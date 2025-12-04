Advertisement
रीवा जिले का यह सरकारी स्कूल बना बेडरूम, बच्चों को पढ़ाने की जगह होता है आराम

Rewa News: रीवा में एक सरकारी स्कूल शिक्षिका का बड़ा कारनामा सामने आया है, जहां उन्होंने स्कूल को अपना घर बना लिया है, वह स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की जगह आराम फरमाती हुई नजर आ रही है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 04, 2025, 04:24 PM IST
रीवा जिले की खबरें
MP News: रीवा जिले से शिक्षा विभाग से जुड़ा एक हैरान करने वाला मामला सामने है, जहां स्कूल की महिला हेडमास्टर ने ऐसा कुछ कर दिया, जिसे देख और सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे. क्योंकि जिस सरकारी स्कूल भवन के कमरे में बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए, उसी स्कूल के कमरे को हेडमास्टर ने अपना आरामगाह बना रखा है और बकायद अपने आराम की हर चीज कमरे में रखी हुई है. जिसे देखकर ये क्लासरुम कम और घर का कमरा ज्यादा नजर आता है, जहां शिक्षिका आराम करती है. अब मामला सामने आने के बाद जिम्मेदार अधिकारी मामले की जांच की बात कह रहे है.

क्लासरूम में घरेलू सुविधाएं

मौके से सामने आई तस्वीरों के अनुसार, जिस कमरे में ब्लैकबोर्ड, डस्टर, चॉक और बच्चों की पढ़ाई से जुड़ा सामान होना चाहिए, उसी कमरे में तख्त, बिस्तर, गैस चूल्हा, कूलर और अन्य घरेलू सुविधाएं मिली हैं,आरोप है कि हेडमास्टर पदमा शुक्ला ने स्कूल कक्ष को अपनी निजी सुविधा के लिए बेडरूम में तब्दील कर दिया था. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह व्यवस्था लंबे समय से चल रही थी, लेकिन मामला अब मीडिया में आने के बाद चर्चा का विषय बन गया है. क्योंकि यह बड़ी लापरवाही है और बच्चों के भविष्य से सीधा खिलवाड़ है. 

मामला सामने आने के बाद जिला परियोजना समन्वयक विनय मिश्र ने कहा कि पूरे प्रकरण की जांच कराई जाएगी, उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि आरोप सत्य पाए गए, तो विभागीय कार्रवाई तय है. ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल बच्चों की पढ़ाई के लिए होता है और उसे निजी सुविधा के लिए इस्तेमाल करना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है, जिससे स्थानीय लोग नाराज नजर आ रहे हैं. 

इस घटना ने एक बार फिर सरकारी स्कूलों की निगरानी और जिम्मेदारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जहां सरकारी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति और शिक्षण गुणवत्ता बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, वहीं क्लासरूम का निजी उपयोग के लिए होना गंभीर लापरवाही माना जा रहा है. फिलहाल रीवा जिले का यह मामला चर्चा में बना हुआ है. 

रीवा से अजय मिश्रा की रिपोर्ट

