एमपी में गुजरात पुलिस का बड़ा एक्शन, OTP-APK फाइल से लूटने वाला उत्तराखंड का गैंग बेनकाब, पॉश इलाके से 13 गिरफ्तार

Rewa Cyber Fraud News: रीवा से एक साइबर ठगी के बड़े गिरोपर बड़ा शिकंजा कसा गया है. जहां फ्रॉड मामले में पुलिस ने सूरत से 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. सभी आरोपी एक पॉश कॉलोनी में किराए पर रहकर ठगी को अंजाम दे रहे थे.
Trending Photos
Rewa Cyber Crime: मध्यप्रदेश के रीवा जिले में साइबर ठगी के एक बड़े गिरोह का खुलासा हुआ है. गुजरात के सूरत में दर्ज साइबर फ्रॉड मामले की जांच के सिलसिले में रीवा पहुंची गुजरात पुलिस ने स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए 13 युवकों को गिरफ्तार किया है. मिली जानकारी के मुताबिक, सभी आरोपी रीवा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र की एक पॉश कॉलोनी में किराए के मकान में रहकर ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे.
वहीं इस पूरे मामले पर विश्वविद्यालय थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा ने बताया कि सूरत में दर्ज एक मामले में एक सेवानिवृत्त बुजुर्ग के खाते से करीब 7 लाख रुपये की ठगी की गई थी. आरोपियों ने ओटीपी और एपीके फाइल के माध्यम से पीड़ित के मोबाइल और बैंक खाते की जानकारी हासिल कर रकम हड़प ली थी.
मकान से 13 गिरफ्तार
गुजरात पुलिस पहले से ही तकनीकी साक्ष्य जुटा चुकी थी. करीब एक सप्ताह तक गुजरात पुलिस की टीम ने थाना समान और विश्वविद्यालय थाना पुलिस के साथ मिलकर तकनीकी आधार पर जांच की. संयुक्त कार्रवाई के दौरान किराए के मकान में दबिश देकर 13 आरोपियों को हिरासत में लिया गया.
मामले की जांच जारी
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, गिरफ्तार सभी आरोपियों की उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष के बीच है और अधिकांश युवक उत्तराखंड क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं. मौके से बड़ी संख्या में लैपटॉप और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिनका उपयोग साइबर ठगी में किया जा रहा था. फिलहाल, आरोपियों से पूछताछ जारी है. पुलिस का कहना है कि पूछताछ के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की भी जांच की जा रही है.
रिपोर्टः अजय मिश्रा, रीवा
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!