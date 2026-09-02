रीवा में पानी के तेज बहाव में बही सड़क, आवागमन पूरी तरह ठप्प, जान जोखिम में डाल रहे लोग

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मध्य प्रदेश के रीवा जिले में कुदरत का कहर जारी है, जहां लगातार हो रही भारी बारिश ने जन-जीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है. बैकुंठपुर-लालगांव मार्ग पर हालात सबसे ज्यादा खराब हैं. बाढ़ के तेज बहाव ने मुख्य सड़क का एक बड़ा हिस्सा बहा दिया, जिससे वहां एक बड़ा गड्ढा बन गया और संपर्क पूरी तरह टूट गया है. सड़क बह जाने के कारण, कल से ही इस रास्ते पर गाड़ियों और पैदल चलने वालों की आवाजाही पूरी तरह बंद है. इस वजह से बड़ी संख्या में लोग और वाहन दोनों तरफ फंसे हुए हैं और उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
जान जोखिम में डाल रहे लोग
इस बीच, इमरजेंसी सेवाओं और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए आने-जाने वाले ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. सड़क पूरी तरह बंद होने और कोई दूसरा रास्ता न होने के कारण कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर तेज और खतरनाक बहाव को पार करने को मजबूर हैं. इस स्थिति से किसी बड़े हादसे का डर बना रहता है. इलाके में लगातार हो रही बारिश ने हालात को चिंताजनक बना दिया है, और ग्रामीण सड़क की तुरंत मरम्मत और आवाजाही बहाल करने की मांग कर रहे हैं.
जलभराव पर प्रशासन सख्त
इस बीच, रीवा में लगातार बारिश के कारण शहर में जलभराव की समस्या को लेकर जिला प्रशासन और नगर निगम सख्त रुख अपना रहे हैं. प्रभावित इलाकों से पानी निकालने के साथ-साथ, अधिकारी बारिश का पानी जमा होने के मुख्य कारणों का भी पता लगा रहे हैं. रीवा कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने वार्ड नंबर 10 के गुलाब नगर और गायत्री नगर समेत कई जलभराव वाले इलाकों का निरीक्षण किया. कलेक्टर के अनुसार, शहर में जलभराव का एक बड़ा कारण अव्यवस्थित और बिना योजना के किया गया विकास कार्य है.
कई इलाकों में बिना सही ड्रेनेज प्लान के घर और कॉलोनियां बनाई गईं, जिससे बारिश के पानी के प्राकृतिक बहाव में रुकावट आई. प्रशासन निचले इलाकों और पहले चूना पत्थर की खदानों के तौर पर इस्तेमाल होने वाली जमीन पर बनी कॉलोनियों पर भी कड़ी नजर रख रहा है. गायत्री नगर और गुलाब नगर में ज्यादा क्षमता वाली मशीनों से पानी निकालने का काम चल रहा है. वहीं, रतहरा और वार्ड नंबर 10 में जलभराव के बाद, चार JCB मशीनों की मदद से नाले के आस-पास के अतिक्रमण को हटाकर पानी की निकासी का रास्ता साफ किया गया.
अवैध निर्माणों पर चल सकता है बुलडोजर
प्रशासन अब ऐसी इमारतों और कॉलोनियों की पहचान कर रहा है जिन्होंने पानी की निकासी के प्राकृतिक रास्तों में रुकावट डाली है. कलेक्टर ने संकेत दिया है कि पानी की निकासी में बाधा डालने वाले अवैध निर्माणों और कब्ज़ों के खिलाफ जल्द ही बुलडोजर चलाया जा सकता है. अधिकारियों का कहना है कि जल-जमाव की समस्या के स्थायी समाधान के तौर पर, मास्टर प्लान के तहत शहर के ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाया जाएगा ताकि भविष्य में बारिश के दौरान निवासियों को कोई परेशानी न हो.
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