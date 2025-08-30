रीवा में भीषण सड़क हादसा, सेमरिया से आ रही छात्रों से भरी बस खाई में गिरी, 25 से अधिक घायल
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2902280
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

रीवा में भीषण सड़क हादसा, सेमरिया से आ रही छात्रों से भरी बस खाई में गिरी, 25 से अधिक घायल

Rewa News: मध्य प्रदेश के रीवा में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है. जहां सेमरिया से रीवा आ रही बस हादसे का शिकार हो गई. तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी. बस में सवार 25 से 30 यात्री घायल बताए जा रहे हैं. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 30, 2025, 11:39 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अनियंत्रित होकर पलटी बस
अनियंत्रित होकर पलटी बस

Rewa Bus Accident: रीवा के चोरहटा थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हो गया है. जहां, एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर नाले में पलट गई है. इस हादसे में 25 से 30 यात्री घायल बताए जा रहे हैं. जिन्हें उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बताया जा रहा है कि यह हादसा एक चार पहिया वाहन को बचाने के चक्कर में हुआ है.

जानिए पूरी घटना
दरअसल, तेज रफ्तार बस चोरहटा थाना क्षेत्र के कुल्लू मोड के पास पहुंची थी. तभी उल्टे साइड बोलेरो आ गई. जिसे बचाने के चक्कर में बस ड्राइवर ने अपना नियंत्रण खो दिया और बस खाई में जा गिरी. बस गिरने से वहां चीख-पुकार मच गई. मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से बस सवार यात्रियों को बाहर निकाला गया. 

सेमरिया से रीवा आ रही थी बस
बस सेमरिया से रीवा आ रही थी. जिसमें करीब दो दर्जन से अधिक यात्री सवार थे. इसमें कई स्कूल एवं कॉलेज के छात्र-छात्राएं थे. बस में सावर 25 से 30 यात्रियों को चोटे आई हैं. जिन्हें उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां उनका उपचार चल रहा है. घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है. 

Add Zee News as a Preferred Source

मंडला में बेकाबू होकर पलटी बस
वहीं, बस हादसे से जुड़ी दूसरी खबर मंडला से सामने आ रही है. जहां बबलिया के घुघरी मार्ग से जबलपुर जा रही बस बेकाबू होकर पलट गई. बस में 6 स्कूली बच्चे सहित लगभग दो दर्जन लोग घायल हुए हैं. सभी घायलों का इलाज निवास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है.

 

रिपोर्ट- अजय मिश्रा, जी मीडिया रीवा

ये भी पढ़ें- Rewa Wall Collapse: रीवा में दर्दनाक हादसा, दीवार गिरने से मकान मालिक समेत मजदूर की मौत, एक की हालत गंभीर

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. रीवा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

rewa road accident

Trending news

sehore news
एमपी में फसल बीमा के नाम पर मिले सिर्फ ₹2,400; सीहोर में किसानों का प्रदर्शन
rewa road accident
रीवा में भीषण सड़क हादसा, सेमरिया से आ रही बस खाई में गिरी, 25 से अधिक लोग घायल
satna news
रोमांस का जाल या धर्मांतरण का खेल? एयरपोर्ट पर खुला राज तो सब रह गए सन्न
Bhind
नो हेलमेट, नो पेट्रोल बना जानलेवा! चंबल में फिर चली ताबड़तोड़ गोलियां,पंप मालिक घायल
mp top breaking
एमपी में कहां-क्या चल रहा खास? सिर्फ एक जगह पढ़ें पल-पल की अपडेट
Latest raipur News
दो पहिया चालकों सावधान! राजधानी की सड़कों पर अब बदल गया नियम, जानें कब से लागू?
surajpur news
सांप को मारकर चैन से सोए दंपति, सुबह बिछी मिली लाशें, भैयाथान गांव में पसरा मातम
mp news
मुरैना में बड़ा हादसा, प्रसाद बनाते समय सिलेंडर में लगी आग, सास-बहू समेत तीन झुलसे
mp news
न आया प्यार, न मिली दुल्हन... टावर पर चढ़ गया सपनों वाला दूल्हा, पुलिस ने नीचे उतारा
indore news
चलती बस में अचानक ड्राइवर की मौत, बोनट पर बैठे-बैठे क्लीनर पर गिरा, मची अफरा-तफरी
;