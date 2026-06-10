रीवा में 'लेडी नटवरलाल' का कारनामा, 200 परिवारों से 100 करोड़ ठगकर 'लेडी गैंग' फरार, धरने पर बैठे पीड़ित

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Lady Gang Fraud in Rewa-मध्यप्रदेश के रीवा के पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर बुधवार सुबह दर्जन भर से ज्यादा महिलाएं और पुरूष धरने पर बैठ गए. धरने पर बैठे लोगों का आरोप है कि बीते 9 महीने से लगातार थाने और वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगाकर थक गए, लेकिन लेडी गैंग के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया गया है. जबकि लेडी ने अपने गैंग के साथ मिलकर 200 से अधिक परिवार के लोगों से करोड़ों की राशि लेकर रीवा से रफूचक्कर हो गई है.
200 से ज्यादा लोगों को ठगा
दरअसल, आकला सुल्ताना उर्फ नंदा नाम की एक महिला ने 200 से अधिक लोगों को ठगी का शिकार बनाया. पीड़ितों का आरोप है कि महिला जमीन में पैसा इन्वेस्ट करने और गोल्ड में पैसा को इन्वेस्ट करने के नाम पर लोगों को 3 महीने के अंदर पैसे को डबल करने की लालच देकर किसी से 10 लाख तो किसी से 20 तो किसी से 50-50 लाख की रकम ले ली.
पैसे लेकर हुई फरार
जब लोगों ने पैसा वापस करने के समय महिला से संपर्क कर फायदे का अपना हिस्सा मांगा तो वह बहाना बनाने लगी. जब लोग पैसे के लिए दवाब डालने लगे तो महिला तकरीबन 100 करोड़ की राशि लेकर रीवा से रफूचक्कर हो गई. पीड़ितों ने अपने-अपने संबंधित थानों में उक्त महिला के खिलाफ शिकायती पत्र देना शुरू किया लेकिन 9 महीने बाद भी अभी तक पुलिस ने पूरे मामले में मामला दर्ज नहीं किया.
पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप
पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस ठगों की गैंग से मिली हुई है और यही कारण है की ठगों के खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है. पीड़ितों का आरोप है की इस गैंग के पीछे किसी नेता का भी हाथ है. पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर बैठे धरने पर पीड़ितों ने कहा कि जब तक हमारी सुनवाई और ठगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, तब तक हम यहां से नहीं उठेंगे. अगर समय पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम भोपाल भी जाकर अपनी मांग को रखेंगे.
एसपी ने दिए जांच के निर्देश
वहीं इस पूरे मामले को लेकर रीवा पुलिस अधीक्षक गुरु करण सिंह का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद नगर पुलिस अधीक्षक राजीव पाठक को जांच के निर्देश दिए थे. जांच करने में थोड़ी देरी लग रही है. जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे. उस आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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