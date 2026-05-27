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रीवा में जैन साध्वियों को कार से कुचलने का मामला, एक्शन में SIT, हादसा या हत्या? अब खुलेगा का राज

Rewa Jain Sadhvi Accident: रीवा में 20 मई की सुबह हुए दर्दनाक सड़क हादसे की जांच अब SIT को सौंप दी गई है. जांच के बाद हादसे के जुड़े सभी पहलुओं और पूरी घटना की सच्चाई सामने आने की उम्मीद है.  

 

Written By  Ajay Mishra|Edited By: Pooja|Last Updated: May 27, 2026, 10:26 AM IST
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रीवा में जैन साध्वियों को कार से कुचलने का मामला, एक्शन में SIT, हादसा या हत्या? अब खुलेगा का राज

Rewa Jain Sadhvi Accident: रीवा शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत कंट्रोल रूम के सामने 20 मई की सुबह हुए दर्दनाक सड़क हादसे की जांच अब एसआईटी कर रही है. जैन समाज की दो महिला धर्मगुरुओं की मौत के बाद मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, जिसके बाद पुलिस विभाग ने इस पूरे घटनाक्रम की गहन जांच के लिए विशेष जांच टीम यानी एसआईटी का गठन किया है. 

बताया जा रहा है कि सुबह करीब 5 बजकर 40 मिनट पर कटरा स्थित जैन मंदिर में ठहरीं तीनों माताएं रोज की तरह झिरिया की ओर जा रही थीं, तभी तेज रफ्तार कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में सागर निवासी श्रुतमति माता की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि तमिलनाडु निवासी उपसम मति माता और जबलपुर निवासी आर्यका माता गंभीर रूप से घायल हो गई थीं. बाद में इलाज के दौरान उपसम मति माता ने भी दम तोड़ दिया.
घटना के बाद पूरे जैन समाज में भारी आक्रोश देखा गया, जिसके चलते पुलिस प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एसआईटी जांच शुरू कर दी है। जांच टीम में एफएसएल सहित 20 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी शामिल किए गए हैं, जो घटनास्थल, सीसीटीवी फुटेज, वाहन की स्पीड, चालक की गतिविधियों और घटना से जुड़े हर पहलू की बारीकी से जांच कर रहे हैं. 

कार चालक गिरफ्तार 
पुलिस ने कार चालक को जबलपुर से गिरफ्तार कर लिया है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि फिलहाल मामले की जांच अटेम्प्ट टू मर्डर सहित गंभीर धाराओं के तहत की जा रही है. उन्होंने कहा कि एसआईटी सभी तकनीकी और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है और जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि यह महज हादसा था या फिर किसी साजिश के तहत घटना को अंजाम दिया गया.

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