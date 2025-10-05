Advertisement
रीवा एयरपोर्ट से देश के बड़े-बड़े 12 शहरों के लिए जल्द शुरू होगी नई फ्लाइटें, जानें तारीख

Rewa Airport News: मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. रीवा एयरपोर्ट से देश के बड़े-बड़े शहरों के लिए फ्लाइट शुरू की जाएगी. मिली जानकारी के मुताबिक, नई फ्लाइटों की शुरूआत अक्टूबर के अंत में हो सकती है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Oct 05, 2025, 05:51 PM IST
विंध्य क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी
विंध्य क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी

Rewa to Delhi Flight: विंध्य क्षेत्र के लोगों के लिए खुशखबरी है. अब रीवा एयरपोर्ट से सिर्फ भोपाल नहीं, बल्कि इंदौर के लिए भी इंडिगो की कनेक्टिंग फ्लाइट प्रतिदिन उड़ान भरने जा रही है. इससे विंध्य के यात्री देश के बड़े शहरों तक आसानी से पहुंच सकेंगे. इसके लिए इंडिगो रीवा सहित नवी मुंबई में अपना सब स्टेशन भी खोल रही है, जिससे हवाई सफर और सुविधाजनक होगा.

मिली जानकारी के मुताबिक, ये नई फ्लाइट संभवत: अक्टूबर के अंत में शुरू हो जाएगी. विंटर शेड्यूल 26 अक्टूबर 2025 से 28 मार्च 2026 तक लागू रहेगा. इस दौरान रीवा से दिल्ली, मुंबई और इंदौर के लिए फ्लाइट उपलब्ध होंगी. 8 अक्टूबर के बाद नवी मुंबई की उड़ानें भी शुरू हो जाएंगी. इससे रीवा से इंदौर जाने वाले यात्रियों को कनेक्टिंग फ्लाइट का फायदा मिलेगा.

12 शहरों के लिए उड़ान
रीवा से कुल 12 शहरों के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट मिलेंगी. इसका मतलब है कि अब रीवा से पुणे, हैदराबाद, बैंगलोर, गोवा, दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों का सफर आसान हो जाएगा. इससे ना सिर्फ यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी, बल्कि निवेश और व्यवसाय के मौके भी रीवा में बढ़ेंगे. डेप्युटी सीएम राजेंद्र शुक्ल के अनुसार यह कदम रीवा को मेडिकल हब बनाने के सपने को भी आगे बढ़ाएगा.

पर्यटन को होगा फायदा
इसके अलावा, नई फ्लाइट से रीवा की पर्यटन इंडस्ट्री को भी बड़ा फायदा होगा. विंध्य क्षेत्र में झरने, नदियां, व्हाइट टाइगर सफारी और कई प्राचीन मंदिर हैं, जो अब बाहरी लोगों के लिए आसानी से पहुंच योग्य होंगे. पहले सिर्फ एक फ्लाइट भोपाल के लिए चलती थी, लेकिन इंडिगो की नई कनेक्टिंग फ्लाइट शुरू होने के बाद रीवा सीधे इंदौर और अन्य महानगरों से जुड़ जाएगा.

