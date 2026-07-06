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रीवा में सड़क नहीं, 2KM तक मरीज को खटिया पर ढोते रहे, अस्पताल पहुंचने से पहले महिला की मौत

Rewa News: रीवा जिले में सड़क न होने के कारण एक बीमार महिला की इलाज के अभाव में मौत हो गई. परिवार वाले और गांव वाले उसे खाट पर लिटाकर लगभग दो किलोमीटर दूर मुख्य सड़क तक ले गए ताकि उसे अस्पताल पहुंचाया जा सके.लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही महिला की मौत हो गई.

Written ByAjay MishraEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jul 06, 2026, 12:37 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 12:37 PM IST
रीवा में सड़क नहीं, 2KM तक मरीज को खटिया पर ढोते रहे, अस्पताल पहुंचने से पहले महिला की मौत
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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