बहन की शादी में शामिल होने पहुंचा था घर, पुलिस ने मंडप से पहले ही दबोचा, विवाद से पहले पहुंचा 'ससुराल'

MP Criminal Arrested-एक कहावत हमेशा कही जाती है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, अपराधी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वह पुलिस से नहीं बच सकता है. ऐसा ही एक मामला रीवा जिले से सामने आया है, जहां समान थाना पुलिस ने पिछले एक साल से फरार चल रहे दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. आरोपी अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए छिपते-छिपाते गांव पहुंचा था, लेकिन पुलिस की नजर से बच नहीं पाया.

जानिए क्या है मामला

पुलिस से मिला जानकारी के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी का नाम जितेंद्र कुमार लोनी है, जो मऊगंज थाना क्षेत्र के बहेरा डाबर पिपरा टोला गांव का रहने वाला है. जितेंद्र के खिलाफ अक्टूबर 2025 में रीवा के समान थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था. पुलिस के अनुसार, जितेंद्री की मुलाकात एक युवती से शादी समारोह में हुई थी. धीरे-धीरे दोनों के बीच जान-पहचान बढ़ी और यह दोस्ती प्रेम संबंधों में बदल गई. इसी दौरान उसने युवती को झांसा देकर मिलने बुलाया और होटल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया.

शादी से किया इनकार

घटना के बाद जब युवती ने जितेंद्र पर शादी का दबाव बनाया, तो वह अपने वादे से मुकर गया और पीड़िता को धमकाने लगा. हार मानकर पीड़िता ने समान थाने में न्याय की गुहार लगाई. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया, लेकिन गिरफ्तारी के डर से जितेंद्र शहर छोड़कर भाग निकला. वह अपनी पहचान छिपाकर बेंगलुरु में मजबूरी करने लगा और एक साल से पुलिस से गिरफ्तार से बाहर था.

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बहन की शादी में हुई गिरफ्तारी

समान थाना पुलिस लगातार आरोपी के ठिकानों पर दबिश दे रही थी और उसके परिजनों की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थी. इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि जितेंद्र की बहन की शादी 12 मई को तय हुई है. पुलिस को अंदेशा था कि अपने बहन की शादी में शामिल होने के बाद जितेंद्र आएगा. जैसे ही जितेंद्र अपने गांव पहुंचे, तो पुलिस ने उसे दबोच लिया. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई जारी है.

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