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रीवा में पानी के तेज बहाव में बही सड़क, आवागमन पूरी तरह ठप्प, जान जोखिम में डाल रहे लोग

Rewa News: रीवा जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बैकुंठपुर को लालगांव से जोड़ने वाली मुख्य सड़क का एक बड़ा हिस्सा तेज बहाव में बह गया है. इस वजह से पिछले दो दिनों से इस रास्ते पर गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से बंद है.

Written ByAjay MishraEdited ByRanjana Kahar
Published: Sep 02, 2026, 05:48 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 05:48 PM IST
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