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रीवा के संजय गांधी अस्पताल में गजब की लापरवाही! डॉग बाइट होने पर युवक को लगा दिया स्नेक बाइट का इंजेक्शन, CM हेल्पलाइन में शिकायत

रीवा के संजय गांधी अस्पताल में डॉग बाइट के इलाज को लेकर लापरवाही का आरोप लगा है. आयुष सिंह का दावा है कि कुत्ते के काटने की जानकारी देने के बावजूद अस्पताल स्टाफ ने उसे स्नेक बाइट का इंजेक्शन लगा दिया.

Written ByAjay MishraEdited ByPooja
Published: Sep 06, 2026, 09:23 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 09:32 PM IST
रीवा के संजय गांधी अस्पताल में गजब की लापरवाही! डॉग बाइट होने पर युवक को लगा दिया स्नेक बाइट का इंजेक्शन, CM हेल्पलाइन में शिकायत

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