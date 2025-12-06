Advertisement
रीवा में हुआ 'लेडी गैंगवार'! बाल खींचे, थप्पड़ मारे, देखती रह गई भीड़...महिलाओं के बीच हुई जमकर मारपीट

Rewa News-रीवा में शासकीय गांधी स्मारक चिकित्सालय में शुक्रवार को जमकर हंगामा हुआ. यहां दो महिलाएं आपस में बुरी तरह से भिड़ गईं, दोनों ने एक-दूसरे के बाल खींचे और जमीन पर पटक-पटककर एक दूसरे को मारा.वहां मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बना लिया, इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 06, 2025, 02:05 PM IST
Womens Fight in Hospital-रीवा के शासकीय गांधी स्मारक चिकित्सालय परिसर में शुक्रवार देर रात एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां दो महिलाएं आपस में भिड़ गईं. अस्पताल जैसे संवेदनशील जगह पर हुए इस हाई-वोल्टेज ड्रामे ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंताएं और भी बढ़ा दी हैं. मौके पर मौजूद लोगों ने इस पूरी घटना का वीडियो बना दिया, अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

एक-दूसरे पर टूट पड़ीं महिलाएं
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों महिलाएं बेहद आक्रोशित थीं और एक-दूसरे पर टूट पड़ीं. बाल खींचना, थप्पड़ और धक्कामुक्की इतनी बढ़ गई कि वे  जमीन पर गिरते-पड़ते मारपीट करती रहीं. मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मी उन्हें रोकने की लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन दोनों महिलाओं ने किसी की नहीं सुनीं. कुछ देर तक पूरा अस्पताल परिसर हंगामे का अखाड़ा बना रहा और लोग तमाशबीन बनकर वीडियो रिकॉर्ड करते रहे. 

चरित्र टिप्पणी से भड़का विवाद
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, दोनों महिलाएं अस्पताल में भर्ती मरीजों की अटेंडर हैं. बताया जा रहा है कि विवाद की शुरुआत तब हुई जब एक महिला ने दूसरी के चरित्र को लेकर कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी. यह बात दूसरी महिला को बुरी लगी और देखते ही देखते बहस मारपीट में बदल गई. यह मामला इतना बढ़ गया कि आसपास मौजूद अन्य लोगों को बीच में आकर दोनों को अलग करना पड़ा. 

नहीं कराई गई शिकायत दर्ज 
अभी तक इस घटना को लेकर किसी भी पक्ष द्वारा थाने में शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. इसके बावजूद अस्पताल में सुरक्षा की स्थिति और प्रबंधन की जिम्मेदारी पर सवाल उठने लगे हैं. अस्पताल परिसर में हर समय दर्जनों मरीज, परिजन और स्टाफ मौजूद रहते हैं. ऐसे माहौल में इस तरह की मारपीट ने न केवल अनुशासनहीनता को दर्शाया, बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि सुरक्षा व्यवस्था में और सख्ती की जरूरत है.

यह भी पढ़ें-दिल्ली में तान्या मित्तल का जलवा, 75 मेट्रो स्टेशन्स पर छाईं; दिखाई अपनी अमीरी

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

