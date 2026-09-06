/रीवा के संजय गांधी अस्पताल में गजब की लापरवाही! डॉग बाइट होने पर युवक को लगा दिया स्नेक बाइट का इंजेक्शन, CM हेल्पलाइन में शिकायत

आरोप सही पाए जाने पर होगी कार्रवाई

अगर युवक के आरोप सही पाए जाते हैं, तो जांच की जाएगी कि इंजेक्शन लगाने से पहले मरीज की जानकारी और दवा की पुष्टि करने में किस चरण पर चूक हुई. फिलहाल, यह स्पष्ट नहीं है कि उसे ठीक कौन सा इंजेक्शन लगाया गया था. संजय गांधी अस्पताल में चिकित्सा उपचार और अस्पताल प्रबंधन को लेकर पहले भी कई गंभीर आरोप लगे चुके हैं. एक बार फिर इस घटना ने मरीजों को उपचार और इंजेक्शन देने की प्रक्रियाओं पर और सवाल खड़े कर दिए हैं.