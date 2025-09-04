रीवा में जज को डकैत की धमकी, जिंदा रहना है तो 5 अरब दो; पोस्ट ऑफिस के पत्र से हड़कंप
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2908501
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP Crime News

रीवा में जज को डकैत की धमकी, जिंदा रहना है तो 5 अरब दो; पोस्ट ऑफिस के पत्र से हड़कंप

Rewa News: रीवा के त्योंथर न्यायालय में पदस्थ जज को पोस्ट ऑफिस के माध्यम से धमकी भरा पत्र मिला है. जिसमें लिखा है जिंदा रहना है तो 5 अरब रुपए देने पड़ेंगे. आरोपी ने पत्र भेजने के साथ खुद को डकैत हनुमान का साथी बताया है.

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 04, 2025, 01:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

gemini (सांकेतिक तस्वीर)
gemini (सांकेतिक तस्वीर)

Rewa Judge Threat Letter: रीवा जिले के त्योंथर न्यायालय में पदस्थ एक न्यायाधीश को धमकी भरा पत्र मिला है. जिसमें जज से 5 अरब रुपए की फिरौती मांगी गई है. यह पत्र त्योंथर न्यायालय के न्यायाधीश मोहनी भदौरीया को पोस्ट ऑफिस के माध्य से मिला है. पत्र भेजने वाले ने खुद को डकैत हनुमान का साथी बताया है. इस घटना के बाद से हड़कंप की स्थिति मच गई है. जज ने तुरंत सोहागी थाने में शिकायत दर्ज कराई है. वहीं, पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है.

जानिए पूरा मामला
इस पूरे मामले को लेकर रीवा पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह का कहना है कि दो दिन पूर्व कि यह घटना है. पुलिस ने तत्काल शिकायत मिलते ही मामला दर्ज कर लिया है. जो संदेही हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयागराज की ओर टीम भी रवाना कर दी गई है. जल्द ही हम आरोपियों को गिरफ्तार करके पूरे घटनाक्रम का खुलासा करेंगे.

जांच में जुटी पुलिस
फिलहाल पुलिस इस मामले की हर पहलु से जांच कर रही है. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कि क्या यह सच में किसी डकैत गिरोह का काम है, या फिर किसी ने शरारत या किसी व्यक्तिगत रंजिश के चलते ऐसा किया है. पुलिस पूरी सावधानी और तत्परता के साथ जांच में जुटी है. ताकि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा सके. 

Add Zee News as a Preferred Source

रीवा जिले से अन्य खबर-
रीवा में बैखैफ बदमाशों का आतंक देखने को मिल रहा है. जहां देर रात  रानी तालाब स्थित सिंधी कॉलोनी के अंदर रिहायशी इलाके में एक साथ दर्जन भर असामाजिक तत्वों ने धावा बोल दिया. बदमाशों ने कॉलोनी के अंदर खड़ी फोर व्हीलर गाड़ियों पर लाठी-डंडों और पत्थरों से ताबड़तोड़ हमला कर क्षतिग्रस्त कर दिया. इस दौरान चारों ओर अफरा-तफरी का माहौल हो गया. घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए. घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. जिसके आधार पर सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की पुलिस जांच में जुटी है.

रिपोर्ट- अजय मिश्रा, जी मीडिया, रीवा

ये भी पढ़ें- रात में जमकर किसानों पर बरसाई लाठियां, सुबह खिलाए पुलिस ने बिस्किट, बोली- असामाजिक तत्वों को मारा

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. रीवा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

Rewacrime news

Trending news

Bemetra News
साहब, मैं जिंदा हूं मृत ना माना जाए...81 साल की बुजुर्ग महिला पहुंच गई कलेक्टर ऑफिस
Rewa
रीवा में जज को डकैत की धमकी, जिंदा रहना है तो 5 अरब दो; पोस्ट ऑफिस के पत्र से हड़कंप
Mohan Yadav
इंवेस्टर के लिए MP में सबकुछ, CM मोहन यादव ने बताया क्यों खास है पीएम मित्र पार्क
Vishnu Deo Sai
बस्तर में शुरू होगा 200 करोड़ की लागत से बना 240 बेड का सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल
GST News
GST में बदलाव से आमजन की उम्मीदें रह जाएंगी अधूरी! जानिए क्या बोलती है पब्लिक?
Maihar
रेप के बाद मौसी की हत्या,रिश्ते को किया कलंकित;हरे बक्से में कैद खौफनाक सच आया सामने
MP Politics
कांग्रेस नेता के बयान से एमपी की सियासत में भूचाल- आदिवासी हिंदू नहीं, शबरी भी...
Bhopal IT Raid
काले धन का टूटा पहाड़! इंदौर-भोपाल में IT रेड में 250 करोड़ की टैक्स चोरी का खुलासा
MP Congress OBC Mahasammelan
मध्य प्रदेश में OBC कार्ड खेलने की तैयारी में कांग्रेस, जानें क्‍या है मास्‍टरप्‍लान
eid e milad news
छत्तीसगढ़ सरकार ने बदली ईद की छुट्टी की तारीख, अब 6 सितंबर की जगह इस दिन रहेगा अवकाश
;