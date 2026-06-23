मामले की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि विवाद की वजह दोनों पक्षों के बीच चला आ रहा पुराना विवाद है. मामले में चार आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है. बिछिया थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घटना से जुड़ी तीन कारों को जब्त कर लिया है. पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है. फिलहाल पूरे घटनाक्रम की जांच जारी है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. ASP रीवा संदीप मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि, मामले में 4 आरोपियों की पहचान की गई है. आगे की कार्रवाई करते हुए जल्द गिरफ्तारी की बात कही.