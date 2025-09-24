CMHO कार्यालय बना 'आरामघर', ड्यूटी के दौरान सोते मिले लेखापाल, कांग्रेस ने बताया सरकारी दामाद

Rewa News-रीवा में सीएमएचओ कार्यालय में लेखापाल ड्यूटी के दौरान आराम करते हुए नजर आया. लेखापाल ने सीएमएचओ कार्यालय के चेंबर को सोने के लिए इस्तेमाल किया. लेखापाल की तस्वीर ऑफिस के अन्य कर्मचारियों ने खींच ली और मीडियो को सौंप दी. कांग्रेस ने इस पर सरकार पर निशाना साधा है.
MP News-मध्यप्रदेश के रीवा में सीएमएचओ कार्यालय की एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें जिला लेखापाल संतोष तिवारी ड्यूटी के दौरान कार्यालय के अंदर आराम फरमाता हुआ नजर आ रहा है. इस तस्वीर को ऑफिस के अन्य कर्मचारियों ने खींचा और मीडियो को सौंप दिया. यह पूरा मामला मंगलवार का बताया जा रहा है. कांग्रेस ने लेखापाल को सरकारी दामाद बताते हुए सरकार पर निशाना साधा है.
CMHO कार्यालय में सोया
जानकारी के अनुसार, लेखापाल संतोष तिवारी ने सीएमएचओ कार्यालय के चेंबर को सोने के लिए इस्तेमाल किया. जब अन्य कर्मचारियों ने लेखापाल को टोका और कहा कि यह कार्यालय है, नींद पूरी करने की जगह नहीं. इस पर संतोषि तिवारी ने किसी से न डरने की बात कही. इससे कार्यालय में माहौल तनावपूर्ण हो गया.
स्वास्थ खराब होने की बात कही
ऑफिस में सो रहे लेखापाल का फोटो कर्मचारियों ने खींच लिया, जो अब चर्चा का विषय बन गया है. इस पूरे मामले में लेखापाल संतोष तिवारी ने सफाई देते हुए स्वास्थ्य खराब होने वजह बताई है. लेकिन कांग्रेस ने इसे एक बहाना बताते हुए तर्क दिया है कि अगर स्वास्थ्य खराब होता तो घर या अस्पताल में होते.
कांग्रेस ने बताया सरकारी दामाद
कांग्रेस प्रवक्ता विनोद शर्मा ने कहा कि जिस तरह से अधिकारी-कर्मचारी ड्यूटी टाइम में आराम फरमा रहे हैं. उन्हें देखकर यह समझ आता है कि आखिरकार जनता आज क्यों परेशान और त्रस्त है. जनता क्यों अधिकारियों के दफ्तरों के भीतर घंटों इंतजार करने को मजबूर है, क्योंकि ये एसी चलाकर भीतर आराम से सो रहे हैं. इन्हें जनती फिक्र की नहीं है ये सरकारी दामाद हैं. अभी तक लेखापाल की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है.
