ने जताया आभार
Mohan Yadav
MP में कब लागू होगी UCC? CM मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान
Mohan Yadav
मोहन यादव के काफिले में EV, ऐसा करने वाले देश के पहले CM;नंबर VB-2047 का मतलब भी खास