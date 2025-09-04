रीवा में जज को डकैत की धमकी, जिंदा रहना है तो 5 अरब दो; पोस्ट ऑफिस के पत्र से हड़कंप

Rewa Judge Threat Letter: रीवा जिले के त्योंथर न्यायालय में पदस्थ एक न्यायाधीश को धमकी भरा पत्र मिला है. जिसमें जज से 5 अरब रुपए की फिरौती मांगी गई है. यह पत्र त्योंथर न्यायालय के न्यायाधीश मोहनी भदौरीया को पोस्ट ऑफिस के माध्य से मिला है. पत्र भेजने वाले ने खुद को डकैत हनुमान का साथी बताया है. इस घटना के बाद से हड़कंप की स्थिति मच गई है. जज ने तुरंत सोहागी थाने में शिकायत दर्ज कराई है. वहीं, पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है.

जानिए पूरा मामला

इस पूरे मामले को लेकर रीवा पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह का कहना है कि दो दिन पूर्व कि यह घटना है. पुलिस ने तत्काल शिकायत मिलते ही मामला दर्ज कर लिया है. जो संदेही हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयागराज की ओर टीम भी रवाना कर दी गई है. जल्द ही हम आरोपियों को गिरफ्तार करके पूरे घटनाक्रम का खुलासा करेंगे.

जांच में जुटी पुलिस

फिलहाल पुलिस इस मामले की हर पहलु से जांच कर रही है. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कि क्या यह सच में किसी डकैत गिरोह का काम है, या फिर किसी ने शरारत या किसी व्यक्तिगत रंजिश के चलते ऐसा किया है. पुलिस पूरी सावधानी और तत्परता के साथ जांच में जुटी है. ताकि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा सके.

Add Zee News as a Preferred Source

रीवा जिले से अन्य खबर-

रीवा में बैखैफ बदमाशों का आतंक देखने को मिल रहा है. जहां देर रात रानी तालाब स्थित सिंधी कॉलोनी के अंदर रिहायशी इलाके में एक साथ दर्जन भर असामाजिक तत्वों ने धावा बोल दिया. बदमाशों ने कॉलोनी के अंदर खड़ी फोर व्हीलर गाड़ियों पर लाठी-डंडों और पत्थरों से ताबड़तोड़ हमला कर क्षतिग्रस्त कर दिया. इस दौरान चारों ओर अफरा-तफरी का माहौल हो गया. घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए. घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. जिसके आधार पर सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की पुलिस जांच में जुटी है.

रिपोर्ट- अजय मिश्रा, जी मीडिया, रीवा

ये भी पढ़ें- रात में जमकर किसानों पर बरसाई लाठियां, सुबह खिलाए पुलिस ने बिस्किट, बोली- असामाजिक तत्वों को मारा

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. रीवा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.