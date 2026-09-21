/लाइसेंस रद्द होने के बावजूद भी चल रहा था ब्लड सेंटर, डिप्टी CM के निर्देश पर FIR दर्ज, कल्पना मिश्रा मौत मामले में बड़ा एक्शन

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रीवा में कल्पना मिश्रा मौत मामले बड़ी कार्रवाई हुई है. मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि अथर्व ब्लड सेंटर नियमों के विपरीत और बिना लाइसेंस संचालित हो रहा था. मामले में ब्लड सेंटर के खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही रीवा में संचालित सभी ब्लड बैंकों की जांच कराने की भी बात मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कही. उपमुख्यमंत्री ने बताया कि हाल ही में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक कर संजय गांधी अस्पताल में प्रत्येक मरीज की समुचित देखभाल सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है.
मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने साफ कहा कि इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही सामने आने पर संबंधित स्टाफ और डॉक्टरों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. कल्पना मिश्रा की मौत के मामले में अथर्व ब्लड सेंटर के खिलाफ मामला दर्ज होना अब तक की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है. इस पूरे मामले को लेकर उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि लापरवाही या नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
अब तक की कार्रवाई
इससे पहले भी कल्पना मिश्रा मौत मामले को लेकर कई बड़ी कार्रवाई की गई है. मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि अस्पताल अधीक्षक का तबादला कर उन्हें पद से हटाया गया, दो डॉक्टरों को बर्खास्त किया गया, जबकि कई स्टाफ का ट्रांसफर किया गया है और कुछ कर्मचारियों को अस्पताल से बाहर का रास्ता भी दिखाया गया. यानी कल्पना मिश्रा की मौत के बाद से लगातार जिम्मेदारों पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है. अब इस पूरे मामले की मजिस्ट्रेट जांच भी जारी है. अब जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. इसी रिपोर्ट के सामने आने के बाद यह स्पष्ट हो सकेगा कि कल्पना मिश्रा के इलाज के दौरान आखिर किस स्तर पर लापरवाही हुई और कौन-कौन से डॉक्टर-कर्मचारी इसके लिए जिम्मेदार हैं. फिलहाल पूरे मामले में जांच रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
कैसे हुई थी कल्पना मिश्रा मौत?
रीवा के संजय गांधी अस्पताल में डिलीवरी के दौरान 25 साल की कल्पना मिश्रा और उनके नवजात बच्चे की मौत हो गई थी. कल्पना को 25 अगस्त को डिलीवरी के लिए भर्ती कराया गया था. 26 अगस्त को सी-सेक्शन के बाद उनकी हालत बिगड़ गई और इलाज के दौरान मां और नवजात दोनों की मौत हो गई. मौत के बाद उनके परिवार ने अस्पताल के डॉक्टरों और स्टाफ पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया. परिवार ने जिम्मेदार डॉक्टरों के खिलाफ FIR दर्ज करने और निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए धरना और भूख हड़ताल की. प्रशासन ने इस मामले में मजिस्ट्रेट से जांच शुरू करवा दी है, जिसमें अस्पताल के रिकॉर्ड, CCTV फुटेज, ड्यूटी रोस्टर और स्टाफ की भूमिका की जांच की जा रही है.
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