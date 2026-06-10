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कारोबारी पति की कार्डियक अरेस्ट से मौत, सदमा नहीं सह पाई पत्नी, उत्तराखंड में दी जान, 5 साल पहले की थी लव मैरिज

Rewa News-रीवा में कारोबारी पति की मौत के बाद पत्नी ने भी अपनी जान दे दी. पति की मौत के खबर मिलने के बाद पत्नी ने उत्तराखंड स्थित अपने मायके में तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली. प्रदीप और वैशाली ने साल 2021 में लव मैरिज की थी.

Written ByAjay MishraEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 10, 2026, 06:02 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 06:02 PM IST
कारोबारी पति की कार्डियक अरेस्ट से मौत, सदमा नहीं सह पाई पत्नी, उत्तराखंड में दी जान, 5 साल पहले की थी लव मैरिज

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