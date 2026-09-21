/लाइसेंस रद्द होने के बावजूद भी चल रहा था ब्लड सेंटर, डिप्टी CM के निर्देश पर FIR दर्ज, कल्पना मिश्रा मौत मामले में बड़ा एक्शन

अब तक की कार्रवाई

इससे पहले भी कल्पना मिश्रा मौत मामले को लेकर कई बड़ी कार्रवाई की गई है. मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि अस्पताल अधीक्षक का तबादला कर उन्हें पद से हटाया गया, दो डॉक्टरों को बर्खास्त किया गया, जबकि कई स्टाफ का ट्रांसफर किया गया है और कुछ कर्मचारियों को अस्पताल से बाहर का रास्ता भी दिखाया गया. यानी कल्पना मिश्रा की मौत के बाद से लगातार जिम्मेदारों पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है. अब इस पूरे मामले की मजिस्ट्रेट जांच भी जारी है. अब जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. इसी रिपोर्ट के सामने आने के बाद यह स्पष्ट हो सकेगा कि कल्पना मिश्रा के इलाज के दौरान आखिर किस स्तर पर लापरवाही हुई और कौन-कौन से डॉक्टर-कर्मचारी इसके लिए जिम्मेदार हैं. फिलहाल पूरे मामले में जांच रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.