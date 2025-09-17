रीवा में खाद की कालाबाजारी बेनकाब, SDM ने ग्राहक बनकर पकड़ी चोरी, मचा हड़कंप

Rewa Urea Black Marketing: रीवा जिले में खाद की समस्या से किसान परेशान चल रहे हैं, किसानों को पर्याप्त खाद नहीं मिलने की समस्याएं लगातार प्रशासन के पास पहुंच रही हैं. जिससे रीवा जिले में लंबे समय से चल रही खाद संकट की समस्या अब गंभीर होती जा रही है, बाजार में कालाबाजारी और मुनाफाखोरी जोरों पर है,मंगलवार रात को रीवा की एसडीएम वैशाली जैन ने खुद खाद की चोरी पकड़ी है. बताया जा रहा है कि वह ग्राहक बनकर खाद लेने के लिए पहुंची थी और उन्होंने खाद की कालाबाजारी को पकड़ा लिया. रीवा जिले में पिछले एक महीने के अंदर ही खाद की समस्या की कई खबरें सामने आ चुकी हैं.

रीवा में एसडीएम ने पकड़ी चोरी

रीवा में एसडीएम ने ग्राहक बनकर शहर के बीचोंबीच कलेक्टर कार्यालय के सामने स्थित 'किसान समृद्धि केंद्र-सीताराम खाद भंडार' पर छापा मारा, दुकान पर निरीक्षण के दौरान पाया गया कि वहां बिना रजिस्टर अपडेट किए और किसानों के अंगूठे के बिना ही खाद बेची जा रही थी, यह स्पष्ट रूप से खाद वितरण प्रणाली में अनियमितता और कालाबाजारी का प्रमाण है. एसडीएम वैशाली जैन खुद एक आम ग्राहक की तरह दुकान में दाखिल हुईं और जब उन्होंने देखा कि बिक्री के लिए न तो कोई सही रिकॉर्ड है और न ही किसानों से बायोमेट्रिक सत्यापन लिया जा रहा, तो उन्होंने तत्काल अपनी पहचान बताई और कार्रवाई शुरू कर दी. दुकान से संबंधित दस्तावेज और स्टॉक को जब्त कर लिया गया है. बताया जा रहा है कि उन्हें यहां की शिकायत मिल रही थी.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः नवरात्रि में 'गरबा' पर धर्म युद्ध, BJP सांसद का 'भाईजानों' पर कड़ा रुख, कही ये बात

रीवा जिले में किसान परेशान

रीवा जिले में खाद की समस्या को लेकर किसान लगातार परेशान चल रहे हैं. कई किसान बीते कुछ हफ्तों से लगातार शिकायत कर रहे थे कि उन्हें समय पर खाद नहीं मिल रही, और जो मिल रही है, वह ओवररेट में बेची जा रही है, कुछ जगहों पर तो बिचौलियों के माध्यम से ही खाद मिलने की बात सामने आ रही थी. अब प्रशासन ने इस पर सख्ती से कार्रवाई शुरू कर दी है. किसानों का कहना है कि उन्हें कई बार लाइन में लगने के बाद भी खाली हाथ लौटना पड़ता है, जबकि बाजार में ऊंचे दामों पर खाद आसानी से मिल जाती है, जिससे यह स्पष्ट है कि खाद की कालाबाजारी हो रही थी.

बता दें कि फसलों में छिड़काव के लिए इस वक्त यूरिया खाद सबसे ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन जिले के खाद वितरण केंद्रों पर किसानों को पर्याप्त खाद नहीं मिल पा रहा है. जिले में कई जगहों से खाद की किल्लत की खबरें आ चुकी हैं.

रीवा से अजय मिश्रा की रिपोर्ट

ये भी पढ़ेंः पन्ना में महिला की बेरहमी से हत्या,6 साल के बेटे को भी मार डाला,इलाके में फैली सनसनी

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!