रीवा में सड़क नहीं, 2KM तक मरीज को खटिया पर ढोते रहे, अस्पताल पहुंचने से पहले महिला की मौत

राज्य चुनें
मध्य प्रदेश के रीवा जिले की एक दिल दहला देने वाली घटना ने एक बार फिर सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच के अंतर की कड़वी सच्चाई को उजागर कर दिया है. यहां सड़क विहीन एक गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं और पक्की राह के अभाव ने एक बीमार महिला की जिंदगी छीन ली. महिला की अचानक हालत बिगड़ी, तो गांव तक किसी गाड़ी या एम्बुलेंस का पहुंचना नामुमकिन था. ऐसे में बेबस परिवार वालों और गांव के लोगों ने उसे एक खटिया पर लिटाया और मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए लगभग दो किलोमीटर तक पैदल ले जाने की कोशिश की. लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही महिला की मौत हो गई.
सड़क के अभाव मे महिला की मौत
दरअसल, रीवा के मनगवां विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत नदना (डिहिया) में सड़क न होने के कारण एक महिला को समय पर अस्पताल नहीं ले जाया जा सका और इसकी वजह से महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी. बीमार महिला को अस्पताल ले जाने के लिए ग्रामीण उसे खाट पर लिटाकर लगभग दो किलोमीटर दूर मुख्य सड़क तक ले गए, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई. सबसे हैरानी की बात यह है कि गांव तक सड़क बनाने की मंजूरी पहले ही मिल चुकी थी, फिर भी जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के कारण सड़क कभी नहीं बन पाई.
आखिर कब तक खटिया पर ढोए जाएंगे मरीज?
इस दुखद घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है. उनका कहना है कि अगर सड़क समय पर बन गई होती तो महिला की जान बचाई जा सकती थी. यह घटना सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच के बड़े अंतर को उजागर करती है. सवाल यह उठता है कि विकास की तमाम बातों के बावजूद, लोग अभी भी मरीजों को खाट पर ले जाने के लिए क्यों मजबूर हैं? इस मौत के लिए आखिरकार कौन ज़िम्मेदार है? सड़क जैसी जरूरी बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण हुई मौत गंभीर सवाल खड़े करती है.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!