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पुलिस का सायरन सुनते ही आई बियर, 'साहब' के लिए शुरू हुई स्पेशल सेवा, वीडियो वायरल होते ही SP ने किया निलंबित

Rewa News-रीवा के गंगेव में ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा डायल 112 गाड़ी में सरेआम शराब मंगवाने का वीडियो वायरल हुआ है.सायरन की आवाज पर शराब की डिलीवरी की गई. इस मामले में एसपी ने पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया है और जांच के आदेश दिए हैं.

 

Written By  Ajay Mishra|Edited By: Harsh Katare|Last Updated: May 25, 2026, 09:42 PM IST
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पुलिस का सायरन सुनते ही आई बियर, 'साहब' के लिए शुरू हुई स्पेशल सेवा, वीडियो वायरल होते ही SP ने किया निलंबित

Rewa Police Viral Video-मध्यप्रदेश के रीवा जिले के गंगेव क्षेत्र से पुलिस व्यवस्था और उसकी कार्यप्रणाली को पूरी तरह से शर्मसार कर देने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो के सामने आने के बाद न सिर्फ पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है, बल्कि आम जनता के बीच भी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. इस वीडियो के वायरल होने के बाद एसपी ने संबंधित पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया है. 

सायरन बजते ही आई शराब
दरअसल, वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आपातकालीन सेवा के लिए तैनात डायल 112 वाहन के पास एक स्थानीय शराब दुकान से एक युवक बियर और शराब की बोतलें लेकर पहुंचता है. हैरान करने वाली बात यह है कि इस सरकारी वाहन में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी मुस्तैदी से काम करने के बजाय, ऑन-ड्यूटी रहते हुए ही सरेआम शराब मंगवा रहे थे. 

लोगों ने उठाए सवाल
जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर आया, लोगों ने मध्यप्रदेश पुलिस के देशभक्ति और जन सेवा के नारे पर गंभीर सवाल उठाना शुरू कर दिया. स्थानीय निवासियों का बेहद गंभीर आरोप है कि यह कोई पहली बार नहीं हुआ है. इलाके में लोगों का कहना है कि जैसे ही पुलिस की गाड़ी का सायरन बजता था, शराब दुकान का कारिंदा समझ जाता था और सीधे डायल 112 वाहन तक बियर और शराब की डिलीवरी करने पहुंच जाता था. 

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एसपी ने किया निलंबित
इस शर्मनाक घटना का जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो मामला अधिकारियों के संज्ञान में आया. इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए रीवा के एसपी गुरुकरण सिंह ने तत्काल प्रभाव से कड़े निर्देश जारी किए. उन्होंने पूरे मामले की प्राथमिक जांच की जिम्मेदारी अनुविभागीय अधिकारी को सौंपी. वीडियो की सत्यता की पुष्टि होन और प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने के बाद, एसपी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया है. पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया है कि मामले में आगे की जांच जारी है और जो भी कर्मचारी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें-कब्र से गायब हुआ बच्ची का सिर, पुलिस पर भड़के लोग, आंगा देव की शरण में ग्रामीण

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