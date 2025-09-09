खाद वितरण केंद्र पर किसानों में भगदड़, महिलाओं को कुचलते हुए गुजरी भीड़, गेट खुलते ही दौड़े किसान
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2915457
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

खाद वितरण केंद्र पर किसानों में भगदड़, महिलाओं को कुचलते हुए गुजरी भीड़, गेट खुलते ही दौड़े किसान

Rewa News-रीवा के उमरी में खाद के लिए खड़े किसानों की भगदड़ मच गई. इस दौरान कुछ लोग जमीन पर गर गए, भीड़ उनको कुचलते हुए आगे बढ़ गई. इसमें चार महिलाएं बुरी तरह से घायल हो गईं. इस घटना के बाद किसानों में आक्रोश है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 09, 2025, 08:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खाद वितरण केंद्र पर किसानों में भगदड़, महिलाओं को कुचलते हुए गुजरी भीड़, गेट खुलते ही दौड़े किसान

MP News-मध्यप्रदेश के रीवा के उमरी में खाद वितरण के दौरान किसानों की भगदड़ मच गई. कुछ लोग जमीन पर गिर गिए, पीछे से आ रही भीड़ उनको कुचलते हुए आगे बढ़ गई. इस घटना में चार महिलाएं बुरी तरह से घायल हो गईं, तो दो पुरुषों को भी चोटें आई हैं. इस घटना के बाद किसान नाराज है. यह पूरी घटना मंगलवार दोपहर की है. इस घटना के बाद अधिकारी सफाई देने में लग गए हैं, लेकिन खाद की समस्या अभी भी जस की तस बनी हुई है. रीवा में किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सीएम ने भी नाराजगी जताई थी, लेकिन किसान अब भी परेशान हो रहे हैं. 

प्रशासन और प्रबंधन की लापरवाही
बताया जा रहा है कि यह हादसा कॉलेज प्रबंधन की जिद और स्थानीय पुलिस-प्रशासन की लापरवाही से हुआ. प्रशासन ने कॉलेज में खाद वितरण केंद्र बनाया है, जहां सुबह से सैकड़ों किसानों की भीड़ इकट्ठा हुई लेकिन प्रबंधन ने गेट नहीं खोला. वहीं कहा जा रहा है कि कॉलेज प्रबंधन वितरण केंद्र कहीं और शिफ्ट करने को बोल रहा था. 

गेट खुलते ही मची भगदड़
सुबह से लाइन में खड़े किसान भूख और प्यास से बेचैन हो गए. पुलिस ने गेट खुलवाने का प्रयास तक नहीं किया. कुछ देर बाद एडीएम और एसपी के निर्देश पर पुलिस पहुंची. एएसपी आरती सिंह ने वितरण केंद्र का गेट खुलवाया तो भीड़ बेकाबू हो गई और भगदड़ मच गई. इसमें चार महिलाएं दबकर बेहोश हो गईं. एक महिला के दांत पर किसी ने पैर रख दिया जिससे मसूड़ों में धंस गए. पुलिस इस दौरान कोई व्यवस्था नहीं बना पाई. 

Add Zee News as a Preferred Source

किसानों की मांग हर दिन बंटे खाद-SDOP
एसडीओपी उमेश प्रजापति का कहना है कि वितरण केंद्र पर किसान खाद के इंतजार में हैं. किसानों की जैसे खाद की जरूरत है, उसी हिसाब से उनकी डिमांड है कि प्रतिदिन खाद बांटी जाए. इसको लेकर पूर्व में भी टोकन वितरण सीएसओ कॉलेज में हुआ था. आज भी यहीं पर खाद का वितरण किया जा रहा था. पिछली बार वितरण के दौरान उनका गेट डैमेज हो गया था. इसी को लेकर कॉलेज प्रशासन यह चाह रहा था कि अब उनका परिसर उपयोग में ना लाया जाए.

यह भी पढ़ें-इंदौर ने एक बार फिर रचा इतिहास! 'स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025' अवॉर्ड किया अपने नाम

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Rewa की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsrewa farmersFarmers protest

Trending news

raipur drug case
पहले दोस्ती, फिर उकसावा और ड्रग्स की लत! ऐसे रईसजादों को फंसाती थी 'व्यूटी क्वीन'
indore news
इंदौर ने एक बार फिर रचा इतिहास! 'स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025' अवॉर्ड किया अपने नाम
mp news
युवक ने ऑनलाइन मंगाया पिज्जा, बॉक्स खोलने पर रह गया भौचक्का, तुरंत की शिकायत
chhattisgarh news
जन्मदिन की पार्टी में 'बर्थडे बंप' बना मौत का कारण, खून के प्यासे हुए दोस्त, ली जान
bhopal news
'धाकड़ जी' के बाद एक और BJP नेता का वीडियो वायरल, आपत्तिजनक हालत में महिला संग दिखे
gwalior news
प्रॉपर्टी टैक्स में मिल रही 6% की छूट! बस करना होगा ये सिंपल काम; जानिए कैसे
mp news
रेलवे स्टेशन के बाथरूम में दुष्कर्म, FIR कराने 300 किलोमीटर भटकी पीड़िता
indore news
इंदौर के गोल्डन स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस और डॉग स्क्वॉड टीम मौके पर
Morena news
मुरैना में मंदिर के सामने मिला गौमांस, शहर में हुआ तनाव, पुलिस ने संभाला मोर्चा
raipur news
पत्नी से अवैध संबंध के शक में उप सरपंच प्रतिनिधि की हत्या, कुल्हाड़ी से किया हमला
;