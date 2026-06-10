/कारोबारी पति की कार्डियक अरेस्ट से मौत, सदमा नहीं सह पाई पत्नी, उत्तराखंड में दी जान, 5 साल पहले की थी लव मैरिज

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Rewa Couple Death-मध्यप्रदेश के रीवा से एक ऐसी दर्दनाक खबर सामने आई है जिसने हर किसी को भावुक कर दिया है. यहां एक प्रेम कहानी का अंत बेहद दुखद तरीके से हुआ, जहां पति की मौत की खबर सुनते ही पत्नी ने भी अपनी जान दे दी. बताया जा रहा है कि रीवा के कारोबारी प्रदीप सोनी की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी वैशाली खड़ायत ने उत्तराखंड में आत्महत्या कर ली. पति-पत्नी की मौत के बाद परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.
बाथरूम में मिला पति का शव
जानकारी के मुताबिक, रीवा के अनंतपुर निवासी और सर्राफा कारोबारी परिवार से जुड़े प्रदीप सोनी रविवार को अपने घर में अकेले थे. उनकी पत्नी वैशाली कुछ दिन पहले उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले स्थित अपने मायके गई हुई थीं. रविवार दोपहर तक प्रदीप का मोबाइल बंद रहा, जिससे परिजनों को चिंता हुई. जब परिवार के लोग घर पहुंचे और काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो दरवाजा तोड़ा गया. अंदर जाकर देखा तो प्रदीप बाथरूम में मृत अवस्था में पड़े थे. प्रारंभिक जानकारी में उनकी मौत कार्डियक अरेस्ट से होना बताई जा रही है.
पत्नी ने तालाब में कूदकर की आत्महत्या
इधर, पति की मौत की खबर जैसे ही उत्तराखंड में मौजूद वैशाली खड़ायत को मिली, वह गहरे सदमे में चली गईं. परिजनों के अनुसार, सूचना मिलने के कुछ समय बाद वह बिना किसी को बताए घर से निकल गईं. काफी तलाश के बाद जाजरदेवल थाना क्षेत्र के नैनीसैनी गधेरे के पास एक तालाब में उनका शव मिला. मौके से उनका मोबाइल फोन और पर्स भी बरामद हुआ. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
दोनों ने की थी लव मैरिज
परिजनों के अनुसार, प्रदीप और वैशाली ने 2021 में लव मैरिज की थी और दोनों के बीच बेहद गहरा भावनात्मक रिश्ता था. परिवार का कहना है कि दोनों अक्सर एक-दूसरे के बिना जीवन की कल्पना न कर पाने की बात किया करते थे. एक बार बातचीत के दौरान वैशाली ने कहा था कि 'जब तक जिएंगे साथ जिएंगे और साथ ही मरेंगे'. उस समय इसे सामान्य बातचीत समझा गया था, लेकिन अब वही बात दर्दनाक हकीकत बन गई.
सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई बहू
प्रदीप के पिता और शहर के प्रतिष्ठित सर्राफा कारोबारी परमानंद सोनी ने बताया कि उनकी बहू वैशाली अपने पति से बेहद प्रेम करती थी और बेटे की मौत का सदमा सहन नहीं कर सकी. उन्होंने कहा कि आत्महत्या किसी भी परिस्थिति में सही कदम नहीं है, लेकिन वैशाली अपने पति से इतना जुड़ी हुई थी कि यह दुख बर्दाश्त नहीं कर पाई.
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