रीवा में 'लेडी नटवरलाल' का कारनामा, 200 परिवारों से 100 करोड़ ठगकर 'लेडी गैंग' फरार, धरने पर बैठे पीड़ित

पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप

पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस ठगों की गैंग से मिली हुई है और यही कारण है की ठगों के खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है. पीड़ितों का आरोप है की इस गैंग के पीछे किसी नेता का भी हाथ है. पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर बैठे धरने पर पीड़ितों ने कहा कि जब तक हमारी सुनवाई और ठगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, तब तक हम यहां से नहीं उठेंगे. अगर समय पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम भोपाल भी जाकर अपनी मांग को रखेंगे.