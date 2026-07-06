रीवा में सड़क नहीं, 2KM तक मरीज को खटिया पर ढोते रहे, अस्पताल पहुंचने से पहले महिला की मौत

मध्य प्रदेश के रीवा जिले की एक दिल दहला देने वाली घटना ने एक बार फिर सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच के अंतर की कड़वी सच्चाई को उजागर कर दिया है. यहां सड़क विहीन एक गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं और पक्की राह के अभाव ने एक बीमार महिला की जिंदगी छीन ली. महिला की अचानक हालत बिगड़ी, तो गांव तक किसी गाड़ी या एम्बुलेंस का पहुंचना नामुमकिन था. ऐसे में बेबस परिवार वालों और गांव के लोगों ने उसे एक खटिया पर लिटाया और मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए लगभग दो किलोमीटर तक पैदल ले जाने की कोशिश की. लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही महिला की मौत हो गई.