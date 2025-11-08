Advertisement
रीवा में फिल्मी स्टाइल अपहरण, बाइक रोकी, मारा-पीटा और बोलेरो में बिठाया, CCTV ने खोला बदमाशों का राज

Rewa News-रीवा में तीन युवकों ने एक युवक का अपहरण करने की कोशिश की. अपहरण का यह घटनाक्रम पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गयी. वीडियो सामने आने का बद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तार कर लिया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Nov 08, 2025, 11:22 PM IST
MP Crime News-मध्यप्रदेश के रीवा के बिछिया थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम हड़कंप मच गया. तीन युवकों ने सड़क पर एक युवक को जबरन कार में बैठाने की कोशिश की. यह घटना चिरहुला मंदिर के पास हुई, यह पूरा घटनाक्रम पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया. वीडियो शनिवार सुबह सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. 

युवक का अपहरण करने की कोशिश
पुलिस के अनुसार, महसांव निवासी नितिन चौरसिया शुक्रवार शाम रीवा शहर में अपना काम निपटाकर बाइक से घर लौट रहा था. युवक जब गीता सुपर बाजार के पास पहुंचा, तभी सामने से एक बोलेरो कार आकर उसके पास रुकी. बोलेरो से तीन युवक निकले और नितिन को घेर लिया. उन्होंने पहले युवक के साथ गाली-गलौज की और फिर धक्का-मुक्की करते हुए जबरन बोलेरो में बैठाने की कोशिश की. 

एक आरोपी को भीड़ ने पकड़ा
इस दौरान नितिन ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की और जोर-जोर से चिल्लाने लगा. पास की दुकानों पर मौजूद लोगों ने जब शोर सुना तो वे बाहर निकल आए. मौके पर भीड़ जमा हो गई. जब लोगों ने देखा की तीनों युवक नितिन को गाड़ी से बाहर खींच रहे हैं, तो लोग आगे आए. इस दौरान दो आरोपी बोलेरो लेकर भाग निकले, जबकि एक युवक को भीड़ ने पकड़ लिया. मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया. 

तीनों युवकों की हुई गिरफ्तारी
मौके पर पकड़े गए युवक की पहचान अंकित वर्मा के रूप में हुई है. बाद में पुलिस ने तकनीकि निगरानी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फरार दोनों आरोपियों, शुभम उर्फ मोटा और राबड़ी कृष्णा रावत को भी गिरफ्तार कर लिया है. बिछिया थाना प्रभारी के अनुसार, तीनों आरोपियों के खिलाफ अपहरण की कोशिश, मारपीट और साजिश रचने की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. फिलहाल पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है. 

