एमपी में 25 लाख से बना तालाब चोरी! ढूंढने वाले को दिया जाएगा इनाम, जानें क्या है पूरा मांजरा?

Rewa Pond News: अक्सर आपने देखा होगा कि किसी के घर से सोना-चांदी के आभूषण, रुपए, घर में रखा सामान चोरी हो जाता है. लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है. मध्य प्रदेश के रीवा जिले में ऐसा अनोखा मामला सामने आया है जिसे सुनते ही लोग दंग रह गए. यहां सोना-चांदी नहीं बल्कि पूरा का पूरा तालाब ही गायब हो गया. जी हां, करीब 25 लाख रुपए की लागत से बने इस तालाब का अब कोई अता-पता नहीं है.

दरअसल, रीवा के चाकघाट क्षेत्र के ग्राम कठौली में अमृत सरोवर योजना के तहत तालाब का निर्माण होना था. कागजों पर बताया गया कि 9 अगस्त 2023 को इस तालाब का काम पूरा कर दिया गया और उस पर 24.94 लाख रुपए खर्च भी दिखाए गए. लेकिन जब ग्रामीणों ने वहां जाकर देखा तो उन्हें तालाब तो दूर, उसके निशान तक नहीं मिले.

सरपंच ने चालाकी से निकाले रु.

आरटीआई कार्यकर्ता ललित मिश्र ने जब इस मामले की जानकारी जुटाई तो पता चला कि असल में तालाब का निर्माण हुआ ही नहीं. ग्राम पंचायत के सरपंच ने सरकारी नाले पर छोटा-सा बांध बनाकर पानी अपनी ही निजी जमीन में रोक लिया और उसे तालाब बताकर पैसा निकाल लिया. जब शिकायत हुई तो प्रशासन ने जांच बैठाई और रकम वसूलने के आदेश दिए.

कई बार प्रशासन से लगाई गुहार

ग्रामीणों का कहना है कि वे कई बार प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, यहां तक कि मुख्यमंत्री तक भी शिकायत पहुंचा दी गई है. लेकिन नतीजा शून्य है. अब लोग तालाब की खोज में भटक रहे हैं और थक-हारकर मुनादी कर इनाम तक घोषित कर चुके हैं. उनका कहना है कि जब तक असली तालाब सामने नहीं आता, तब तक लड़ाई जारी रहेगी.

कलेक्टर ने जांच के दिए आदेश

फिलहाल, रीवा कलेक्टर ने जांच के आदेश दे दिए हैं और पुलिस भी इसे गंभीर अनियमितता का मामला मान रही है. चाकघाट थाना प्रभारी ने साफ कहा है कि तालाब चोरी की शिकायत सही है और इसकी तहकीकात होगी. दूसरी तरफ, इलाके के कई अन्य तालाबों के भी रहस्यमय ढंग से गायब होने की बातें सामने आ रही हैं.

