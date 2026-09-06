/रीवा के संजय गांधी अस्पताल में गजब की लापरवाही! डॉग बाइट होने पर युवक को लगा दिया स्नेक बाइट का इंजेक्शन, CM हेल्पलाइन में शिकायत

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रीवा में संजय गांधी अस्पताल के डॉक्टरों पर एक बार फिर गंभीर लापरवाही के आरोप लगे हैं. अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसने मरीजों के इलाज और अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं. बताया जा रहा है कि कुत्ते के काटने (डॉग बाइट) के बाद इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे एक युवक को स्टाफ ने कथित तौर पर सांप के काटने (स्नेक बाइट) में इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन लगा दिया.
आयुष सिंह के मुताबिक, शनिवार शाम उसे कुत्ते ने काट लिया था. इसके बाद वे इलाज और जरूरी इंजेक्शन लगवाने के लिए संजय गांधी अस्पताल पहुंचा. युवक का दावा है कि उन्होंने डॉक्टर को साफ-साफ बताया था कि उन्हें कुत्ते ने काटा है. आयुष का आरोप है कि इसके बावजूद, उसे सांप के काटने पर दिया जाने वाला इंजेक्शन लगा दिया गया. उसे इस बात का पता बाद में चला.
सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज
घटना के बाद रविवार शाम आयुष ने यह मामला सार्वजनिक किया. मामले को लेकर युवक ने नाराजगी जताते हुए सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई है. युवक के आरोपों की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, और न ही अस्पताल प्रबंधन या संबंधित डॉक्टर ने अपना पक्ष रखा है.
आरोप सही पाए जाने पर होगी कार्रवाई
अगर युवक के आरोप सही पाए जाते हैं, तो जांच की जाएगी कि इंजेक्शन लगाने से पहले मरीज की जानकारी और दवा की पुष्टि करने में किस चरण पर चूक हुई. फिलहाल, यह स्पष्ट नहीं है कि उसे ठीक कौन सा इंजेक्शन लगाया गया था. संजय गांधी अस्पताल में चिकित्सा उपचार और अस्पताल प्रबंधन को लेकर पहले भी कई गंभीर आरोप लगे चुके हैं. एक बार फिर इस घटना ने मरीजों को उपचार और इंजेक्शन देने की प्रक्रियाओं पर और सवाल खड़े कर दिए हैं.
सीएमओ ने बताई युवक की गलती
वहीं, इस पूरे मामले की बात जब सीएमओ पुरुल मिश्रा से बातचीत करना चाहा तो उन्होंने युवक की ही गलती बता दी. उन्होंने कहा कि बच्चे की गलती से उसको गलत इंजेक्शन लग गया है, फिर भी इस पूरे मामले में जांच के निर्देश दिए हैं.
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