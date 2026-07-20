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छात्रों तक पहुंचने से पहले ही गोदाम से गायब हुई किताबें, रीवा में शिक्षा विभाग का बड़ा घोटाला! जांच के लिए भोपाल से पहुंची टीम

Rewa Book Scam: रीवा में सरकारी स्कूलों के छात्रों को मुफ्त में वितरित की जाने वाली पाठ्य पुस्तकों के वितरण में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है. पाठ्य पुस्तक निगम के गोदाम के करीब दो ट्रक किताबें गायब मिली हैं. मामले में लाखों रुपए के गबन की आशंका जताई जा रही है. जांच के लिए भोपाल से अधिकारियों की टीम रीवा पहुंची है.

Written ByAjay MishraEdited By:Pooja
Published: Jul 20, 2026, 11:56 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 11:56 AM IST
छात्रों तक पहुंचने से पहले ही गोदाम से गायब हुई किताबें, रीवा में शिक्षा विभाग का बड़ा घोटाला! जांच के लिए भोपाल से पहुंची टीम

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