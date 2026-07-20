/छात्रों तक पहुंचने से पहले ही गोदाम से गायब हुई किताबें, रीवा में शिक्षा विभाग का बड़ा घोटाला! जांच के लिए भोपाल से पहुंची टीम

भोपाल से अधिकारियों की टीम पहुंची रीव

मामले की गंभीरता को देखते हुए भोपाल से अधिकारियों की एक टीम रीवा पहुंची है. यह टीम गोदाम के स्टॉक, वितरण रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों की बारीकी से जांच कर रही है. उम्मीद है कि जांच के दौरान और भी गड़बड़ियां सामने आ सकती हैं.थाना प्रभारी चोरहटा रीवा पवन शुक्ला ने बताया कि टेक्स्ट बुक कॉर्पोरेशन के गोदाम से किताबों के 450 बंडल गायब पाए गए, जिनकी अनुमानित कीमत 35 से 36 लाख है. इस संबंध में चोरहटा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है और मामले की जांच चल रही है. जांच के नतीजों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.