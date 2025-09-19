'नसबंदी के बाद भी बच्चा पैदा करने की सुविधा', BJP सांसद का अजीबोगरीब बयान, तेज हुई चर्चा
'नसबंदी के बाद भी बच्चा पैदा करने की सुविधा', BJP सांसद का अजीबोगरीब बयान, तेज हुई चर्चा

Rewa News-रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा का एक बार फिर अजीब बयान सामने आया है, इस बार सांसद ने डॉक्टर्स की समस्याओं पर बोलते हुए बेतुकी बात कही है. उन्होंने कहा कि नसबंदी के बाद भी अगर बच्चा पैदा करने की स्थिति हो जाए, इस तरीके के डॉक्टर किसी दूसरे अस्पताल में नहीं है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 19, 2025, 10:14 PM IST
MP News-मध्यप्रदेश के रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं. एक बार उनका अजीब बयान सामने आया है. इस बार सांसद ने डॉक्टर्स की समस्याओं पर बोलते हुए कुछ ऐसा कह दिया जो अब चर्चा का विषय बन गया है. सांसद जनार्दन मिश्रा ने रीवा के डॉक्टरों की तारीफ में कहा कि नसबंदी के बाद भी अगर बच्चा पैदा करने की स्थिति हो जाए, इस तरीके के डॉक्टर किसी दूसरे अस्पताल में नहीं है. लेकिन यह सुविधा रीवा के जिला अस्पताल में है. 

बता दें कि सांसद जनार्दन मिश्रा पहली बार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में नहीं आए हैं. वे पहले भी इस तरह के बयान दे चुके हैं. 

बच्चा वॉर्ड में नहीं चैलेंज 
सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि मानव संसाधन को तैयार करने में बहुत कठिनाई होती है. यहां जिला चिकित्सालय में पर्याप्त डॉक्टर, पर्याप्त नर्स और वॉर्ड बॉय मौजूद हैं. सिविल सर्जन महोदया कह रही थीं कि हमें डायलिसिल के लिए किसी दूसरे अस्पताल की मदद की जरूरत नहीं है. तो बच्चा वॉर्ड में बच्चा पैदा करने के लिए कोई चैलेंज नहीं है. 

नसबंदी के बाद बच्चा पैदा करने की सुविधा
उन्होंने कहा कि नसबंदी के बाद फिर बच्चा पैदा करने की सुविधा यहां उपलब्ध है. प्लास्टिक सर्जरी के लिए किसी दूसरी तरह की जरूरत नहीं है. बच्चा पैदा करने की स्थिति उत्पन्न हो जाए वो डॉक्टर दूसरे अस्पताल में मौजूद नहीं हैं लेकिन इस अस्पताल में मौजूद हैं. यह अपने आप में दर्शाता है कि मानव संसाधन के लिए डॉक्टर उपलब्ध कराने और नर्स उपलब्ध करवाने के लिए कितनी मेहनत लगती है.

तेजी से मेडिकल कॉलेज बढ़ाएंगे
सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि हम देखते हैं कि मोदी जी कहते हैं कि हम दोगुनी और तीन गुनी रफ्तार से मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाएंगे. 2047 तक डॉक्टरों का अनुपात जो विदेशों में है जनसंख्या की दृष्टि से वहां तक ले जाएंगे. लेकिन डॉक्टर तैयार करना इतना कठिन काम है. पैसा केंद्र की सरकार दे रही है, आयुष्मान योजना से हर गरीब का इलाज हो रहा है. अस्पतालों का आधुनिकीकरण हो रहा है और नई नई मशीनें भी आ रही हैं लेकिन डॉक्टर तैयार करना कितना कठिन काम है और जब मोदी जी ने संकल्प लिया है तो 2047 तक यूरोप और अमेरिका के डॉक्टरों की तर्ज पर भारत की स्थिति भी बदलेंगे.

