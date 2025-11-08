रीवा में फिल्मी स्टाइल अपहरण, बाइक रोकी, मारा-पीटा और बोलेरो में बिठाया, CCTV ने खोला बदमाशों का राज

MP Crime News-मध्यप्रदेश के रीवा के बिछिया थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम हड़कंप मच गया. तीन युवकों ने सड़क पर एक युवक को जबरन कार में बैठाने की कोशिश की. यह घटना चिरहुला मंदिर के पास हुई, यह पूरा घटनाक्रम पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया. वीडियो शनिवार सुबह सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

युवक का अपहरण करने की कोशिश

पुलिस के अनुसार, महसांव निवासी नितिन चौरसिया शुक्रवार शाम रीवा शहर में अपना काम निपटाकर बाइक से घर लौट रहा था. युवक जब गीता सुपर बाजार के पास पहुंचा, तभी सामने से एक बोलेरो कार आकर उसके पास रुकी. बोलेरो से तीन युवक निकले और नितिन को घेर लिया. उन्होंने पहले युवक के साथ गाली-गलौज की और फिर धक्का-मुक्की करते हुए जबरन बोलेरो में बैठाने की कोशिश की.

एक आरोपी को भीड़ ने पकड़ा

इस दौरान नितिन ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की और जोर-जोर से चिल्लाने लगा. पास की दुकानों पर मौजूद लोगों ने जब शोर सुना तो वे बाहर निकल आए. मौके पर भीड़ जमा हो गई. जब लोगों ने देखा की तीनों युवक नितिन को गाड़ी से बाहर खींच रहे हैं, तो लोग आगे आए. इस दौरान दो आरोपी बोलेरो लेकर भाग निकले, जबकि एक युवक को भीड़ ने पकड़ लिया. मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

तीनों युवकों की हुई गिरफ्तारी

मौके पर पकड़े गए युवक की पहचान अंकित वर्मा के रूप में हुई है. बाद में पुलिस ने तकनीकि निगरानी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फरार दोनों आरोपियों, शुभम उर्फ मोटा और राबड़ी कृष्णा रावत को भी गिरफ्तार कर लिया है. बिछिया थाना प्रभारी के अनुसार, तीनों आरोपियों के खिलाफ अपहरण की कोशिश, मारपीट और साजिश रचने की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. फिलहाल पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है.

यह भी पढ़ें-नकली पुलिसवाले ने युवती से मांगे 6 लाख, आरक्षक भर्ती में सिलेक्शन का दिया झांसा

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!