/छात्रों तक पहुंचने से पहले ही गोदाम से गायब हुई किताबें, रीवा में शिक्षा विभाग का बड़ा घोटाला! जांच के लिए भोपाल से पहुंची टीम

राज्य चुनें
Rewa Book Scam: रीवा में शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा एक बड़ा घोटाला सामने आया है. शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को निशुल्क वितरित की जाने वाली पाठ्य पुस्तकों में भारी अनियमितता उजागर हुई है. जानकारी के अनुसार पाठ्य पुस्तक निगम के गोदाम से करीब दो ट्रक किताबें गायब मिली हैं. यह किताबें स्कूलों तक पहुंचने की बजाय गोदाम से ही लापता हो गईं, जिससे लाखों रुपये के गबन की आशंका जताई जा रही है. मामले की गंभीरता को देखते हुए भोपाल से जांच टीम रीवा पहुंच चुकी है और पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी गई है.
बताया जा रहा है कि हाल ही में प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद स्कूलों में किताबों का वितरण तेज किया गया, लेकिन इसी दौरान स्टॉक का मिलान करने पर दो ट्रक किताबें गायब होने का खुलासा हुआ. वहीं, यह भी सामने आया है कि जिन पुस्तकों को सरकारी रिकॉर्ड में पहले ही वितरित या समाप्त दिखाया जा चुका था, उनमें से कुछ किताबें गोदाम के भीतर ही पाई गईं. इससे रिकॉर्ड में हेराफेरी और बड़े स्तर पर फर्जीवाड़े की आशंका और गहरा गई है.
दो ट्रक किताबें गायब
सूत्रों के अनुसार, जिन किताबों का वितरण सरकारी स्कूलों में होना था, वे कई स्थानों पर खुले बाजार में बिकती भी देखी गईं. अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर सरकारी किताबें स्कूलों तक क्यों नहीं पहुंचीं, दो ट्रक किताबें कहां गायब हुईं और इस पूरे मामले में किन अधिकारियों या कर्मचारियों की भूमिका रही. जांच पूरी होने के बाद ही पूरे घोटाले की वास्तविक तस्वीर सामने आ सकेगी.
भोपाल से अधिकारियों की टीम पहुंची रीव
मामले की गंभीरता को देखते हुए भोपाल से अधिकारियों की एक टीम रीवा पहुंची है. यह टीम गोदाम के स्टॉक, वितरण रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों की बारीकी से जांच कर रही है. उम्मीद है कि जांच के दौरान और भी गड़बड़ियां सामने आ सकती हैं.थाना प्रभारी चोरहटा रीवा पवन शुक्ला ने बताया कि टेक्स्ट बुक कॉर्पोरेशन के गोदाम से किताबों के 450 बंडल गायब पाए गए, जिनकी अनुमानित कीमत 35 से 36 लाख है. इस संबंध में चोरहटा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है और मामले की जांच चल रही है. जांच के नतीजों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट