'दोबारा NEET देने की हिम्मत नहीं', सुसाइड नोट छोड़ छात्रा ने बयां किया दर्द, पेपर लीक के बाद से डिप्रेशन में थी छात्रा

NEET Student Suicide Case: मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. यहां मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET की तैयारी कर रही एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली. परिवार का कहना है कि छात्रा परीक्षा को लेकर काफी मेहनत कर रही थी और उसे अच्छे अंक आने की उम्मीद थी. लेकिन पेपर लीक होने से छात्रा तनाव में थी.

परिजनों के अनुसार, छात्रा का सपना डॉक्टर बनने का था. परिवार ने उसकी पढ़ाई और कोचिंग के लिए आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद हर संभव प्रयास किया. बताया जा रहा है कि छात्रा को विश्वास था कि इस बार उसका चयन हो सकता है, लेकिन परीक्षा प्रक्रिया को लेकर पैदा हुई परिस्थितियों से वह मानसिक रूप से काफी प्रभावित हुई. घटना के बाद परिवार और गांव में शोक का माहौल है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जानकारी जुटाई जा रही है.

पेपर लीक के बाद डिप्रेशन में थी छात्रा

मऊगंज मगनिया गांव की रहने वाली एक छात्रा आकांक्षा चतुर्वेदी ने 20 मई को घर में लगें पंखे पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली परिजनों का आरोप है. बेटी NEET की तैयारी कर रही 650 अंक भी आने की उम्मीद थी, लेकिन पेपर लीक होने के बाद डिप्रेशन में थी वह इस तरह कदम उठा लेगी, जिसके बाद पूरा परिवार सदमे में हैं.

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पिता ने पढ़ाई के लिए लिया था कर्ज

घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होने के बाद भी परिवार ने किसान क्रेडिट कार्ड से 3 लाख रुपए लोन लिया. उसके बाद से छात्रा नागपुर के एक निजी कोचिंग में तैयारी कर रही थी. पिता कृष्ण कुमार चतुर्वेदी किसानी करते थे, लेकिन बेटी को पढ़ाने के लिए नागपुर में कुक की नौकरी करने लगे थे और वहीं बेटी को पढ़ा रहे थे. नीट की की परीक्षा देने के बाद परिवार को भरोसा था कि इस बार चयन हो जाएगा और उनकी बेटी डॉक्टर बन जाएगी. लेकिन पेपर लीक होने के बाद ड्रिपेशन में चली गई और पूरे परिवार की खुशियां चली गई. मौके पर एक सुसाइड नोट भी मिला है. जिसमें उसने लिखा था कि 'मम्मी पापा आपको भरोसा था कि मेरी बेटी पढ़ लेंगी और डॉक्टर बनेगी पर दोबारा नीट का पेपर देने की हिम्मत नहीं हैं. मैंने आप दोनों को बर्बाद कर दिया दोबारा पेपर अच्छा जाएं कोई गारंटी नहीं है.'



NUSI प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात

NUSI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विपिन वानखेड़े सहित एक प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार घर पहुंचे परिवार को ढांढस बंधाया और 2.5 लाख रुपए आर्थिक मदद के रूप में लिफाफा दिया और जल्द परिवार को राहुल गांधी से बात कराने का भरोसा देकर हर संभव मदद करने का भरोसा दिया है.

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