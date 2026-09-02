रीवा में पानी के तेज बहाव में बही सड़क, आवागमन पूरी तरह ठप्प, जान जोखिम में डाल रहे लोग

मध्य प्रदेश के रीवा जिले में कुदरत का कहर जारी है, जहां लगातार हो रही भारी बारिश ने जन-जीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है. बैकुंठपुर-लालगांव मार्ग पर हालात सबसे ज्यादा खराब हैं. बाढ़ के तेज बहाव ने मुख्य सड़क का एक बड़ा हिस्सा बहा दिया, जिससे वहां एक बड़ा गड्ढा बन गया और संपर्क पूरी तरह टूट गया है. सड़क बह जाने के कारण, कल से ही इस रास्ते पर गाड़ियों और पैदल चलने वालों की आवाजाही पूरी तरह बंद है. इस वजह से बड़ी संख्या में लोग और वाहन दोनों तरफ फंसे हुए हैं और उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.