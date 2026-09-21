Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /रीवा
  • /लाइसेंस रद्द होने के बावजूद भी चल रहा था ब्लड सेंटर, डिप्टी CM के निर्देश पर FIR दर्ज, कल्पना मिश्रा मौत मामले में बड़ा एक्शन

लाइसेंस रद्द होने के बावजूद भी चल रहा था ब्लड सेंटर, डिप्टी CM के निर्देश पर FIR दर्ज, कल्पना मिश्रा मौत मामले में बड़ा एक्शन

रीवा में कल्पना मिश्रा मौत मामले में अथर्व ब्लड सेंटर के खिलाफ कार्रवाई की गई है. स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल के मुताबिक सेंटर बिना लाइसेंस संचालित हो रह था. जिसके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही रीवा के सभी ब्लड बैंकों की भी जांच कराई जाएगी.

Written ByAjay MishraEdited ByPooja
Published: Sep 21, 2026, 01:57 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 01:57 PM IST
लाइसेंस रद्द होने के बावजूद भी चल रहा था ब्लड सेंटर, डिप्टी CM के निर्देश पर FIR दर्ज, कल्पना मिश्रा मौत मामले में बड़ा एक्शन

About the Author

Ajay Mishra

Ajay Mishra

 

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बंद कमरे में चल रही थी प्रार्थना सभा, अचानक आ पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ता...
2
3
4
5