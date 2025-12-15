रामविलास वेदांती: एयर एंबुलेंस से लाए गए भोपाल, इस वजह से नहीं हो सकी लैंडिंग; रीवा में ली अंतिम सांस

Ram Vilas Vedanti Passes Away (अजय मिश्रा): राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख सूत्रधार और पूर्व सांसद डॉ. रामविलास दास वेदांती का निधन हो गया है. 7 अक्टूबर 1958 को मध्य प्रदेश के रीवा में जन्मे राम विलास दास वेदांती ने रीवा में ही अंतिम सांसें ली, जहां उनका इलाज चल रहा था. उनके निधन की खबर मिलते ही अयोध्या और पूरे संत समाज में गहरा शोक छा गया है और राजनीतिक जगत में भी उनके चले जाने से भारी दुख का माहौल है.

एयर एंबुलेंस से लाए गए भोपाल, नहीं हो सकी लैंडिंग

दरअसल, रामविलास वेदांती पिछले दिनों रीवा के दौरे पर गए थे. कल (14 दिसंबर) देर रात वेदांती महाराज को सीने में दर्द और घबराहट की शिकायत होने पर रीवा शहर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. हालत नाजुक होने के बाद उन्हें एयर एंबुलेंस के जरिए भोपाल भेजा गया था, लेकिन कोहरा ज्यादा होने की वजह से एयर प्लेन भोपाल में उतर न सका. इसके बाद वापस उन्हें रीवा लाया गया और इसके बाद से ही उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी. रीवा में इलाज के दौरान सोमवार दोपहर उनका निधन हो गया.

डॉ. राम विलास दास वेदांती का अयोध्या में होगा अंतिम संस्कार

डॉ. राम विलास दास वेदांती का पार्थिव शरीर उनके उत्तराधिकारियों और सहयोगियों द्वारा अयोध्या ले जाया जाएगा. अयोध्या पहुंचने के बाद उनका अंतिम दर्शन और अंतिम संस्कार किया जाएगा. ऐसे में बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना है

प्रतापगढ़ और मछली शहर से रहे सांसद

रामविलास वेदांती का जन्म 7 अक्टूबर 1958 को मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गुढ़वा गांव में हुआ था. वे 12वीं लोकसभा में यूपी के प्रतापगढ़ से भाजपा के सांसद चुने गए थे. इससे पहले 1996 में वे मछली शहर सीट से भी सांसद रहे. उनके राजनीतिक जीवन और धार्मिक नेतृत्व ने हमेशा समाज को मार्गदर्शन दिया.

राम मंदिर आंदोलन को जन-जन तक पहुंचाया

6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा विध्वंस के मामले में जिन नेताओं पर मुकदमा चला, उनमें डॉ. वेदांती का नाम भी शामिल था, हालांकि सीबीआई की विशेष अदालत ने अंत में सभी आरोपियों को बरी कर दिया था. रामविलास वेदांती ने जन्मभूमि आंदोलन को जन-जन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी. सांसद रहते हुए उन्होंने संसद में भी राम मंदिर निर्माण की आवाज उठाई और सड़कों पर भी आंदोलन का नेतृत्व किया.

डॉ. वेदांती सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, बल्कि एक ऐसे नेता थे जिन्होंने हमेशा धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए आवाज उठाई. उनका जीवन राम मंदिर आंदोलन और समाज सेवा के लिए समर्पित रहा. उन्होंने न केवल संसद में, बल्कि समाज के हर वर्ग तक अपनी आवाज पहुंचाई. उनके नेतृत्व में कई लोग प्रेरित हुए और राम जन्मभूमि आंदोलन में डॉ. वेदांती का नाम हमेशा याद रखा जाएगा. वेदांती का निधन निश्चित रूप से एक अपूरणीय क्षति है, लेकिन उनके कार्य और योगदान सदैव लोगों के बीच रहेंगे. (इनपुट- न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)