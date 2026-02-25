Advertisement
क्षेत्र में नहीं हो रहा विकास तो लोगों ने लगाया 'रावण की प्रतिमा' पर दोष, मूर्ति को लेकर दो गुटों में बंटे ग्रामीण

MP News: रीवा में रावण को लेकर छिड़ा विवाद. ग्रमीण दो गुटों में बट गए हैं. एक का मानना है कि रावण विद्वान और शास्त्रों के ज्ञाता के रूप में जाना जाना चाहिए वहीं दूसरे गुट का मानना है कि रावण नकारात्मकता का प्रतीक है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Feb 25, 2026, 08:03 PM IST
Rewa News: मध्य प्रदेश के रीवा में एक अजीब टॉपिक को लेकर महाभारत छिड़ गया है. एक पक्ष उस विषय के समर्थन में है वहीं दूसरा पक्ष उस विषय के खिलाफ है. दरअसल, मामला रावण प्रतिमा को लेकर शुरू हुआ था जो अब धीरे-धीरे अलग एंगल लेता जा रहा है. एक पक्ष की मांग है कि अस्पताल के सामने स्थित रावण मैदान में रावण की स्थापित प्रतिमा को वहां से हटाया जाए वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि रावण को शिवभक्त और शास्त्रों के ज्ञाता के रूप में माना जाता है इसलिए इसे नहीं हटाया जाए. 

60 साल पुरानी रावण प्रतिमा पर विवाद
मामला रीवा के त्योंथर का है जहां 60 साल पुरानी रावण प्रतिमा पर विवाद छिड़ गया है और ये मामला अब गहराता जा रहा है. मामले को लेकर ग्रामीण अब दो गुट में बंट गए हैं. दरअसल, शासकीय अस्पताल के सामने ‘रावणा मैदान’ में 60 साल पुरानी रावण प्रतिमा स्थापित है जिसे हटाने और नहीं हटाने पर बहस छिड़ गई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि PWD के अधिकारी ने ग्रामीणों के सहयोग से प्रतिमा स्थापित कराई थी. ये प्रतिमा पूरे क्षेत्र की पहचान बन गई थी. एड्रेस भी इसी प्रतिमा के आधार पर आया करता था, लेकिन कुछ लोग प्रतिमा के होने से वास्तुदोष उत्पन्न होने का आरोप लगा रहे हैं. 

नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है
प्रतिमा का विरोध करने वालों का कहना है कि रावण की प्रतिमा से इलाके में अशुभ घटनाएं हो रही हैं. बीमारी, दुर्घटना या विकास कार्य में रुकावट जैसी समस्याएं दिखाई दे रही हैं. क्षेत्र में ना कोई शुभ कार्य हो रहा और विकास भी बाधित है. लोगों की मांग है कि या तो प्रतिमा को कहीं और लगाया जाए या फिर इसे पूरी तरह से हटा दिया जाए. 

रावण कोई दुशमन नहीं बल्कि ज्ञाता...
वहीं प्रतिमा के पक्ष में जितने भी लोग हैं उनका कहना है कि रावण को हमेशा से ही नकारात्मक रूप से देखा गया है जो की बिल्कुल भी सही नहीं है. रावण को विद्वान, शिवभक्त और शास्त्रों के ज्ञाता के रूप में मानना चाहिए. दशकों से ये प्रतिमा यहां ग्राउंड में स्थापित है इसलिए इसे यहां से हटाना अच्छा नहीं होगा. इस मामले पर अब प्रशासन समाधान निकालने की कोशिश कर रही है.

