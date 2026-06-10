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रीवा में 'लेडी नटवरलाल' का कारनामा, 200 परिवारों से 100 करोड़ ठगकर 'लेडी गैंग' फरार, धरने पर बैठे पीड़ित

Rewa News-रीवा में 9 महीने पहले हुई ठगी के मामले में अब तक FIR दर्ज नहीं की गई है. लगातार थाने और अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगाकर थक चुके पीड़ित बुधवार सुबह एसपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए. पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि पुलिस भी ठगों से मिली हुई है.

Written ByAjay MishraEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 10, 2026, 03:37 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 03:37 PM IST
रीवा में 'लेडी नटवरलाल' का कारनामा, 200 परिवारों से 100 करोड़ ठगकर 'लेडी गैंग' फरार, धरने पर बैठे पीड़ित

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