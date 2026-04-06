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रतहरा-चोरहटा बायपास के बीहर नदी पुल में दरार, 30 अप्रैल तक वाहनों की एंट्री बैन

Rewa Bridge Crack: रीवा से बनारस-प्रयागराज हाईवे पर स्थित रतहरा-चोरहटा बायपास मार्ग के बीहर नदी पुल में दरार पाए जाने से हड़कंप मच गया है. पुल के एक हिस्से में करीब 4 से 5 इंच चौड़ी दरार नजर आने के बाद प्रशासन ने रविवार को एहतियात के तौर पर यहां से आवागमन बंद कर दिया था.

Written By  Pooja|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 06, 2026, 05:45 PM IST
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रतहरा-चोरहटा बायपास के बीहर नदी पुल में दरार, 30 अप्रैल तक वाहनों की एंट्री बैन

Rewa Bridge Crack: रीवा से बनारस-प्रयागराज हाईवे पर स्थित रतहरा-चोरहटा बायपास मार्ग के बीहर नदी पुल में दरार पाए जाने से हड़कंप मच गया है. पुल के एक हिस्से में करीब 4 से 5 इंच चौड़ी दरार नजर आने के बाद प्रशासन ने रविवार को एहतियात के तौर पर यहां से आवागमन बंद कर दिया था. आदेश लागू होते ही वाहनों की आवाजाही रुकने से सड़क पर लंबा जाम लग गया.

बाद में स्थिति संभालने के लिए पुल को वन-वेकर दिया गया, जिसमें पहले एक तरफ के और फिर दूसरी तरफ के वाहनों को धीरे-धीरे निकाला गया. इस दौरान यात्रियों और राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. सोमवार सुबह की गई जांच में पुल की स्थिति कमजोर पाई गई. इसके बाद प्रशासन ने एहतियातन इस मार्ग से भारी वाहनों की आवाजाही पर 30 अप्रैल तक रोक लगा दी है. चोरहटा बायपास मार्ग का निर्माण वर्ष 2005 में किया गया था. इसके बाद से एनएच-7 पर चलने वाले भारी वाहन इसी रास्ते का उपयोग करते हैं. आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बनारस, बंगाल और बिहार तक जाने वाले बड़े वाहन दिनभर इसी मार्ग से गुजरते हैं. यह इलाका अंतरराज्यीय यातायात के लिए एक प्रमुख मार्ग माना जाता है. ऐसे में अब यहां आवागमन पर रोक लगने से वाहन चालकों की परेशानियां बढ़ना तय है. 

30 अप्रैल तक यातायात पर रोक  

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प्रशासन ने अभी तक वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाया है. हल्के वाहन रीवा शहर के अंदरूनी हिस्सों से होकर गुजर रहे हैं. प्रयागराज और वाराणसी की ओर जाने वाले भारी वाहनों के लिए सीधे पुल पर एक-तरफा यातायात व्यवस्था लागू की गई है. अपर कलेक्टर ने इस मार्ग पर 30 अप्रैल तक यातायात पर रोक  लगाने के आदेश पहले ही जारी कर दिए हैं. इसके बावजूद पुल से अभी भी वाहन गुजर रहे हैं. आदेशों के अनुसार रात के समय जब नो एंट्री प्रतिबंध लागू हो जाएंगे, तो वाहनों को शहर के केंद्र की ओर मोड़ दिया जाएगा. शहर के निवासियों को भी रात के समय असुविधा का सामना करना पड़ सकता है.

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