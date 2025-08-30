रीवा में भीषण सड़क हादसा, सेमरिया से आ रही छात्रों से भरी बस खाई में गिरी, 25 से अधिक घायल

Rewa Bus Accident: रीवा के चोरहटा थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हो गया है. जहां, एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर नाले में पलट गई है. इस हादसे में 25 से 30 यात्री घायल बताए जा रहे हैं. जिन्हें उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बताया जा रहा है कि यह हादसा एक चार पहिया वाहन को बचाने के चक्कर में हुआ है.

जानिए पूरी घटना

दरअसल, तेज रफ्तार बस चोरहटा थाना क्षेत्र के कुल्लू मोड के पास पहुंची थी. तभी उल्टे साइड बोलेरो आ गई. जिसे बचाने के चक्कर में बस ड्राइवर ने अपना नियंत्रण खो दिया और बस खाई में जा गिरी. बस गिरने से वहां चीख-पुकार मच गई. मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से बस सवार यात्रियों को बाहर निकाला गया.

सेमरिया से रीवा आ रही थी बस

बस सेमरिया से रीवा आ रही थी. जिसमें करीब दो दर्जन से अधिक यात्री सवार थे. इसमें कई स्कूल एवं कॉलेज के छात्र-छात्राएं थे. बस में सावर 25 से 30 यात्रियों को चोटे आई हैं. जिन्हें उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां उनका उपचार चल रहा है. घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है.

मंडला में बेकाबू होकर पलटी बस

वहीं, बस हादसे से जुड़ी दूसरी खबर मंडला से सामने आ रही है. जहां बबलिया के घुघरी मार्ग से जबलपुर जा रही बस बेकाबू होकर पलट गई. बस में 6 स्कूली बच्चे सहित लगभग दो दर्जन लोग घायल हुए हैं. सभी घायलों का इलाज निवास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है.

रिपोर्ट- अजय मिश्रा, जी मीडिया रीवा

