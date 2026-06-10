/कारोबारी पति की कार्डियक अरेस्ट से मौत, सदमा नहीं सह पाई पत्नी, उत्तराखंड में दी जान, 5 साल पहले की थी लव मैरिज

बाथरूम में मिला पति का शव

जानकारी के मुताबिक, रीवा के अनंतपुर निवासी और सर्राफा कारोबारी परिवार से जुड़े प्रदीप सोनी रविवार को अपने घर में अकेले थे. उनकी पत्नी वैशाली कुछ दिन पहले उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले स्थित अपने मायके गई हुई थीं. रविवार दोपहर तक प्रदीप का मोबाइल बंद रहा, जिससे परिजनों को चिंता हुई. जब परिवार के लोग घर पहुंचे और काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो दरवाजा तोड़ा गया. अंदर जाकर देखा तो प्रदीप बाथरूम में मृत अवस्था में पड़े थे. प्रारंभिक जानकारी में उनकी मौत कार्डियक अरेस्ट से होना बताई जा रही है.