खाद वितरण केंद्र पर किसानों में भगदड़, महिलाओं को कुचलते हुए गुजरी भीड़, गेट खुलते ही दौड़े किसान

MP News-मध्यप्रदेश के रीवा के उमरी में खाद वितरण के दौरान किसानों की भगदड़ मच गई. कुछ लोग जमीन पर गिर गिए, पीछे से आ रही भीड़ उनको कुचलते हुए आगे बढ़ गई. इस घटना में चार महिलाएं बुरी तरह से घायल हो गईं, तो दो पुरुषों को भी चोटें आई हैं. इस घटना के बाद किसान नाराज है. यह पूरी घटना मंगलवार दोपहर की है. इस घटना के बाद अधिकारी सफाई देने में लग गए हैं, लेकिन खाद की समस्या अभी भी जस की तस बनी हुई है. रीवा में किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सीएम ने भी नाराजगी जताई थी, लेकिन किसान अब भी परेशान हो रहे हैं.

प्रशासन और प्रबंधन की लापरवाही

बताया जा रहा है कि यह हादसा कॉलेज प्रबंधन की जिद और स्थानीय पुलिस-प्रशासन की लापरवाही से हुआ. प्रशासन ने कॉलेज में खाद वितरण केंद्र बनाया है, जहां सुबह से सैकड़ों किसानों की भीड़ इकट्ठा हुई लेकिन प्रबंधन ने गेट नहीं खोला. वहीं कहा जा रहा है कि कॉलेज प्रबंधन वितरण केंद्र कहीं और शिफ्ट करने को बोल रहा था.

गेट खुलते ही मची भगदड़

सुबह से लाइन में खड़े किसान भूख और प्यास से बेचैन हो गए. पुलिस ने गेट खुलवाने का प्रयास तक नहीं किया. कुछ देर बाद एडीएम और एसपी के निर्देश पर पुलिस पहुंची. एएसपी आरती सिंह ने वितरण केंद्र का गेट खुलवाया तो भीड़ बेकाबू हो गई और भगदड़ मच गई. इसमें चार महिलाएं दबकर बेहोश हो गईं. एक महिला के दांत पर किसी ने पैर रख दिया जिससे मसूड़ों में धंस गए. पुलिस इस दौरान कोई व्यवस्था नहीं बना पाई.

किसानों की मांग हर दिन बंटे खाद-SDOP

एसडीओपी उमेश प्रजापति का कहना है कि वितरण केंद्र पर किसान खाद के इंतजार में हैं. किसानों की जैसे खाद की जरूरत है, उसी हिसाब से उनकी डिमांड है कि प्रतिदिन खाद बांटी जाए. इसको लेकर पूर्व में भी टोकन वितरण सीएसओ कॉलेज में हुआ था. आज भी यहीं पर खाद का वितरण किया जा रहा था. पिछली बार वितरण के दौरान उनका गेट डैमेज हो गया था. इसी को लेकर कॉलेज प्रशासन यह चाह रहा था कि अब उनका परिसर उपयोग में ना लाया जाए.

