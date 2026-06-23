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Rewa Crime: आधी रात गोलियों की गूंज से दहला शहर, पुराने विवाद में आमने-सामने आए दो पक्ष, गाड़ियों में की तोड़फोड़

Rewa Crime News: रीवा में पुराने विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए. जिसके बाद शहर की सड़कों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलने से इलाके में सनसनी फैल गई. चार आरोपियों की पहचान कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

Written ByAjay MishraEdited By:Pooja
Published: Jun 23, 2026, 02:25 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 02:25 PM IST
Rewa Crime: आधी रात गोलियों की गूंज से दहला शहर, पुराने विवाद में आमने-सामने आए दो पक्ष, गाड़ियों में की तोड़फोड़

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