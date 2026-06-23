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Rewa Crime News: रीवा शहर में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली एक बड़ी वारदात सामने आई है. एक तरफ पूरी रात पुलिस शहर में कांबिंग गश्त कर अपराधियों की तलाश में जुटी रही, वहीं दूसरी तरफ देर रात गोलियों की गूंज से पूरा शहर दहल उठा. दरअसल शहर में पुराने विवाद को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए और देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगीं. इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई और लोगों में भय का माहौल बन गया.
जानकारी के मुताबिक देर रात करीब 1 बजे अमहिया, समान और बिछिया थाना क्षेत्र से जुड़े इलाके में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया. विवाद के दौरान दोनों पक्षों के लोगों ने जमकर हंगामा किया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की और फायरिंग भी की. गोलियों की आवाज से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. फायरिंग के दौरान दो गोलियां एक कार में जा लगीं, जिससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गया. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. सूचना मिलते ही अमहिया, समान और बिछिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के क्षेत्रों में सघन तलाशी अभियान चलाया है.
मामले की जांच में जुटी पुलिस
पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि विवाद की वजह दोनों पक्षों के बीच चला आ रहा पुराना विवाद है. मामले में चार आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है. बिछिया थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घटना से जुड़ी तीन कारों को जब्त कर लिया है. पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है. फिलहाल पूरे घटनाक्रम की जांच जारी है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. ASP रीवा संदीप मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि, मामले में 4 आरोपियों की पहचान की गई है. आगे की कार्रवाई करते हुए जल्द गिरफ्तारी की बात कही.
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